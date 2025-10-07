Google Haberler

Mobilyada AB’nin yeşil dönüşümüne hazırlık

Türk mobilya sektörü, AB’nin Yeşil Mutabakat kapsamında zorunlu hale gelecek “yeşil ürün pasaportu” sistemine hazırlanıyor. Ege Mobilya İhracatçıları Birliği ve ETMK İzmir Şubesi’nin düzenlediği Eko-Tasarım Çalıştayı, sektörde yeşil dönüşüm bilincini artırmayı hedefledi.

Mobilyada AB’nin yeşil dönüşümüne hazırlık

Avrupa Birliği’nin Ye­şil Mutabakat kapsa­mında hayata geçirece­ği Eko-Tasarım Tüzüğüne uyum sağlamak isteyen Türk mobilya sektörü, çevre dostu, sürdürüle­bilir ve yenilikçi tasarımların ge­liştirilmesine yönelik iş birlikle­rini artırıyor.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birli­ği ile Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) İz­mir Şubesi tarafından düzenle­nen “Design2Prototype: Mobil­ya Eko-Tasarım Çalıştayı”, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi’nin deste­ğiyle 4-5 Ekim 2025 tarihlerin­de Tarihi Bıçakçı Han’da gerçek­leştirildi.

Sanayici, tasarımcı ve öğren­cileri bir araya getiren çalıştay­da, üretime uygun çevreci mo­bilya tasarımları geliştirildi. Beş mobilya imalatçısı ve ihracat­çısı, beş profesyonel tasarımcı ve endüstriyel tasarım öğrenci­lerinden oluşan ekipler, sürdü­rülebilir malzeme kullanımı ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğ­rultusunda yenilikçi projeler or­taya koydu.

Yeşil ürün pasaportu zorunlu hale gelecek

Eko-Tasarım Çalıştayıyla ilgi­li bilgi veren Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıla­rı Birliği Mobilya Çalışma Ko­mitesi Başkanı Müjdat Kemer, Eko-Tasarım tüzüğünün Avru­pa’da uygulanmaya başladığını, bu geçiş dönemi sonunda Avru­pa’ya mobilya ihracatı için yeşil ürün pasaportunun zorunlu hale geleceğini vurguladı.

“Yeşil ürün pasaportu dediği­miz bu ürünün nasıl üretildiği, ne kadar ömrü olduğu, nasıl ta­mir edileceği ile ilgili ve en son nasıl bertaraf edileceğiyle ilgi­li tüm bilgilerin karekodda yer aldığı bir sistem” diye tarif eden Kemer, “Bu sisteme sahip ol­mayan firmaların Avrupa Birli­ği’ne ihracatları söz konusu ol­mayacak. Mobilya sektörümüz Eko-Tasarım sistemine henüz hazır değil en büyük sıkıntıları­mızdan birisi bu. Sektör bunun farkında değil üzücü olan tarafı da bu.

Avrupa’ya ihracatta bir an gelecek sıkıntıyla karşı karşıya kalacağız. İnsanlar zannediyor­lar ki, ISO 9000 belgesi gibi bir belge. Bu bir belge değil şirketin yapısıyla ilgili bir konu. Şirket dijitalleşmeden ürün pasapor­tuna sahip olması mümkün de­ğil. Yeşil ürün pasaportu ürünle­rin Avrupa’da ürünlerin serbest­çe dolaşması imkanını sağlıyor. Bizim için çok büyük bir fırsat ama kurallara uymak ve bu tür etkinlikler yaparak bilinç düze­yini artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Eko-Tasarım Çalıştayı Bakış Açımı Değiştirdi”

Tasarımcılarla daha yoğun bir iş birliği yapmak istediklerinin altını çizen Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıla­rı Birliği Yönetim Kurulu Üye­si Engin Çakmak, “Bizler talep­kârız. Tasarımcıları bünyemize alabiliriz. Bizlerde onlara fırsat sunmak istiyoruz. Bizler de so­nuçta pazarın istediği ürünleri üretiyoruz. Yeni ve farklı ürün­lerle öne çıkabiliriz. Yatak, ba­za ve başlık üreticisiyiz. Çıkan modeller çok hoşuma gitti, diğer ürünlerden ayırt edecek özel­likler var. Apliklerle, telefon şarj aletleriyle birleştirdiğimiz ürünlerimiz var. Fabrikamızda 3 bin metrekare bir alanımız daha var. Orayı kapatıp orada özel pro­jeli ürünler üretmek istiyoruz. Yeni projeleri denediğimiz bir yer olacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar