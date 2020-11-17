Türkiye'nin yatak ihracatı yüzde 12 arttı

Pandemi ile dışarda geçirilen vaktin azalması insanları ev içi ihtiyaçlarını gidermeye yöneltti. Bu durum birçok üründe olduğu gibi yatağa olan talebi de artırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 70'ten fazla ülkeye yatak satarak 157 milyon dolar döviz girdisi sağlarken, bu yılın aynı döneminde ise ihracat yaklaşık yüzde 12 artışla 175 milyon dolara çıktı.

Yatak ihracatına il bazında bakıldığında, ilk sırada Kayseri yer aldı. Kayseri'den yaklaşık 69 milyon dolarlık yatak ihraç edilirken, son yıllarda büyük kapasiteli yatırımların devreye alındığı İzmir'in yatak dış satımı söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 32 artarak 18,5 milyon dolara ulaştı. İzmir'i, ihracatını yüzde 30 artıran Bursa takip etti.

Üretim kapasitesi artıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, hem dış hem de iç piyasada mobilya sektörüne yönelik yoğun talep olduğuna dikkat çekti. Pandeminin ilk günlerinin sektör açısından zor geçtiğini belirten Yağcı, "Ancak insanlar zamanla alıştı. Pandemide insanlar evde kalınca dışarıda harcayacakları parayı evlerine harcıyorlar. Bu yurt içinde de yurt dışında da böyle." dedi.

Sektördeki toparlanmanın hızlı olduğunu dile getiren Yağcı, iç piyasada uzun süreli teslim tarihleri verilmeye başlandığına dikkati çekti. Yağcı, "Türk firmaları yurt dışı yatırımcıları tarafından satın alındı. Bunun örneklerini görüyoruz. Özellikle İzmir'de üretim potansiyeli büyüyor. Yatak üretimi konusunda hem yeni yatırımların yapıldığını hem de var olan tesislerin büyütüldüğünü görüyoruz." diye konuştu.

Yatak üretiminde kullanılan süngerdeki fiyat artışı nedeniyle sorun yaşandığını belirten Yağcı, "Tamam kur değişiyor ama buradaki değişiklik kurun ötesinde. Umarım tez zamanda çözülür." dedi.