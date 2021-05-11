Mobilyacılarda ‘yeni normalleşme' hazırlığı

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, bayram sonrası bekledikleri yeni normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sanayide üretimin devam ettiği tam kapanma günlerinde stok üretime ağırlık verdiklerini söyleyen Balcı, "Eğer yeni bir genelge yayınlanmaz ise 17 Mayıs sonrası yeniden normal bir döneme adım atacağız. Umuyoruz ki evde geçirdiğimiz bu sürede vaka sayılarında beklenildiği gibi düşüş yaşanacaktır. Mobilya üreticileri olarak, 20 günlük kapanmada mağazalarımızdan hizmet veremediğimiz için şu anda ilk açılmayla birlikte yoğun bir mobilya alışverişinin başlayacağını ön görüyoruz. Ertelenen taleplerin hayata geçecek olması ve önümüzdeki günlerde yeniden yapılmaya başlanacak düğünler ve evlilik alışverişleriyle birlikte kapanmada yaşadığımız ekonomik kaybı kısa sürede telafi edeceğimizi tahmin ediyoruz. Hammadde konusunda yaşadığımız sıkıntılar üretimde gecikmelere neden olarak müşterilere ürün teslimatlarında termin sürelerinin de uzamasına neden oluyordu. Tam kapanma süreci mobilyacıların stok üretimine ağırlık vermesine neden oldu. Bu vesileyle yeniden açılmayla birlikte oluşacak yoğun talebi karşılamak adına stoklarımızı güçlendirmiş olduk.” şeklinde konuştu.

“İhracat yüz güldürüyor”

“2021 yılı pandemiye rağmen ihracat anlamında yurt dışı odaklı çalışan firmaların yüzünü güldürüyor” diyen Mustafa Balcı, “Geçtiğimiz yılın ilk dört ayına göre bu sene ihracat oranımız yükselirken, Ocak ve Nisan 2021 tarihleri arasında 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiş olduk. Yalnızca nisan ayında mobilya sektörümüz 375 milyon dolarlık ihracat yaptı.” dedi.

ABD ve Avrupa’da COVID-19 aşılamalarının yoğun şekilde devam ettiğine dikkat çeken Balcı, "Artık bu ülkelerde hızla normalleşmeye de geçilmeye başlandı. Bu nedenle yurt dışındaki kullanıcıların da ertelenen talepleri satın almaya dönüşünce, Türk mobilyasına ilgi yoğun şekilde artmış görünüyor. Yılın ilk çeyreğinde en çok ABD, Avrupa ve Orta Doğu’ya ihracatın gerçekleştiği bu dönemde, yılsonuna kadar artan ivmeyle satış gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.