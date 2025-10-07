Mobilyada AB’nin yeşil dönüşümüne hazırlık
Türk mobilya sektörü, AB’nin Yeşil Mutabakat kapsamında zorunlu hale gelecek “yeşil ürün pasaportu” sistemine hazırlanıyor. Ege Mobilya İhracatçıları Birliği ve ETMK İzmir Şubesi’nin düzenlediği Eko-Tasarım Çalıştayı, sektörde yeşil dönüşüm bilincini artırmayı hedefledi.
Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat kapsamında hayata geçireceği Eko-Tasarım Tüzüğüne uyum sağlamak isteyen Türk mobilya sektörü, çevre dostu, sürdürülebilir ve yenilikçi tasarımların geliştirilmesine yönelik iş birliklerini artırıyor.
Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen “Design2Prototype: Mobilya Eko-Tasarım Çalıştayı”, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi’nin desteğiyle 4-5 Ekim 2025 tarihlerinde Tarihi Bıçakçı Han’da gerçekleştirildi.
Sanayici, tasarımcı ve öğrencileri bir araya getiren çalıştayda, üretime uygun çevreci mobilya tasarımları geliştirildi. Beş mobilya imalatçısı ve ihracatçısı, beş profesyonel tasarımcı ve endüstriyel tasarım öğrencilerinden oluşan ekipler, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda yenilikçi projeler ortaya koydu.
Yeşil ürün pasaportu zorunlu hale gelecek
Eko-Tasarım Çalıştayıyla ilgili bilgi veren Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mobilya Çalışma Komitesi Başkanı Müjdat Kemer, Eko-Tasarım tüzüğünün Avrupa’da uygulanmaya başladığını, bu geçiş dönemi sonunda Avrupa’ya mobilya ihracatı için yeşil ürün pasaportunun zorunlu hale geleceğini vurguladı.
“Yeşil ürün pasaportu dediğimiz bu ürünün nasıl üretildiği, ne kadar ömrü olduğu, nasıl tamir edileceği ile ilgili ve en son nasıl bertaraf edileceğiyle ilgili tüm bilgilerin karekodda yer aldığı bir sistem” diye tarif eden Kemer, “Bu sisteme sahip olmayan firmaların Avrupa Birliği’ne ihracatları söz konusu olmayacak. Mobilya sektörümüz Eko-Tasarım sistemine henüz hazır değil en büyük sıkıntılarımızdan birisi bu. Sektör bunun farkında değil üzücü olan tarafı da bu.
Avrupa’ya ihracatta bir an gelecek sıkıntıyla karşı karşıya kalacağız. İnsanlar zannediyorlar ki, ISO 9000 belgesi gibi bir belge. Bu bir belge değil şirketin yapısıyla ilgili bir konu. Şirket dijitalleşmeden ürün pasaportuna sahip olması mümkün değil. Yeşil ürün pasaportu ürünlerin Avrupa’da ürünlerin serbestçe dolaşması imkanını sağlıyor. Bizim için çok büyük bir fırsat ama kurallara uymak ve bu tür etkinlikler yaparak bilinç düzeyini artırmamız gerekiyor” diye konuştu.
“Eko-Tasarım Çalıştayı Bakış Açımı Değiştirdi”
Tasarımcılarla daha yoğun bir iş birliği yapmak istediklerinin altını çizen Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Engin Çakmak, “Bizler talepkârız. Tasarımcıları bünyemize alabiliriz. Bizlerde onlara fırsat sunmak istiyoruz. Bizler de sonuçta pazarın istediği ürünleri üretiyoruz. Yeni ve farklı ürünlerle öne çıkabiliriz. Yatak, baza ve başlık üreticisiyiz. Çıkan modeller çok hoşuma gitti, diğer ürünlerden ayırt edecek özellikler var. Apliklerle, telefon şarj aletleriyle birleştirdiğimiz ürünlerimiz var. Fabrikamızda 3 bin metrekare bir alanımız daha var. Orayı kapatıp orada özel projeli ürünler üretmek istiyoruz. Yeni projeleri denediğimiz bir yer olacak” ifadelerini kullandı.