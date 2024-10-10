Mobilyada kârlılık düşüyor ihracatçılar destek bekliyor

Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektö­rünün eylül ayı ihraca­tı geçen yılın aynı ayına kıyas­la yüzde 2,6 azalışla 661 milyon 819 bin dolar oldu. Akdeniz Mo­bilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ise eylül ayında başarılı bir per­formans göstererek yüzde 7,7’lik artış gösterdi. AKAMİB’in bu ay­daki ihracatı 85 milyon 363 bin dolar oldu. Bu yılın 9 aylık döne­minde Türkiye geneli sektör ih­racatı yüzde 1,9 azalışla 5 milyar 828 milyon 607 bin dolar olur­ken, AKAMİB ise bu dönemde yüzde 1,7 artış ile 652 milyon 238 bin dolar ihracat geliri elde etti.

“İhracatçıların desteğe her zamankinden fazla ihtiyacı var”

Sektörün eylül ayına ilişkin ih­racatını değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, fiyat reka­betçiliğinden uzaklaşmalarının sektörün performansını olumsuz etkilediğini ifade etti. İhracatın miktar bazında Türkiye geneli ve­rilerinde düşüş gösterdiğine dik­kat çeken Kılıçer, şu açıklamaları yaptı: “Değer bazında baktığımız­da AKAMİB olarak ihracat verile­rimiz pozitif görünse bile, düşük karlılık nedeniyle sektör firmala­rımız rakip ülkelerle ana pazarla­rımızda mücadele etmekte zorla­nıyor.

Düşük fiyat verme zorun­luluğu, firmalarımızı mali açıdan zor durumda bırakıyor. İhracatçı firmalarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Ekonomi yönetimi­mizden alabileceğimiz destekle­yici adımlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Destek sağlandığı takdirde ihracatımızı tekrar pozitife çevirebiliriz.”

Zirve değişmedi, Birleşik Krallık büyümeye devam etti

Sektörün Türkiye geneli eylül ayı ihracatında en başarılı ilk beş pazarı Irak, Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Fas oldu. İlk 10 pazar içerisinde Irak, Birleşik Krallık, ABD, Fas ve Romanya’ya çift ha­neli ihracat artışları dikkat çekti.

AKAMİB’in eylül ayı ihracatın­da da Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı sırasıyla; Almanya, Suriye, Fran­sa ve Romanya takip etti. İlk 10 pazar içerisinde Gürcistan’a yüz­de 173’lük rekor bir ihracat artışı kaydedilirken, Irak, Suriye, BAE ve Birleşik Krallık’a çift haneli ih­racat artışı sağlandı.