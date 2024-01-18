Mobilyacılar iç pazardaki daralmayı ihracatla aşacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmalarından olan ve 3 milyar dolarlık iş hacmi yaratması beklenen IIFF-İstanbul Mobilya Fuarı, 23 Ocak’ta iki ayrı fuar alanında kapılarını açmaya hazırlanıyor.

200 bin mobilya profesyonelini İstanbul’da buluşturan organizasyonda bini aşkın firma 3 binden fazla markasıyla yer alacak. Dünya mobilya pazarında 7’nci sırada yer alan ve ilk 5’i zorlayan Türkiye mobilya sanayii, fuarın da getireceği ivme ile ihracatta çıtayı yükseltmek istiyor.

2023 yılında 4.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, 2028’de ihracatı 12 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Sektör, böylece iç pazardaki daralmanın getirdiği yükü de minimize etmeyi amaçlıyor. Mevcut pazarların yanında rotasını ABD, Çin, Hindistan gibi ülkelere çeviren mobilya sektörü, 12 milyar doların 1 milyar dolarını sadece ABD’den elde etmek istiyor.

“İstanbul’u dünya mobilya sektörünün buluşma merkezlerinden biri haline getiren fuarımızın bu nedenle artık dünden daha büyük bir görev ve sorumluluğu var” diyen Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, IIFF’nin üreticilerle dünyanın önemli satın almacılarını bir araya getirdiğini vurguladı.

Fuarda Türk mobilya üreticisinin yanı sıra Hindistan, Almanya, Azerbaycan, Lübnan, Mısır, Yunanistan, Rusya ve Amerika’dan milli ve bireysel katılımcı firmaların da yer alacağını açıklayan Güleç, “200 bin ziyaretçi hem trendleri görmek hem de yeni iş birlikleri sağlamak için bu organizasyona geliyor. Bunun arkasında büyük bir emek ve organizasyon becerisi bulunuyor. Geçen yıl deprem, enflasyon ve konut satışlarının düşmesi nedeniyle iç pazarda daralma yaşadık. Bu nedenle ihracat ve verimliliği ön plana çıkaracağız” dedi.

Mobilyanın gücü KOBİ’lerden geliyor

TÜİK’in rakamlarına göre sektörün 10 milyar dolarlık bir üretim hacmi, 11 milyar dolarlık bir cirosu bulunduğunu aktaran Güleç, şöyle devam etti: “4,6 milyar dolarlık ihracata sahip olan sektörümüzdeki üretici firma sayısı 45 bin 277. Üretim tarafında 242 bin, mağaza tarafında ise 250 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyoruz.

Türkiye’nin her bölgesinde bulunmamız ve yan sanayinin ciddi bir müşterisi olmamız büyük bir ekosistem yaratıyor. Genelde sektörlerde ihracatı 5-10 tane büyük firma yapar. Mobilyada ise küçük ve orta ölçekli işletmeler üretim ve ihracatı yapıyor. Katma değer ve istihdam gücümüz de burada. Avrupa’nın mobilya fabrikası gibiyiz. Bugün dünyanın yedinci büyük ihracatçısıyız ve 2028 yılına kadar ilk beş ihracatçıdan biri olma hedefi ile çalışıyoruz.”

Maddi olarak yüzde 80 yerli sanayi

Mobilya sektörünün Türkiye imalat sanayiinin yüzde 10’unu oluşturduğunu kaydeden Güleç, “200 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kg birim fiyatımız 3.5 dolar oldu. Toplam ihracattaki payımız ise yüzde 2 civarında. Hedefimiz yüzde 3. Maddi olarak yüzde 80 yerli bir sektörüz.

Sadece mobilya kısmında 2023 ithalatımız 600 milyon dolar. 4 milyar dış ticaret fazlası verdik” bilgisini verdi. Öte yandan ithalat kısıtlamalarına da değinen Ahmet Güleç, “Herkes üretiyor. Biz kısıtlama getirdiğimizde satış yaptığımız ülkeler de korumacılık önlemleri alabiliyor. Dengeleri iyi gözetmek lazım” dedi.

“Asgari ücret arttı diye yakınmıyoruz, işçimiz daha çok kazansın"

İşveren tarafından asgari ücret artışlarına yönelik eleştirilere atıfta bulunan Ahmet Güleç, “Biz asgari ücret arttı diye yakınan bir sektör değiliz. İşçimiz daha çok kazansın istiyoruz. Sorun sadece işçilik maliyetinde değil. Burada hedef enflasyon canavarı olmalı. Bunun için de kamu da tasarrufu artırmalı” vurgusu yaptı. Güleç, mobilyada maaşların asgari ücretin iki katı olduğunu da ekledi.

Türkiye vize kolaylığı sağlasın

Pandemiden sonra fuarcılık anlamında Türkiye’nin yıldızı parlarken Başkan Ahmet Güleç, Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan fuar katılımcılarına vize kolaylığı sağlanmasını talep etti. Güleç, fuara gelenlerin vize kısıtlamasına maruz kalabildiğini söyledi.

Alanında Avrupa’nın en büyük fuarı

Fuara ilişkin bilgi veren TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuara ilginin çok yüksek olduğunu belirterek, “IIFF, mobilya sektörünün ihracat hedeflerine ulaşmasında büyük bir katkı sağlıyor. Türkiye’nin mobilyada üretim üssü konumunu daha da yukarılara taşıyor.

TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak MOS Fuarcılık AŞ iş birliği ve MOSFED’in desteğiyle iki yıldır Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’ndeki bütün salonlarda, net 125 bin metrekare alan üzerinde çok başarılı bir organizasyon düzenliyoruz. Çok yoğun bir hazırlık süreci yaşadık. IIFF2024 kapsamında yurt dışında bulunan ofislerimiz ve küresel bağlantı ağımız sayesinde onlarca ülkeden 200 bin iş insanını 3 bin marka ile buluşturacağız. Alanında Avrupa’nın en büyük sektörel etkinliği” diye konuştu.