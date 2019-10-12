Mobilyacı, Atatürk Havalimanı’nı mektupla istedi

12 Ekim 2019

Mobilya sektörü uzun süredir KDV’ye ilişkin beklentilerini kamuoyu ile paylaşıyor. KDV oranlarının dönemsel olarak düşürülmesi yerine sabit tutulmasını isteyen mobilya sanayicileri, son olarak beklentilerini mektup yolu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaştı.

Mobilya sektörünün yaşadığı en büyük sorunun KDV konusu olduğunu ifade eden MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği mektupta “Sayın Cumhurbaşkanım, sektörümüzde KDV oranının yüzde 10 bandında sabitlenmesini talep ediyoruz. Bu sayede kayıt dışı işlemlerin azalması ve sektördeki haksız rekabetin önüne

geçilmesi sağlanacaktır. Sektörümüzde mevcut çalışma koşulları nedeni ile peşin ödenen yüzde 18 KDV tutarının 12 ile 18 taksit olarak bizlere dönmesi firmaları finansal krize sokmaktadır” dedi.

KDV sabitlenmeli

Sektörün yapıtaşı hammadde alımlarında KDV oranının yüzde 18, satışlarında ise yüzde 8 oranında olduğunu kaydeden MOSDER Başkanı Balcı mektupta şu görüşlere yer verdi:

“6 ile 18 taksit arasında satılan mobilya ana hammaddesi sunta ve türevleri, nakit veya 3 aylık vade ile alınmaktadır. Aradaki fark mobilya firmaları için çok ciddi bir problem oluşturmaktadır. Yüksek fiyatlar ve sektörümüze göre ağırlaştırılmış ödeme koşulları bizleri zorlamaktadır. Bu doğrultuda hem üreticiyi, hem satıcı, hem de tüketiciyi desteklemek için KDV indiriminin yüzde 10 bandında sürekli olması sektörümüz adına çok olumlu bir adım olacaktır ve ekonomimizi güçlendirmeye devam edecektir.”

Mobilya sektörünün sorunlarını aktarmaya devam eden MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, “Sektörümüzde risklerimizi minimize etmek için yurt içi müşterilerimizden teminat olarak gayrimenkul ipoteği almaktayız. Fakat bankaların ipotek alımlarında tapu harcından muaf olmaları bizlerden ise ipotek miktarı üzerinden yüzde 1,4 oranında harç alınması özel şirketlere yapılan haksızlıktır bu haksızlığın düzeltilerek özel şirketlerinde ipotek alımlarında harçtan muaf tutulmasını talep etmekteyiz” dedi.

‘CNR Fuar alanı yetersiz’

Mustafa Balcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği mektuplarını, “İstanbul’daki mevcut CNR Fuar alanı kapasite yetersizliği nedeniyle beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir hale gelmiştir. Siz Sayın Cumhurbaşkanımızdan sektörün neredeyse tamamının beklentisi olan eski Atatürk Havalimanı’na ait terminal binalarının revize edilerek fuar alanı olarak sektörümüzün hizmetine sunulmasını talep etmekteyiz” diye noktaladı.