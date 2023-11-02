Mobilyada hedef yeni iş birlikleri ile ihracatı artırmak

Geçen yıl Adana Mobilya URGE ve Hatay Mobilya ve Aksesuarları URGE projesi kapsamında dünyanın en prestijli mobilya fuarlarının başında gelen ABD High Point Market’e çıkarma yapan AKAMİB, bu kez de Kayseri Mobilya ve Mobilya Yan Sanayi URGE projesi kapsamında fuara katılarak sektör firmalarına yeni iş birliklerinin yolunu açtı

ABD, mobilya, kağıt ve orman ürünleri için stratejik pazar

12-18 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen fuar kapsamında firmalar, ABD pazarına güçlü bir adım atarken, önemli iş birlikleri de sağladı. Heyet ziyaretinde firmalar, en güncel mobilya trendlerini yakından inceleme şansı elde ederken, sektörün önde gelen firmalarıyla da tanışma fırsatı yakaladı.

ABD pazarının mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü için stratejik pazarların başında geldiğinin altını çizen AKAMİB Başkanı R. Onur Kılıçer, “Eylül ayında ABD’ye ihracatımız yüzde 2,7 artışla 28,3 milyon dolar olurken, Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 12,2’lik düşüşle 230 milyon dolar oldu. Bu düşüşte küresel mal talebindeki daralmanın etkisi büyük. ABD’de son tüketicinin kullandığı ürünlerde kısmi bir yavaşlama da söz konusu.

Ancak ABD hala dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda ve biz de potansiyelimizin oldukça altındayız. Uzun süredir bu pazara yönelik çalışmalar yapıyoruz. ABD, bizim hedef pazarımız. Küresel talebin daraldığı noktada bu pazardan alacağımız pay, sektörümüze ciddi katkı sağlayacaktır.

Bu nedenle URGE projelerimizi önemsiyor, tüm üretici-ihracatçı firmalarımızın ABD’de yeni iş birlikleri sağlamalarını, trendleri yakından takip etmelerini amaçlıyoruz” dedi. Mobilya sektörünün ABD’ye yılda 1 milyar dolar ihracat yapabilecek potansiyeli olduğuna dikkat çeken Kılıçer, “Bunu sağlamak için firmalarımızın bu pazarın ihtiyacına göre üretim yapması, markalaşması, bu pazarda kalıcı olması gerek.

Biz de AKAMİB olarak bunu sağlamaya gayret ediyoruz. Ur-Ge projelerine bu nedenle ayrı bir önem veriyoruz. Bu pazarda edineceğimiz güç, bize Amerika kıtasının da kapılarını açacaktır. Bu pazar özelinde yaptığımız çalışmaları artırmayı, Türk mobilyasını tanıtmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.