Kelebek Mobilya, ‘Yılın Mobilya Markası’ seçildi

Yurt içindeki 185 üzerinde mağazası ve 186 bin metrekarelik üretim merkeziyle faaliyet gösteren Kelebek Mobilya, aldığı ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor.

Kelebek Mobilya, bu yıl 5. kez düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri Türkiye Marka Zirvesi’nde ‘Yılın Mobilya Markası’ seçildi.

Zorlu Center Raffles Hotel'de gerçekleşen Türkiye Marka Zirvesi V. Türkiye Altın Marka Ödüllerine iş, ekonomi, cemiyet, kültür, sanat ve medya dünyasının zirve isimler katıldı.

“Uluslararası pazarda da seçkin bir markayız”

‘Yılın Mobilya Markası’ ödülünü Kelebek Mobilya adına alan Kelebek Mobilya PR ve İletişim Kıdemli Uzmanı Melis Cingöz, şunları söyledi: “1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla kurulan Kelebek Mobilya olarak, Türkiye’nin ilk modüler mobilya markası olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ürünlerimizi yurt içinde 185’in üzerinde mobilya ve mutfak mağazasında tüketicilerin beğenisine sunarken ayrıca yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiğimiz standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarımızla uluslararası pazarda da seçkin bir markayız. Türk ve yerli üretime verdiğimiz değer ile sektörde lider konumda olan markamızı Türkiye Altın Marka Ödülleri Türkiye Marka Zirvesi’nde, ‘Yılın Mobilya Markası’ ödülüne layık gördüğünüz için tüm Kelebek Ailesi adına teşekkür ederiz.”