Mobilyada 50 dernek ve 7 federasyon birleşti

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Geçtiğimiz yılı 5 milyar dolarlık ihracat rakamıyla kapatan, bu yılda 6 milyar dolar ihracat hedefleyen mobilya sektörü, lokomotif sektör olmak için gücünü birleştirdi. 25 büyük markanın öncülüğünde 50 dernek ve 7 federasyon Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendeciler Konferasyonu’nu (MOYKON) kurarak, kümelenme modeline gitti.

Yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlayan ve 40 bin üreticinin bulunduğu sektör, 12 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahip. Yatak sektörünü de içlerine alarak geniş kapsamlı bir yapılanmaya gittiklerini açıklayan MOYKON Kurucu Başkanı Davut Doğan, mobilya sektöründeki bölgesel yapılanmayı ulusal boyuta taşıyacaklarını belirtti.

7 federasyon ve 50 derneğin bir araya gelerek konfederasyon oluşturduğunu aktaran Doğan, hedeflerinin 81 ilde 81 dernek olduğunu söyledi. “Hedefimiz, bir zamanlar tekstil ve hazır giyimde olduğu gibi mobilyayı ülkenin lokomotif sektörü yapmak” diyen Doğan, şunları söyledi: “Amacımız tüm sektörü kucaklamak. Mobilyadaki parçalı yapıyı tek çatıda birleştireceğiz.” Mobilya sektörünün bu yılki ihracat hedefini 6 milyar dolar olarak açıklayan Davut Doğan, ekonomik görünüm nedeniyle her alanda olduğu gibi mobilyada da sıkıntılar yaşandığını iletti.

Bu yılın adetsel büyümelerin yakalanmaya çalışıldığı bir yıl olacağını dile getiren Doğan, “Bu yıl ‘altın yıl’ olmayacak. Para kazanmadığımız ama tek haneli büyümelere odaklandığımız bir yıl. Bu yıl fedakarlık yılı. Sektör büyümez ama kayıplar da olmayacak. Bugün sıkıntı olan, gelecekte fırsat olacak” diye konuştu. Sektörde özellikle talebin ekonomik modellere yönelmesi nedeniyle bu alanda üretim arttığını dile getiren Doğan, artan maliyet kalemlerine EYT tazminatları ve deprem vergisinin eklendiğine de dikkat çekti.

İstihdam açığı çığ gibi büyüyor

Mobilya sektörünün haksız rekabet, kayıtdışılık, AR-GE ve tasarım desteği gibi sorunları çözdüğünü ifade eden Davut Doğan, bugün en ciddi sorunu istihdam olarak gösterdi Konfederasyon olarak bu konuya da eğilip meslek liselerini özendirmeye yönelik çalışmalar yapacaklarını kaydeden Doğan, şöyle devam etti: “250 bin direkt olmak üzere toplam 500 bin kişiye istihdam sağlayan mobilyada, çalışan açığımız çığ gibi büyüyor. Beyaz yakada sorun yok ama özellikle döşemelik grubunda eleman açığı 10-15 bin kişiyi buluyor.

Doğan: Dış ticaret şirketi kurabiliriz

Türk mobilya sektörünün bugün dünyada 7’nci sırada olduğunu söyleyen MOYKON Kurucu Başkanı Davut Doğan, “Talep olursa dış ticaret şirketi kurabilir ya da mevcudu genişletebiliriz” dedi.