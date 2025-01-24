Mobilyada 44 ülkeye anahtar teslim ihracat
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev için dekorasyon yapan Adnan Bostan Mobilya’nın Kurucusu Adnan Bostan, 44 ülkeye anahtar teslim mobilya ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Hamide HANGÜL
Türkiye’de mobilya sektörü, üretim artışı ve yeni pazarlarla 2025 yılında da büyümesini sürdürecek. Sektörde yer alan markalardan biri de olan Adnan Bostan Mobilya’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bostan, firma olarak 44 ülkeye ihracat yaptıklarını ve ürünlerini üretimden dekorasyona kadar anahtar teslim gerçekleştirdiklerini söyledi.
Beylikdüzü’nde düzenlenen mobilya fuarında gazetecilerle bir araya gelen Bostan, her coğrafyanın yaşam kültürüne uygun mobilyaları Türkiye’deki tesislerinde üreterek yurt dışına satışını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bostan, “İngiltere’de daracık küçük koridoru olan evlere de Kanada’da, Ortadoğu’da 6 bin metrekare bir villaya da dekorasyon yapıyoruz. Biz, 100 metrekareye de 6 bin metrekareye de hizmet veriyoruz. İhraç pazarları, hangi model, desen ve kalitede ürün istiyorsa o mobilyaları ülkesine halısından perdesine kadar anahtar teslim gönderimini gerçekleştiriyoruz. İhracatımızın yüzde 96’sı anahtar teslim” diye konuştu.
“Jaguarcasa’da ABD pazarını hedefledik”
Yeni lüks mobilya markaları Jaguarcasa Luxury Furniture ile el emeğine de önem verdiklerinin altını çizen Adnan Bostan, “Bu markada tasarımcılarla birlikte yola çıktık. Doğal taşlar kullanıyoruz ürünlerimizde. Zanaati öldürmek yok, büyütmek ve yaşatmak gerekiyor. Bu markamız için 8 aydır çalışıyoruz, ilk tasarım ürünlerimizi bu fuarda sergilemeye başladık. Gördüğümüz talepten oldukça memnunuz. Bu fuarla birlikte satışa çıkacak.
Henüz satışa çıkmadan da sosyal medyadan oldukça yoğun talep alıyoruz” dedi. Bu markada ABD pazarını hedeflediklerini de açıklayan Bostan, “Takım olmadan parça parça oluşturuyoruz. Kanepeden sandalyeye kadar ölçülere ABD pazarına uygun hale getiriyoruz. ABD’de natürel ürünlere, mesela taş, mermer gibi ürünlere çok fazla ilgi var. Oradan Kanada gibi ülkelere de ilerleme imkânınız oluyor. ABD’ye kedi-köpek koltuklarıyla da ihracat yapıyorduk ancak lüks mobilya olarak bu markamızla gireceğiz” ifadelerini kullandı.
İlham Aliyev'in de evnini dekore etti
Sadece yurt içinde değil yurt dışında da üst düzeydeki kişilerin evlerini dekore ettiklerinin kaydeden Adnan Bostan, bunların arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de bulunduğunu söyledi. Suudi Arabistan’da da talep olduğunu belirten Bostan, “İlişkilerin düzelmesiyle birlikte bizler de çok rahat ilerliyoruz.
Şu anda her üç ayda bir oradayız. Hatta İtalya’da neredesiniz diye soranlar oluyor” dedi. İnovatif ürünlerle ihracat kilogram fiyatlarının da 3-4 katına çıkabildiğine işaret eden Bostan, bazı İtalyan ve Alman firmaların da kendileriyle çalışmak istediklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın farklı ülkelere olası gümrük vergisi kararının, Türk ürünleri için avantaja dönüşebileceğine işaret eden Bostan, böyle bir talebi karşılamaya da hazır olduklarını dile getirdi.
“Yeni çiftlerin yüzde 80’i modern mobilya alıyor”
Mobilyanın önemli bir ihtiyaç olduğunu ve günümüzde yeni evli çiftlerin yüzde 80’inin modern mobilyalara yöneldiğine dile getiren Adnan Bostan, daha sonra tarz koltuklar, klasik eşyalara geçilmeye başlandığını aktardı. Bostan, “Çünkü zaman, süreç ve gelir düzeyiyle birlikte tercihler de değişmeye başlıyor. İnsanlar, antika değerli mobilyaları çocuklarına da bırakmak istiyor. Biz Türkiye’de yeni bir marka oluşturmak, halısından perdesine kendisine özgü bir tarz oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.
18 bin dolarlık ağaçtan araba
Ahşap bahçe mobilya üreticisi Wood Garden, İstanbul Mobilya Fuarı için çok özel bir ürün tasarladı. Wood Garden Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Karaca, tamamı ahşap araç için Ankara Siteler’deki ustaların bir ay üzerinde çalıştığını ve 18 bin dolara mal olan araçta tam 2 bin 500 kilo kereste kullanıldığını ifade etti. Alüminyum şase üzerine oturtulan araç fuar için şov amaçlı üretildiği belirtilirken, fren sistemi, farları ve diğer tüm donanımlarıyla neredeyse trafiğe çıkacak durumda olduğu kaydedildi.
Tamamı ahşap araba, sıcağa, soğuğa, yağmura ve tüm dış etkenlere dayanıklı olması sebebiyle Tik familyasından İreko ve Karadeniz kestane ağacı birleşiminden yapıldı. 200’ün üzerinde ürün çeşitliliğine sahip Wood Garden, yatak salıncak, oturma grupları, şezlong ve yemek grupları ile de yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekti.