Mobilyacı çözümü home-ofiste arıyor

22 Nisan 2020

Osman KILIÇ

İSTANBUL - Mobilya sektörü koronavirüs salgını nedeniyle üretimde durma noktasına geldi. Nisan ayında ihracatta yüzde 30 seviyesinde düşüş bekleyen ve stok üretimi gerçekleştiren sektörün temsilcileri stok üretimine de ancak 1-2 ay dayanılabileceğini belirtti. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “İhracatta ürettiğimiz mallar elde kaldı. İhracat yaptığımız çoğu yer şu an bizden mal almıyor. İhracatta nisan ayı için yüzde 30 düşüş bekliyoruz. Koronavirüs süreci ortaya çıktığından beri de ötelemeler söz konusu. İç pazarda da durum kötü, nisan ayı için yüzde 80’ler civarında bir düşüş bekliyoruz” diye konuştu.

ABD ve Dubai'deki projeler durdu

Geçtiğimiz sene 50'nci yılları nedeniyle bir dizi projeye başladıklarını bildiren Modoko Başkanı Koray Çalışkan ise “Bunlardan en önemlisi ABD’de ve Dubai’de açacağımız AVM projeleriydi. Ancak koronavirüs dolayısıyla şu an her şeyi durdurmuş vaziyetteyiz” ifadelerini kullandı. Çalışkan, “İç pazarda da Modoko olarak hem mağazalarımız hem de online üzerinden tüketicilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

Koronavirüse benzer salgınlarla savaşılacak bir döneme girildiğini ve bunun bir deneme süreci olduğunu söyleyen Çalışkan, “Bundan sonrasına sektör olarak hazırlıklı olmamız gerekiyor. İhracatta olduğu gibi iç pazarda da güçlü bir sektör oluşturmak, gümrük kapılarının kapanması durumunda iç pazarda satışlarımızın sürekli devam etmesini sağlamak durumundayız” görüşünde bulundu .

“SEKTÖR STOK ÇALIŞMAYA 1-2 AY DAYANABİLİR”



Birçok sektörün üretimde büyük bir düşüş yaşadığını söyleyen MOBSAD (Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Gürcan, “Mobilya sektörüne bakacak olursak, sektörümüzün en büyük artısı tabii ki ihracattı. Ancak sınır kapılarının kapanmasıyla birlikte gümrükte sıkıntı yaşıyoruz” diye konuştu. Şu an için gelen siparişlerin durduğunu bildiren Gürcan, “Stok üretimine devam ediyoruz. Ancak sektörümüz stok çalışmaya da 1-2 ay dayanabilir” açıklamasını yaptı.



“TİM’E STOK FİNANSMANI KONUSUNDA BAŞVURUDA BULUNDUK”



İçinde bulundukları zorlu süreç nedeniyle bir dizi çalışma içinde olduklarını belirten Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne birçok sektör gibi biz de stok finansmanı konusunda başvuruda bulunduk. Çünkü elimizdeki birçok malı satamadık, stoklarımız dolu” ifadesini kullandı.



"SEKTÖR SÜRECE UYUM SAĞLAYARAK ÇÖZÜM ARAYACAK"



Mobilya sektörünün temsilcileri koronavirüs sürecini bu döneme uygun mobilyalar üreterek aşmayı planlıyor. Virüs sonrası da devam edecek home office sürecine uygun mobilyalar üretmeye çalışan sektör bu dönemden de en az etkiyle ayrışmak için çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili farklı çalışmaları da olduğunu bildiren Modoko Başkanı Koray Çalışkan, “Online üzerinden ticaretin artması için çalışmalara devam ediyoruz. İnsanlara sanal fuar gibi bir alan oluşturup hangi ürünün nasıl kullanılabileceğine dair video çalışmaları hazırlıyoruz” dedi.