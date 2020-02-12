Mobilyacılar, İtalya’yı marka alarak fethetmeyi hedefliyor

12 Şubat 2020

Osman KILIÇ

Türk mobilyacıları KDV indiriminden sonra yakaladığı satış başarısıyla rotayı yurtdışına çevirdi. İhracatını her yıl artıran ve hedef yükselten sektör, büyümeyi yurtdışında markalaşarak sürdürmeyi hedefliyor. Sektörün ilk hedefi daralan İtalya pazarından marka satın almak. İtalya’da mobilya sektöründe ciddi kriz yaşandığını ifade eden Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan, 4 Türk firmasının İtalyan mobilyacılarla görüştüğünü açıkladı. Türk mobilyacıları KDV indiriminden sonra yakaladığı başarıyla rotasını yurtdışına çevirdi. İhracatını her yıl artıran ve hedef yükselten sektör, büyümeyi yurtdışında markalaşarak sürdürmeyi hedefliyor. Sektörün ilk hedefi daralan İtalya pazarından marka satın almak.

İtalya’da mobilya sektöründe ciddi kriz yaşandığını ifade eden Mobilya sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, Türk mobilya sektörünün bu durumu avantaja çevirmek istediğini söyledi. Sektördeki birçok firmanın İtalya’daki bu krizi fırsata çevirip İtalyan mobilya markalarını satın alma çalışmalarına başladığını dile getiren Gürcan, yakın bir zamanda bu konuyla ilgili iyi haberler geleceğini söyledi. İtalyan mobilya markalarının satın alınması konusunda Türk mobilya sektörü dışında da ciddi bir Türk yatırımcı atağı olduğunu vurgulayan Gürcan, başkanı olduğu MOBSAD özelinde orta ölçekteki 3-4 firmanın İtalyan mobilya firmalarıyla görüştüğünü ifade etti. Gürcan, İtalya’dan mobilya firmalarının satın alınması sonrası bu firmaların fabrikalarını da Türkiye’ye taşıyacaklarını kaydetti. Gürcan, Türk firmalarının da kendi ölçeğinde büyüklüğe sahip firmalarla ilgilendiğini de ekledi.

“Yakın coğrafyamızdaki olaylar ihracatımızı etkiliyor”

İhracatta büyük artış yakaladıklarını vurgulayan Gürcan, “Yakın coğrafyamızda yaşanan olaylar bizim ihracatımızı etkiler, bunların bir an önce durması gerekiyor” diye konuştu. Sektör olarak tasarım bazlı katma değerli üretimde de başarılı işler yaptıklarını dile getiren Gürcan, “Lüks mobilyada kilogram ihracat fiyatları 20-25 dolar civarında, bu da bize büyük yarar sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Bu yılki İMOB Fuarı’nda da ilk günden güzel gelişmeler yaşadıklarını ve Çin’e lüks mobilya sattıklarını söyleyen Gürcan, “Çin’in Türkiye’den lüks mobilya almasının çeşitli nedenleri var, bunlar kalite ve fiyat avantajıdır” diye konuştu.

“KDV indiriminden dolayı mobilyada zam olmayacak”

KDV indiriminin 7 yıldır yüzde 18’den 8’e zaman zaman düşürüldüğünün altını çizen Gürcan, “Biz de sektör olarak KDV indiriminin devamlı olmasına yönelik çalışmalar yaptık, temennimiz o yöndeydi” diye konuştu. 2020 yılının başında KDV’nin yüzde 8’e kalıcı olarak düşürülmesinin mobilya sektörünü oldukça memnun ettiğini bildiren Gürcan, “Bu nedenle 2019 yılındaki fiyatlarla satış yapılacak. Bu yıl mobilyada zammın olmayacağı bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

“Avrupa’da sıralama değişiyor”

Avrupa özelinde mobilya sektöründe ciddi manada karmaşıklık olduğunu ifade eden Mobilya sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, “Avrupa’da mobilya üreten ülke sıralaması değişiyor. Almanya’nın mobilya üretiminden çıkmak istemesi ve yatırımlarını Polonya’ya çekmesi Polonya’nın listedeki sıralamasını yükseltti. İleride daha farklı durumlar olacaktır” şeklinde konuştu.

“Yeni fuar alanına zorunlu ihtiyaç”

İMOB gibi fuarların mobilyacıların oldukça işine yaradığını söyleyen Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, “Sektörün kendini ifade edebileceği yeni bir fuar alanına ihtiyacı var” dedi. Gürcan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile bu konuya yönelik çalışmaları olduğunu ifade etti.

Egeli mobilyacının hedefinde ABD var

221 ülkeye yaptığı ihracatla 2019 yılında 3.5 milyar dolar döviz kazandıran, 2 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü, Amerika Birleşik Devletleri’ni hedef pazar olarak belirledi. Bu hedef doğrultusunda oluşturulan URGE Projesi’ne 30’un üzerinde firma katıldığını kaydeden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, “2019 yılında birliğimiz üzerinden gerçekleşen mobilya ihracatı yüzde 13’lük bir artış ile 165 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege’den ABD’ye yapılan mobilya ihracatı yüzde 31 artış kaydetti. Ticaret Bakanlığı’nın ABD özelinde mobilya sektörüne yönelik belirlediği bir strateji doğrultusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz. URGE Projesi yanında, ABD pazarını daha iyi tanımak ve beklentilerini sektörümüzün karşılayacak konuma gelmesi adına 2020 yılında “Mobilya Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu planlıyoruz.” şeklinde konuştu.