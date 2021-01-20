Mobilya aksesuarında ‘menşe aklama’ oyunu

Türk mobilya aksesuar üreticileri ithal dampingli ürünler nedeniyle haksız rekabetten şikayetçi. Mobilya aksesuarı ithalatında damping vergisine tabi olan ülkelerdeki ürünlerin, menşeinin değiştirilerek farklı ülkeler üzerinden Türkiye’ye gönderilmesi pazardaki yerli üreticileri tehdit ediyor. Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Mertöz, bazı ülkelerde damping desteğiyle imal edilen ürünlerin Türkiye’ye ithalatçı şirketler aracılığıyla damping vergisi olmadan farklı ülkeler üzerinden sokulduğunu, böylece yerli üreticilerin zor durumda kaldığını söyledi.

Damping vergisine tabi olan ve genellikle Çin’de üretilen mobilya aksesuarlarının; Tayvan, Endonezya, Malezya, Tayland, Hindistan, Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelere götürülerek, burada üretilmiş gibi işlem yapıldıktan sonra Türkiye’ye gönderildiğine dikkat çeken Mertöz, “Yeni bir ülkeden Çin menşeli ithalat tespit edildiğinde Ticaret Bakanlığı’nın anti-damping önlemi devreye giriyor. Ancak bu önlemin uygulanması yaklaşık iki yılı buluyor. Damping uygulamasını bozan ve devletin koyduğu sistemi farklı bir yöntemle yıkmaya çalışan firmaların tespiti ve bu yönde yerli üretici lehine kısa sürede adımlar atılması en önemli beklentimiz” dedi.

Kilogram başı ihracat 4 dolar seviyelerinde

Sektörde yükte hafif pahada ağır üretimlerin ön planda olduğunu gösteren en önemli parametreler arasında kilogram başı ihracat değeri yer alıyor. Başkan Mertöz, mobilya aksesuarları alanında kilogram başı ihracatın 4 dolardan fazla olduğuna işaret ederek, “Katma değerli üretimler, patent ve faydalı model alanındaki çalışmalarla mobilya aksesuarları sektöründe globalde ülke olarak daha üst sıralara çıkma hedefimiz var” dedi.

Aksesuarlarını Türkiye’den alıyorlar

Mobilya aksesuarlarının Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde üretilmediğini anlatan Mertöz, “Dünyada kaliteli iş yapan mobilya üreticileri, aksesuar ürünlerinin büyük bir kısmını Türkiye’den temin ediyor. Bu yönüyle Türkiye için sektör hem stratejik öneme sahip hem de ihracat konusunda önemli bir yerde bulunuyor” dedi. Mertöz şöyle devam etti; “Çin mobilya aksesuarı üretimi konusunda miktar bazında önemli bir yere sahip. Ancak dünyaya hitap edeceği bir markası bulunmuyor. Türkiye’deki mobilya aksesuarı üreticilerinin cazip fiyatlar sunması, imal edilen ürünün arkasında durması, teslimat konusunda hızlı hareket etmesi ve çözüm odaklı yaklaşımıyla Çinli üreticilere karşı daha avantajlı bir konumda yer almakta.”

Döviz riskini göze alıyoruz

Hammadde fiyatlarındaki artış ve dengesizliklerin hem yatırım hem de sektördeki karlılıkları olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Ali Osman Mertöz, “DKP sacı 2020 yılı ocak ayında 600 dolardan alıyorduk. 2021 Ocak’ta bu rakam 1000 dolara kadar çıktı. Galvanizli sacı 650 dolardan alıyorduk bu ürünün de fiyatı 1050 dolara yükseldi. Alüminyumu 1772 dolardı, şu anda 2000 dolara alıyoruz. Sektörümüz ABS plastik hammadde konusunda ciddi bir fiyat artışı ile karşı karşıya, bu ürünün değeri 1550 dolardan 3200 dolara kadar çıkmış durumda. Tel fiyatları ise 530 dolardan 860 dolara çıktı. Bütün bu fiyat artışlarına rağmen döviz kuru riskini de göze alarak üretimlerimize devam ediyoruz” diye konuştu.