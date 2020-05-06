Mobilyacı, 'nefes kredisi'ne erişemiyor

06 Mayıs 2020

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Pandemi sürecinden en olumsuz etkilenen sektörlerden biri olan mobilya sektörünün finans kaynaklarına erişmede sorunlar yaşadığını belirten Mersin Perakendeci İşadamları Derneği (MEPİAD) Başkan Vekili ve Dr. Otto Yatak Genel Müdürü M. Sadık Özkan, banka prosedürleri nedeniyle krediye erişemeyen KOBİ’lerin kayıplarının her geçen gün daha da artığını söyledi. Yüzde 60 oranında iş kaybı yaşayan firmaların hükûmetin sağladığı destek programları ile mevcut istihdamını korumaya çalıştığını ancak desteklerin yetersiz kaldığını ifade eden Özkan, salgın süreci bitene kadar finansal kaynaklara erişimin firmaların ayakta kalması için hayati önemde olduğunu aktardı. Özkan, “Firmalarımızın çoğunun kiralarını ödemek, çeklerini ödemek için uzun vadeli finansman desteğine ihtiyacı var. Bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması lazım. Bu süreci birlik, beraberlik ve dayanışmayla atlatabiliriz. Bu yüzden bankalara çok iş düşüyor. Bu süreçte özellikle kamu bankaları esnafa ve KOBİ’lere çok yardımcı oluyor ancak özel bankalar çekimser davranıyor, işi yokuşa sürüyor” diye konuştu.

TOBB tarafından özellikle KOBİ’lerin desteklenmesi için başlatılan nefes kredisine birçok firmanın ulaşamadığını aktaran Özkan, bu konuda şunları söyledi: “En ufak sıkıntısı olan firmalar bu krediden yararlanamıyor. Bu krediye ihtiyaç duyan firmalar, kayıtlı olduğu odaların sağladığı bu özel kredinin kullanım şartlarının tamamen bankalara bırakılmamasını ve şartlarının kolaylaştırılmasını bekliyor.”

“Kredi şartlarının iyileştirilmesini bekliyoruz”

● Salgın sürecine üretim sezonunun başında yakalandıklarını belirten Baqlar’s Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Bağ, kredi imkanlarının iyileştirilmesini ve kısa çalışma ödeneği gibi destekleri beklediklerini ifade etti. Bağ, şunları söyledi: “Sektörde üretim sezonu mart sonunda başlar fakat bu yıl salgın dolayısıyla sezonu kaçırdık. Firma olarak tabi ki herkes gibi biz de istediğimiz düzeyde ciro yapamadık. Hazirandan itibaren sektör rahatlamaya doğru gidecek. Bu süreçten finansal ve istihdam açısından güçlü çıkmak için devletimizin açıklamış olduğu kredi imkanları ve personel için kısa çalışma ödemeği gibi destekleri bekliyoruz.”

Finansal güç kadar satışların devamlılığı da önemli

● Onur Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sarıabacı, salgın sürecinde sektörün geleceğini belirleyen en önemli noktanın firmaların finansal güçleri olduğunu, ancak satışların da finansal güç kadar önemli olduğunu kaydetti. Sarıabacı, “Finansal gücü zayıf olan firmalarımız zor günler yaşıyor, yüksek olanlar ise daha az etkileniyor. Firma olarak yüzde 40 olan işlem hacmimiz nisanda azaldı. Hükümetimizin aldığı önlemlerle haziran ayından sonra turizm sezonunun açılması, bayram süreci ve düğün yasağının kaldırılacak olması nedeniyle işlem hacmimizin yüzde 60-70 oranına çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.