Mobilya ihracatında Suudi Arabistan heyecanı

Leyla İLHAN

Suudi Arabistan’la düzelmeye başlayan ilişkiler, mobilya sektöründe büyük heyecan yarattı. Boykot öncesi mobilyada Türkiye’nin 5’inci pazarı konumunda olan Suudi Arabistan’a ihracatın bu yıl 150 milyon, gelecek yıl ise 200 milyon dolara çıkması bekleniyor. Özellikle bu yıl evlilik sezonuna rağmen iç pazarda istediği satışları yakalayamayan sektör, yurtdışı pazarıyla büyürken, bu açıdan büyük bir pazarın yeniden açılmasının sektöre nefes aldırması öngörülüyor.

“6 milyar dolarlık hedefe katkı”

Evliliklerin çok yoğun olduğu bir dönem olmasına rağmen şu anda ciddi anlamda durağan bir süreç yaşadıklarını söyleyen Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, “Sektörü halihazırda yurtdışı ayakta tutuyor. Bu da olmaz ise zaten ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Bu yüzden yeni pazarlar kazanmamız, mevcut pazarlarımızdaki sorunların aşılması bizim için çok önemli. Suudi Arabistan pazarı açılırsa yılı 150 milyon dolar ihracatla kapatabiliriz” dedi.

Suudi Arabistan’a ihracatın boykota kadar hep artış trendinde olduğunu belirten Gürcan, “2016 yılında 155 milyon, 2017 yılında 180 milyon, 2018 yılında 199 milyon, 2019 yılında 219 milyon, 2020 yılında ise 210 milyon dolara çıktı. Hatta 2020’yi boykot olmasaydı 250 milyon dolarla dahi kapatabilirdik. Şu an ihracatımız yok denecek kadar az ama altyapımız var, oradan bir istek var. O yüzden hızlıca ihracatımızı artırıp sektörümüz de nefes alabilir. 6 milyar dolarlık ihracat hedefimiz için bize ciddi katkı sunabilir” diye konuştu.

Asıl sıçrama 2023’te

Suudi Arabistan’ın bu yıl açılır açılmaz sektör için yeniden 5’inci pazar olma ihtimalinin yüksek olmadığını da kaydeden Gürcan, “Ancak asıl sıçrama 2023 yılı olacak. Çünkü artık yılın ikinci yarısına giriyoruz. Kuvvetlendiğimiz diğer pazarlar var. O yüzden 2023 ve 2024 yılları, ilk beş için daha ayakları yere basan bir tahmin olacak” yorumunu yaptı.

“2022 test yılı olacak”

İç piyasada mobilya satışlarının geçen yılların altında seyrettiğini kaydeden MODOKO Başkanı Koray Çalışkan da, satış adetlerinin az ama cirolarının yüksek olduğunu söyledi. “Düğün sezonu başlamasına rağmen satışlar olmuyor. Bu yüzden şu an mobilyacıların hepsi ihracata yönelmiş durumda” diyen Çalışkan şöyle devam etti, “Daha önce hiç ihracat yapmayan ya da çok az ihracat yapan firmaların bile bu konuya yoğunlaştığını görüyoruz. Suudi Arabistan pazarı da ihracat atağına geçtiğimiz bir dönemde önem taşıyor ki bu pazar boykot dönemine kadar en çok ihracat yaptığımız ilk 5 pazardan biriydi. Hemen ticaret başlarsa yılsonuna kadar 150 milyon dolar ihracat yapabiliriz ki en kötü ihtimal 110 milyon ihracat yapabiliriz.”

Suudi Arabistan’ın bu yıl yeniden ilk 5 pazarları arasına girmesini biraz zor olarak niteleyen Çalışkan şöyle devam etti, “Çünkü bu yıl biraz daha pazarın yeniden test edileceği yıl olacak. Mevcut iş yaptığımız yerler var ancak iki yıldır ticaret durma noktasına geldi. Bu yüzden bu sene için diyemesek de 2023’de ilk beşte yer alma ihtimali daha fazla.”

Oturma ve yatak grupları öne çıkacak

Sektör temsilcileri Suudi Arabistan’a ihraç edilecek ürünlerin başında yatak, oturma ve yemek gruplarının olacağını kaydettiler. İnşaat sektörünün gelişimi ile Suudi Arabistan’a kapı, mutfak gibi mobilya gruplarının ihracatında da canlanma olacağını vurgulayan yetkililer, aynı zamanda özel tasarım yapan markalarında tasarımları ile öne çıkacaklarını ifade eder.