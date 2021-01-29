“Süngerdeki arz krizi, ticari ambargoya mı dönüştürülüyor?”

Mehmet Nabi Batuk / MERSİN

Yatak ve mobilya sektöründe sünger krizi son gelen zamlarla gittikçe derinleşiyor. Son dönemde sünger fiyatının yüzde 125 artması, üreticinin maliyetini yüzde 40-45 lira arasında yükseltti. Öte yandan Avrupa’daki sünger üreticilerinin ve Türkiye’deki bazı tedarikçi firmaların yaşanan arz krizini fırsata dönüştürecek adımlar attığını söyleyen Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği, (MEPİAD) Başkan Vekili M. Sadık Özkan, 2017’de 280 TL olan 22 danside süngerin metreküp fiyatının bugün 855 TL’ye ulaştığına dikkat çekti. Sünger üreticilerinin ve tedarikçi firmaların ithal edilen süngerin hammaddesi TDI’ya ulaşmakta zorluk yaşandığı gerekçesiyle büyük fiyat artışlarına gittiğini ifade eden Özkan, Türk Rekabet Kurulu’nun devreye girmesi çağrısı yaptı. Aynı zamanda Dr. Otto Yatak Başkan Vekili olan Özkan, “Devletimizin kontrolündeki sünger üreticisi ve tedarikçi bazı firmaların fırsatçılığı ve kartelleşmeleri sonucunda sünger fiyatları artırılıyor. Fiyatlar hem dövizin artması ile hem de TDI’ya ulaşılmıyor diye artırılıyor. Ayrıca Avrupa’daki bir fabrika tadilata girince bile bizdeki fiyatlar iki katına çıkarılıyor. Yani sektörümüze yönelik bazı tedarikçi firmalar üzerinden ticari ambargo uygulanıyor” açıklamasını yaptı.

“Hammadde sorunu yerli üretimle çözülür”

Sünger fiyatlarının artırılması ile son süreçte yurtdışı pazarlarda önemli ihracat başarılarına imza atan Türk mobilya ve yatak sektörünün rekabetçiliğine büyük bir darbe vurulduğuna dikkat çeken Sadık Özkan, “Hammadde sorununun çözümü için sektörümüze yapılacak en önemli iyilik Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan yerli ve milli TDI fabrikasının kuruluş çalışmalarının hızlandırılmasıdır. Bu fabrikamız açılırsa Türkiye’nin TDI ithalatının yüzde 95’in önüne geçilir” diye konuştu. Türk mobilya yatak sektörünün hammadde sıkıntısından çok etkilendiğini ifade eden Özkan, “Süngere zam gelince imalatta ve satışta zorlanıyoruz” dedi.