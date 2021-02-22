"Mobilya sektörünü hareketli günler bekliyor"

Pandeminin mobilya dahil olmak üzere birçok sektörü etkilediğini söyleyen Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, pandemi sürecinde günlük rutinlerin, alışkanlıkların, hatta hayata bakış açılarının dahi değiştiğini vurguladı.

Tüm dünyada toplumların yaşam şeklinden alışveriş tarzına kadar birçok değişimin yaşamdığını belirten Çapan, "Bu durumun bir yansıması olarak online satışlarımızda önemli ölçüde artış oldu. Dijitalleşme sürecimize yaptığımız yatırımlar, online mağazamıza yönelik gelişim projelerimiz ile hızlı ve doğru adımlar attık. Yine ertelenen talebin farkında olarak offline mağazalarımızda da çok yakında başlayacak hareketliliğe hazırız. Üstelik müşterilerimizi yepyeni bir ürün gamımız ile buluşturmak üzereyiz. Bizi oldukça heyecanlandıran bu yeni gelişmeyi çok yakında paylaşıyor olacağız. Bu kritik sürecin atlatılması ve yasakların hafifletilmesiyle birlikte, biriken talebi karşılamak için yoğun bir döneme gireceğiz. Özellikle evlilik sezonun gelmesi ile mobilya sektörünü daha hareketli günlerin beklediğini söyleyebiliriz.” değerlendirmesini yaptı.

"İhracata yönelik destekler şart"

İhracata yönelik desteğin de gereğinden bahseden Levent Çapan, “Bu dönemin getirdiği sıkıntıları bertaraf ederek avantaja çevirmek için uygulamaya alınabilecek doğru stratejilerin başında da ihracata yönelmek geliyor. İhracat hacmini artıran Türk üreticiler, bu durumu avantaja çevirebilecekler. Hükümetimizin de bu kapsamda ihracata yönelik desteklerini çoğaltması ve potansiyel pazarlar yaratmak için farklı ülkeler ile ticari iş birlikleri yapması sürece çok olumlu katkı sağlayacak.” diye konuştu.