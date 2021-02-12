Mobilyacılar, hammadde ihracatına sınırlama istedi

Dünyanın 9’uncu büyük üreticisi, 8’inci büyük ihracatçısı olan Türkiye mobilya sektörü, pandemi döneminde eve kapanmalar sonucu hem iç pazarda hem ihracatta yüksek talep gördü.

Ancak MDF, kontrplak, sünger, boya gibi temel hammaddeleri temin etmede sorunlar yaşayan sektör temsilcileri, sorunlarının çözümü için Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Ticaret Bakanlığı, mobilyacıların MDF, kontrplak, sünger, boya sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.

İçerde petrokimya yatırımı gerekli

Ticaret Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Mobilya Sektörü İhracatı ve Girdi Tedariki” konulu online toplantı, İstanbul, Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatçı birlikleri ile 36 bin mobilya üreticisini temsilen sivil toplum kuruluşları, firma temsilcilerini bir araya getirdi. Toplantıda, Türkiye mobilya sektörünün ihracat kanalında yaşadığı güncel gelişmeler ve ihracatı artmak için neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İstanbul, Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatçı birlikleri dış ticaret fazlası veren sektörlerinin önündeki sorunları aktarırken, iç piyasadaki hammadde sorunun çözülmesi için MDF ve kontrplak ihracatına kısıtlama getirilmesini, petrokimya yatırımlarına ise ağırlık verilmesini istedi. Sünger ve boya malzemeleri gibi petrokimya ürünlerinin yüzde 12’sinin Türkiye’den, yüzde 88’inin ise AB ve Çin’den karşılandığına işaret eden Türkiye mobilya sektörü temsilcileri, sünger ve boya malzemelerinde yaşanan fiyat artışının önüne geçmek için petrokimya tesislerine yatırım yapılmasını önerdi.

Tomruk ihracatına dikkat çekildi

İhracatı kayda tabi olan tomruğun basit işlem görmek suretiyle ihracının kayda tabi olmadan yapılabildiğinin dile getirildiği toplantıda, Ticaret Bakanlığı’nın bu konuda önlem alması gerektiği karara bağlandı. Dikkat çekici bir diğer talep ise hammadde tedariki için lojistik hatların, deniz, hava ve karayolu olarak kurulması şeklinde oldu.

İşletme finansmanı konusunda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar’a iletilen talep ise “Firmaların işletme kredi faizleri makul seviyeye çekilerek kısa ve orta vadeli yatırımlar ivedilikle başlamalı” şeklinde oldu.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye ihracat potansiyelini 10 milyar olarak tarif etti ve söz konusu çözümlerin hızla hayata geçmesinin sektörü daha da güçlendireceğini söyledi.

İkinci bir toplantı sözü alındı

Toplantı kapsamında açıklamada bulunan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar, dış ticaret fazlası veren mobilya sektörünün ülke ekonomisine ve istihdamına ciddi katkı sağladığını ve bakanlığın özel önem gösterdiği alanlardan olduğunu kaydetti.

Bakanlık ile sektör arasındaki dinamik ilişkinin iş ve ihracat süreçlerinin daha hızlı ve verimli yürümesine neden olduğuna da işaret eden Ağar, sektörün taleplerini dinledi ve mart ayında da aynı şekilde toplantının ikinci ayağının yapılması ricasında bulundu.