Mobilyacıların buluşması İnegöl’de başladı

DÜNYA (BURSA) - İnegöl Mobilyasının yeni sezon ürünlerle vitrine çıktığı 46. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı açıldı. Açılışa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Güleç, oda ve dernek başkanları ile sektör temsilcileri katıldı. 165 firmanın katıldığı fuara 93 ülkeden 2 bin civarında ziyaretçi bekleniyor.

Açılışta konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl bu sene dış ticaret hacmi açısından 1.8 milyar dolar hacme ulaşırken, Türkiye’nin 24’üncü en büyük ekonomisi konumuna geldi. 1.4 milyar dolar ihracatla Türkiye’nin 18’inci büyük ekonomisi konumunda. 1 milyar 5 milyon dolarla Türkiye’nin en büyük dış ticaret fazlasını veren bölgesiyiz. Yüzde 34 ile Bursa’ya dış ticaret fazlası katkısı veriyoruz. Bu ekonomiye en fazla katkıyı sağlayan sektör mobilya sektörüdür. 660 milyar dolara ulaşarak yüzde 24 büyüme gerçekleştirdi, Türkiye mobilya ihracatında da yüzde 18 katkı sağlayarak önemli merkezlerden biri olma iddiasını sürdürüyor” dedi. Sektörün ciddi fiyat artışları ve hammadde temin sorunuyla karşı karşıya olduğuna işaret eden Uğurdağ, reel fiyatlara uymayan fiyatlarla karşı karşıya kalındığını söyledi. Yavuz Uğurdağ, “Hammadde üreticileri ve biz üreticiler aynı gemideyiz. Lütfen ona göre hareket edelim. Reel rakamların üzerinde emtia fiyatlarıyla karşı karşıya kalıyoruz, bu da bizim gücümüzü düşürüyor. Buna dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

“Rakip olan ülkeler bizim gibi büyüyemiyorlar”

Türkiye’nin dünya mobilya sektörü pastasından pay alabilen konuma geldiğini belirten İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Güleç de Türkiye’nin dünyada ilk 10 ülke arasında, ihracatta da 8’inci sırada yer aldığını kaydetti. “Rakip olan ülkeler bizim gibi büyüyemiyorlar” diyen Güleç, şunları söyledi: “Çok önemli bir noktadayız. 36 bin tane müteşebbisimiz var ve bunun 12 bin tanesi ihracat yapıyor. İstihdam dostu bu sektörümüzün ciddi anlamda yan sanayi ihtiyacı var. Bunu kamu politikası haline getirmemiz lazım. Sürdürülebilirliği sağlamamız lazım. Aksi takdirde gemiyi kaçırırız. Bazı projelere ihtiyacımız var. Orman Genel Müdürlüğünün yüzde 66 zammını enflasyona mı bağlamalıyız? Kamu ve özel sektör hikâyesini yeniden kurgulamalı. 3’üncü ayda 1 milyar doları aştık. Geçen sene 4’üncü ayın 10’unda aşmıştık, bu sene 1 ay erken aştık. Türkiye mobilya sektörü her anlamda üretimini gerçekleştiriyor ama bu sürdürülebilirliği sağlamamız lazım.”

“Biz yaşarsak hammadde imalatçılarımız da yaşar”

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan ise, hammadde üreticilerinin varlığının mobilya sektörüne bağlı olduğunu aktardı. Ercan, “Biz zincirin halkalarından biriyiz. Bize gelen ürünleri mamule çevirirsek iş yapabiliriz. 3 milyar dolar artı vermiş bir sektörün temsilcileriyiz. Dünyadaki en büyük ithalatçı ülke ABD. Biraz ufkumuzu genişletip ABD’ye yönelmemiz gerekiyor. Ticaretimizin en büyük kısmını Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyoruz ama mobilya ihracatımızı ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada gibi ülkelere açmamız lazım” değerlendirmesini yaptı.