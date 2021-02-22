Türkiye, 2020'de tıbbi mobilya ihracatında rekor kırdı

Salgın nedeniyle tüm dünyada hastanelerin dolması, tıbbi mobilya ihtiyacını da artırdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl Türkiye’nin masa, karyola gibi medikal mobilya ile bunların aksam ve parçaları ihracatı, 2019’a kıyasla yüzde 92 yükselerek 106 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde bu ürünlerin ithalatı ise yüzde 3’lük azalışla 19 milyon dolara düştü.

ISD Logistics CEO’su Korkut Koray Yalça, pandemi nedeniyle birçok alanda olduğu gibi uluslararası taşımacılıktaki ürün yelpazesinde de önemli değişiklikler görüldüğünü belirtti.

“Tıbbi mobilyada zamanında teslimat hayat kurtarıyor”

Mobilya ihracatçılarının ürünlerini hasarsız ve zamanında teslim ederek sektöre özel çözümler geliştirdiklerini söyleyen Korkut Koray Yalça, özellikle koronavirüs vakalarının aciliyeti nedeniyle tıbbi mobilyada, zamanında ve hasarsız sevkiyatın çok daha önemli olduğunu ve hayat kurtardığını dile getirdi.

Geçen yıl 2019'a göre, Türkiye'nin tıbbi mobilya ihracatının toplamda yaklaşık 2 katına çıkarak 106 milyon dolara ulaştığını bildiren Yalça, Avrupa’da en çok ihracatın Birleşik Krallık, Romanya, Macaristan, Fransa ve Almanya’ya gerçekleştiğini aktardı. Medikal mobilya ihracatının Avrupa’da koronavirüs vakalarının ve ölümlerinin en çok görüldüğü Birleşik Krallık ve İtalya’ya 3 katına çıktığını belirten Yalça, Türkiye’nin Macaristan, Hollanda ve Polonya’ya gerçekleştirdiği tıbbi mobilya ihracatının 3-4 katına; İspanya, Romanya ve Almanya’ya ise yaklaşık 2 katına ulaştığını söyledi.