Mobilyada AB’nin yeşil dönüşümüne hazırlık

Avrupa Birliği’nin Ye­şil Mutabakat kapsa­mında hayata geçirece­ği Eko-Tasarım Tüzüğüne uyum sağlamak isteyen Türk mobilya sektörü, çevre dostu, sürdürüle­bilir ve yenilikçi tasarımların ge­liştirilmesine yönelik iş birlikle­rini artırıyor.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birli­ği ile Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) İz­mir Şubesi tarafından düzenle­nen “Design2Prototype: Mobil­ya Eko-Tasarım Çalıştayı”, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi’nin deste­ğiyle 4-5 Ekim 2025 tarihlerin­de Tarihi Bıçakçı Han’da gerçek­leştirildi.

Sanayici, tasarımcı ve öğren­cileri bir araya getiren çalıştay­da, üretime uygun çevreci mo­bilya tasarımları geliştirildi. Beş mobilya imalatçısı ve ihracat­çısı, beş profesyonel tasarımcı ve endüstriyel tasarım öğrenci­lerinden oluşan ekipler, sürdü­rülebilir malzeme kullanımı ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğ­rultusunda yenilikçi projeler or­taya koydu.

Yeşil ürün pasaportu zorunlu hale gelecek

Eko-Tasarım Çalıştayıyla ilgi­li bilgi veren Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıla­rı Birliği Mobilya Çalışma Ko­mitesi Başkanı Müjdat Kemer, Eko-Tasarım tüzüğünün Avru­pa’da uygulanmaya başladığını, bu geçiş dönemi sonunda Avru­pa’ya mobilya ihracatı için yeşil ürün pasaportunun zorunlu hale geleceğini vurguladı.

“Yeşil ürün pasaportu dediği­miz bu ürünün nasıl üretildiği, ne kadar ömrü olduğu, nasıl ta­mir edileceği ile ilgili ve en son nasıl bertaraf edileceğiyle ilgi­li tüm bilgilerin karekodda yer aldığı bir sistem” diye tarif eden Kemer, “Bu sisteme sahip ol­mayan firmaların Avrupa Birli­ği’ne ihracatları söz konusu ol­mayacak. Mobilya sektörümüz Eko-Tasarım sistemine henüz hazır değil en büyük sıkıntıları­mızdan birisi bu. Sektör bunun farkında değil üzücü olan tarafı da bu.

Avrupa’ya ihracatta bir an gelecek sıkıntıyla karşı karşıya kalacağız. İnsanlar zannediyor­lar ki, ISO 9000 belgesi gibi bir belge. Bu bir belge değil şirketin yapısıyla ilgili bir konu. Şirket dijitalleşmeden ürün pasapor­tuna sahip olması mümkün de­ğil. Yeşil ürün pasaportu ürünle­rin Avrupa’da ürünlerin serbest­çe dolaşması imkanını sağlıyor. Bizim için çok büyük bir fırsat ama kurallara uymak ve bu tür etkinlikler yaparak bilinç düze­yini artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Eko-Tasarım Çalıştayı Bakış Açımı Değiştirdi”

Tasarımcılarla daha yoğun bir iş birliği yapmak istediklerinin altını çizen Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıla­rı Birliği Yönetim Kurulu Üye­si Engin Çakmak, “Bizler talep­kârız. Tasarımcıları bünyemize alabiliriz. Bizlerde onlara fırsat sunmak istiyoruz. Bizler de so­nuçta pazarın istediği ürünleri üretiyoruz. Yeni ve farklı ürün­lerle öne çıkabiliriz. Yatak, ba­za ve başlık üreticisiyiz. Çıkan modeller çok hoşuma gitti, diğer ürünlerden ayırt edecek özel­likler var. Apliklerle, telefon şarj aletleriyle birleştirdiğimiz ürünlerimiz var. Fabrikamızda 3 bin metrekare bir alanımız daha var. Orayı kapatıp orada özel pro­jeli ürünler üretmek istiyoruz. Yeni projeleri denediğimiz bir yer olacak” ifadelerini kullandı.