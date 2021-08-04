Vergi dilimi mobilyada merdiven altını büyüttü

Leyla İLHAN

Asgari ücretli çalışanın vergi dilimine girmesi mobilya sektörünü zorlamaya başladı. 24 bin TL’ye kadar yüzde 15, 24 bin TL sonrası ise asgari ücretliden her ay yüzde 20 oranında vergi kesintisi yapılması mobilya sektöründe mesaiye kalma isteğini azaltırken, sektör çalışanlarını merdiven altı firmalara yönlendirdi. Mobilya sektörü, bunun önüne geçmek için vergi diliminin 36 bin ila 44 bin TL aralığına çıkarılmasını talep etti.

Sektörde vergi dilimi kaynaklı yaşanan soruna dikkat çeken Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, “Mobilyacılar üretiminin yüzde 50’sini ihracata yöneltti. Sektörün önü açık, ancak burada hammadde ve işçi konusunda sıkıntı yaşanıyor” dedi. Asgari ücretli işçilerin 24 bin TL’den sonra vergi dilimine girmesi nedeni ile mesai kalmak istemediğini aktaran Balcı, “Çünkü mesaiye kalınca devlete ödeyeceği vergi miktarı yükseliyor. Bu oranın 24 bin yerine 44 bin TL’ye çıkarılması gerekiyor. Bu nedenle resmi olmayan şekilde çalışmak istiyor. Bu durumda merdiven altına dönüyor ve kurumsal firmalara zarar veriyor” diye konuştu.

“İmalat sektörünü daha fazla etkiliyor”

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de asgari ücretli için vergi dilimine girme barajının yükseltilmesini talep etti. Bu oranın en az 36 bin liraya çekilmesi gerektiğini talep ettiklerini belirten Güleç, “24 bin liradan sonra yüzde 15 ila 20 arasında gelir vergisi ödemek bizim gibi ülkelerde enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde uygulanması doğru olmuyor. Dolayısıyla bu konuyu gözden geçirmek gerekir” dedi. Bu durumun özellikle imalatta çalışan açısından sorun yarattığını kaydeden Güleç, vergi dilimine girme sınırının en az 36 bin TL’ye çıkarılması halinde uygulamanın sadece mobilyaya değil, tüm sektörlerdeki çalışanlar için gelir adaleti açısından faydalı olacağını belirtti.

Mobilyada firma kurmak zorlaştırılsın haksız rekabetle karşı karşıyayız

MODOKO Çarşı Başkanı Koray Çalışkan, 40 bin mobilya imalathanesinin olduğu Türkiye mobilya pazarında şirketi açmanın kolaylığına dikkat çekti. Türkiye’de işi öğrenen birinin işi bırakıp merdiven altında küçücük bir yerde bir iki kişiyle iş yapmaya başladıklarını kaydeden Çalışkan, “Biz sadece şirketimizde yangın merdivenindeki bir eksiklik için bile 800 bin TL’ye yakın masraf yaparken, merdiven altındaki firmada yangın tüpü bile yok. Burada haksız rekabet oluşuyor. Örneğin bir mutfak dolabını merdiven altı 5 bin liraya yaparken, devlete 7 ila 8 bin lira vergi ödediğimiz için bize 13 bin liraya geliyor. Bu da merdiven altını yaygınlaştırıyor” dedi. Bunun önüne geçmek için 50 metrekarede üretimlerin durdurulması, en az 500 metrekare şartı konulması, bankaya belli miktarda yapacağı iş karşılığında para konulması gibi şartların getirilmesini öneren Çalışkan, “En az iki tane makinası lazım. Dolayısıyla 500-600 bin lira para harcaması gerektiğini gören bir usta merdiven altı imalathane açamayacak. Türkiye’de 40 bin tane imalathane var. Almanya’da 10 bin tane var ama 10 bin tane mobilyacı Türkiye’nin 3 katı üretim yapıyor. Bu şartlar olursa sektörümüz ilerlemeye başlayacak. Halihazırda 350 bin kişi çalışıyor bu olursa 500-600 bine çıkacak” dedi.