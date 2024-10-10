Mobilyada kârlılık düşüyor ihracatçılar destek bekliyor
İhracatın miktar bazında Türkiye geneli verilerinde düşüş gösterdiğine dikkat çeken AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “İhracat verilerimiz pozitif görünse bile, düşük kârlılık nedeniyle sektör firmalarımız rakip ülkelerle ana pazarlarımızda mücadele etmekte zorlanıyor” dedi.
Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 azalışla 661 milyon 819 bin dolar oldu. Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ise eylül ayında başarılı bir performans göstererek yüzde 7,7’lik artış gösterdi. AKAMİB’in bu aydaki ihracatı 85 milyon 363 bin dolar oldu. Bu yılın 9 aylık döneminde Türkiye geneli sektör ihracatı yüzde 1,9 azalışla 5 milyar 828 milyon 607 bin dolar olurken, AKAMİB ise bu dönemde yüzde 1,7 artış ile 652 milyon 238 bin dolar ihracat geliri elde etti.
“İhracatçıların desteğe her zamankinden fazla ihtiyacı var”
Sektörün eylül ayına ilişkin ihracatını değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, fiyat rekabetçiliğinden uzaklaşmalarının sektörün performansını olumsuz etkilediğini ifade etti. İhracatın miktar bazında Türkiye geneli verilerinde düşüş gösterdiğine dikkat çeken Kılıçer, şu açıklamaları yaptı: “Değer bazında baktığımızda AKAMİB olarak ihracat verilerimiz pozitif görünse bile, düşük karlılık nedeniyle sektör firmalarımız rakip ülkelerle ana pazarlarımızda mücadele etmekte zorlanıyor.
Düşük fiyat verme zorunluluğu, firmalarımızı mali açıdan zor durumda bırakıyor. İhracatçı firmalarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Ekonomi yönetimimizden alabileceğimiz destekleyici adımlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Destek sağlandığı takdirde ihracatımızı tekrar pozitife çevirebiliriz.”
Zirve değişmedi, Birleşik Krallık büyümeye devam etti
Sektörün Türkiye geneli eylül ayı ihracatında en başarılı ilk beş pazarı Irak, Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Fas oldu. İlk 10 pazar içerisinde Irak, Birleşik Krallık, ABD, Fas ve Romanya’ya çift haneli ihracat artışları dikkat çekti.
AKAMİB’in eylül ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı sırasıyla; Almanya, Suriye, Fransa ve Romanya takip etti. İlk 10 pazar içerisinde Gürcistan’a yüzde 173’lük rekor bir ihracat artışı kaydedilirken, Irak, Suriye, BAE ve Birleşik Krallık’a çift haneli ihracat artışı sağlandı.