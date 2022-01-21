Mobilyacı, 100 milyar liralık düğün yapacak

Leyla İLHAN

Pandemi nedeniyle ertelenen düğünlerin bu yıl mobilya satışlarını artırması bekleniyor. Böylece geçen yıl 80 milyar lira olan mobilya satış rakamlarının 2022’de 100 milyar liraya çıkacağı öngörülüyor.

Sektörün 2022 yılı beklentileri hakkında DÜNYA’ya konuşan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, 2021’in ilk 6 ayında sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle mağazaların çok verimli çalışamadığını, ancak özellikle yaz aylarıyla birlikte eylül ayına kadar süren bir hareketlilik yaşadıklarını kaydetti. Adet bazındaki artışa rağmen 2020 rakamlarının yüzde 10 altında kaldıklarını kaydeden Güleç, “Fiyat artışlarından dolayı cirolarımız TL bazında yüzde 13-20 oranında yükselerek 80 milyar TL seviyesine çıktı. Dolayısıyla reel anlamda iç piyasada yüzde 10 oranında bir düşüş oldu” dedi. Bu yılın ocak ayında satışların geçen yılın aynı dönemine göre daha iyi gittiğini aktaran Güleç, “Çünkü geçen yıl aynı dönemde pandemi koşulları nedeniyle kapanmalar vardı. 2022’de mobilya sektörü için artan maliyetler ve enflasyondan dolayı cirolarda ciddi bir artış göreceğiz. İç piyasada ise 100 milyar TL’lik bir satış rakamı bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı. Güleç, bu büyümede ertelenen düğünlerin yapılmasının etkili olacağını aktardı.

Artan ev ve kira fiyatları hız kesiyor

Öte yandan Ahmet Güleç, artan kira ve ev fiyatlarının yeni mobilya alımlarının ötelenmesine ya da tüketicinin 2 kanepe, 2 berjer almak yerine 1 berjer ve 1 kanepe almasına yol açabileceğini söyledi. Güleç, bu nedenle adetsel bazda hızlarının düşmesinden endişe ettiklerini kaydetti.

2021 yılında en fazla zorlandıkları konuların başında hammadde tedariki ve hammaddenin makul miktarlarda bulunamamasının geldiğini anlatan Güleç, “Bazı hammaddelerimizin fiyatları yüzde 140 oranında arttı. Bu artışlar özellikle küçük üreticiyi çok zor durumda bıraktı. Verdiği taahhütleri yerine getirme anlamında ciddi sıkıntılar yaşandı” dedi. Bu dönemin zor şartlarına rağmen avantajları da olduğunu söyleyen Güleç, “İhracata kaydığımız için iç piyasaya sattığımız malın zararını karşılamış olduk” diye konuştu.

Aralık ayı dengeyi bozdu

Ancak 2021’in son aylarında dövizin ani atağının, hem üreticiyi hem ihracatçıyı zor durumda bıraktığını, aynı zamanda iç piyasadaki fiyatların da dengesini bozduğunu dile getiren Ahmet Güleç, “Ani kur atağının durulması iç piyasadaki dengeyi korudu. Hiçbir mobilyacımız aralık ayında bu artışlar yaşanırken fiyat artışı yapmadı. Çünkü mobilya fiyatları gıda ürünleri gibi anlık değişmiyor, bizde bir müşteri ailenin ortak kararı gerektiği için mağazaya tekrar tekrar gelebiliyor. Dolayısıyla verdiğimiz teklifi değiştirmek çok zor oluyor. Bu açıdan 2021 sonu ve 2022’in başında hala eski fiyatla satan firmalarımız var” dedi.

Fuarda 3 milyar dolarlık bağlantı bekleniyor

Güleç, Bu yıl 25-30 Ocak tarihlerinde Tüyap ve İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak yapılacak İstanbul Mobilya Fuarı’nda 3 milyar dolarlık bir ihracatın altyapısını kurmayı hedeflediklerini söyledi. Fuara ABD’den büyük alıcı heyetlerinin gelmesini beklediklerini aktaran Güleç, “Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkelerden büyük bir alım gurubu bekliyoruz. Böylece katma değerli pazarlarda büyüyeceğiz” diye konuştu.

Mobilya fiyatları 1 Şubat’tan sonra artacak

2022’de gelen işçilik maliyetindeki artışların yanı sıra hammadde fiyatlarında da geriye dönüş olmadığı gibi hala yükselişin sürdüğünü belirten Ahmet Güleç, “Bu da büyük bir tehlike. Ayrıca enerji maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte fiyatlarımız en az yüzde 25 oranında artacak” açıklamasını yaptı.

“Yüzde 50’lik indirimler köpük”

Mobilya sektöründe indirim kampanyaları sürerken MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, indirim oranlarından dolayı bu kampanyaların gerçek bir kampanya olmadığını belirtti. Sektörde yüzde 40 ila 50’lere varan indirimlerin gerçek indirimler olmadığını, bunların köpük fiyatlar olduğunu kaydeden Güleç, “Dolayısıyla tüketiciyi mutsuz eden bir uygulama. Sektöre de zarar veriyor. Bu maliyet artışı ortamında benim mağazama gelin; benim yapacağım en büyük indirim yüzde 5 ila 10’dur. Efsane Cuma günü, evlilik sezonu gibi dönemlere ve günlere özel indirimler tabii ki olacak ancak bunlar yüzde 10-20 olur. Bu durumda bindir indir yapıyorlar ki bu da doğru bir şey değil” dedi.