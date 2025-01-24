Mobilyada 44 ülkeye anahtar teslim ihracat

Hamide HANGÜL

Türkiye’de mobilya sek­törü, üretim artışı ve ye­ni pazarlarla 2025 yılın­da da büyümesini sürdürecek. Sektörde yer alan markalardan biri de olan Adnan Bostan Mo­bilya’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bostan, firma olarak 44 ülkeye ihracat yaptıklarını ve ürünlerini üre­timden dekorasyona kadar anah­tar teslim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Beylikdüzü’nde düzen­lenen mobilya fuarında gazeteci­lerle bir araya gelen Bostan, her coğrafyanın yaşam kültürüne uygun mobilyaları Türkiye’deki tesislerinde üreterek yurt dışı­na satışını gerçekleştirdikleri­ni açıkladı. Bostan, “İngiltere’de daracık küçük koridoru olan ev­lere de Kanada’da, Ortadoğu’da 6 bin metrekare bir villaya da dekorasyon yapıyoruz. Biz, 100 metrekareye de 6 bin metreka­reye de hizmet veriyoruz. İhraç pazarları, hangi model, desen ve kalitede ürün istiyorsa o mobil­yaları ülkesine halısından per­desine kadar anahtar teslim gön­derimini gerçekleştiriyoruz. İh­racatımızın yüzde 96’sı anahtar teslim” diye konuştu.

“Jaguarcasa’da ABD pazarını hedefledik”

Yeni lüks mobilya markala­rı Jaguarcasa Luxury Furniture ile el emeğine de önem verdik­lerinin altını çizen Adnan Bos­tan, “Bu markada tasarımcılarla birlikte yola çıktık. Doğal taşlar kullanıyoruz ürünlerimizde. Za­naati öldürmek yok, büyütmek ve yaşatmak gerekiyor. Bu mar­kamız için 8 aydır çalışıyoruz, ilk tasarım ürünlerimizi bu fuarda sergilemeye başladık. Gördüğü­müz talepten oldukça memnu­nuz. Bu fuarla birlikte satışa çı­kacak.

Henüz satışa çıkmadan da sosyal medyadan oldukça yoğun talep alıyoruz” dedi. Bu marka­da ABD pazarını hedefledikleri­ni de açıklayan Bostan, “Takım olmadan parça parça oluşturu­yoruz. Kanepeden sandalyeye kadar ölçülere ABD pazarına uy­gun hale getiriyoruz. ABD’de na­türel ürünlere, mesela taş, mer­mer gibi ürünlere çok fazla ilgi var. Oradan Kanada gibi ülkele­re de ilerleme imkânınız oluyor. ABD’ye kedi-köpek koltuklarıyla da ihracat yapıyorduk ancak lüks mobilya olarak bu markamızla gireceğiz” ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev'in de evnini dekore etti

Sadece yurt içinde değil yurt dı­şında da üst düzeydeki kişilerin evlerini dekore ettiklerinin kay­deden Adnan Bostan, bunların arasında Azerbaycan Cumhur­başkanı İlham Aliyev’in de bu­lunduğunu söyledi. Suudi Arabis­tan’da da talep olduğunu belirten Bostan, “İlişkilerin düzelmesiyle birlikte bizler de çok rahat iler­liyoruz.

Şu anda her üç ayda bir oradayız. Hatta İtalya’da nerede­siniz diye soranlar oluyor” dedi. İnovatif ürünlerle ihracat kilog­ram fiyatlarının da 3-4 katına çı­kabildiğine işaret eden Bostan, bazı İtalyan ve Alman firmaların da kendileriyle çalışmak istedik­lerini söyledi. ABD Başkanı Do­nald Trump’ın farklı ülkelere ola­sı gümrük vergisi kararının, Türk ürünleri için avantaja dönüşebi­leceğine işaret eden Bostan, böyle bir talebi karşılamaya da hazır ol­duklarını dile getirdi.

“Yeni çiftlerin yüzde 80’i modern mobilya alıyor”

Mobilyanın önemli bir ihtiyaç olduğunu ve günümüzde yeni evli çiftlerin yüzde 80’inin modern mobilyalara yöneldiğine dile getiren Adnan Bostan, daha sonra tarz koltuklar, klasik eşyalara geçilmeye başlandığını aktardı. Bostan, “Çünkü zaman, süreç ve gelir düzeyiyle birlikte tercihler de değişmeye başlıyor. İnsanlar, antika değerli mobilyaları çocuklarına da bırakmak istiyor. Biz Türkiye’de yeni bir marka oluşturmak, halısından perdesine kendisine özgü bir tarz oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

18 bin dolarlık ağaçtan araba

Ahşap bahçe mobilya üreticisi Wood Garden, İstanbul Mobilya Fuarı için çok özel bir ürün tasarladı. Wood Garden Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Karaca, tamamı ahşap araç için Ankara Siteler’deki ustaların bir ay üzerinde çalıştığını ve 18 bin dolara mal olan araçta tam 2 bin 500 kilo kereste kullanıldığını ifade etti. Alüminyum şase üzerine oturtulan araç fuar için şov amaçlı üretildiği belirtilirken, fren sistemi, farları ve diğer tüm donanımlarıyla neredeyse trafiğe çıkacak durumda olduğu kaydedildi.

Tamamı ahşap araba, sıcağa, soğuğa, yağmura ve tüm dış etkenlere dayanıklı olması sebebiyle Tik familyasından İreko ve Karadeniz kestane ağacı birleşiminden yapıldı. 200’ün üzerinde ürün çeşitliliğine sahip Wood Garden, yatak salıncak, oturma grupları, şezlong ve yemek grupları ile de yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekti.