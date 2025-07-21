Mobilyaları Hollywood’un ardından Vatikan’a ulaştı
Biri 26, diğeri 25 yaşında iki genç ortak, henüz lise yıllarında katıldıkları girişimcilik programının meyvesini toplamaya başladı. İzel Cansın Emiroğulları ve Mehmet Can İleri’nin pandemi döneminde ABD’de kurdukları mobilya tasarım şirketi Ethnik Living, Hollywood yıldızlarının evine girerken, Vatikan’ın kapılarını bile araladı.
Sevilay ÇOBAN
Henüz lise 2. sınıf öğrencisiyken 2016 yılında Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın girişimcilik programına katıldılar. 25 yaşındaki İzel Cansın Emiroğulları ve 26 yaşındaki Mehmet Can İlker’in yollarını kesiştiren bu buluşma birkaç yıl sonra ABD’den filiz verdi. Emiroğulları, pilot olma hayali kurarken, girişim projesiyle Türkiye’yi Avrupa’da temsil etme şansı yakaladı.
Emiroğulları, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ne girdi, psikoloji bölümünü de okuyarak çift ana dal (ÇAP) yaptı. İlker ise Koç Üniversitesi’nde önce Ekonomi sonra da Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Bu iki genç beyin iş hayatına atıldıklarında henüz üniversite öğrencisiydiler. Emiroğulları ve İlker, Türkiye’den ABD’ye oradan da Vatikan’a kadar uzanan girişimleri Ethnik Living’in hikâyesini DÜNYA Gazetesi’ne anlattı.
Emiroğulları, üniversitenin son senesinin pandemiye denk geldiğini belirterek, “Ben aynı zamanda İstanbul Bilim Sanat Akademisi Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekli Çocuklar Okulu’nun Orada 8 senelik bir eğitim aldım. Sonra dedim ki tasarıma zaten çok ilgim var. Genç başarı Vakfı’nda tanıştığım, şu anda da ortağım olan Mehmet Can İlker ile bir mobilya tasarım sitesi kurmaya karar verdik. Siteyi Amerika odaklı olarak tasarladık. Site kuruldu ama sonra unuttuk gitti, araya da finallerimiz girdi. Siteye de benim tasarladığım birkaç masa, sehpa ve avize başlığı vardı. Henüz üretime geçmemiştik. Final notlarıma bakarken mailimde iki tane abajur siparişi geldiğini gördüm” dedi.
Hem etnik hem etik
Pandemi zamanında bütün fabrikaların, artizanların ve atölyelerin hepsinin kapalı olduğunu aktaran Emiroğulları, “Biz yaptıracağımız ürünleri en iyi üreticilerden almaya karar verdik. ‘ürün halıysa Türkiye'den, seramikse Vietnam'dan alalım, kumaşlı bir şey mi olacak? Hindistan'dan olsun’ gibi düşündük. Aslında o işi etnik kökenli kim yapabiliyorsa o şekilde oradan etik olarak alalım dedik. Yani hem etik hem etnik olarak başladık. O şekilde de ilerledik” diye konuştu.
Öğrenci harçlığıyla kuruldu Cannes Film Festivali’ni donattı
İlk siparişlerini yaptırıp Amerika’ya göndermek istediğinde ise PTT’den yurt dışına elektrikli ürün gönderilemediğini ve ABD’deki voltajların farklılığı nedeniyle uyum sorunu yaşayabileceğini öğrendiğini anımsatan Emiroğulları, o işi iptal etmek zorunda kaldıklarını kaydetti. Emiroğulları, özellikle Kaliforniya’da ciddi bir şekilde talep olduğunu gözlemlediklerimi dile getirerek, Ethnik Living adını verdikleri girişimin büyüme yolculuklarını şu sözlerle paylaştı: “Üniversitenin son senesinde artan talepleri karşılamak için çok çalıştık. Biz yaptırıp gönderdikçe siparişler inanılmaz yükseldi. Four Seasons Otelleri'nin renovasyonunu aldık.
Tasarımlarımız bugün Four Seasons Atlanta ve Orlando otellerinde, Vespertine LA gibi Michelin yıldızlı restoranlarda, Cannes Film Festivali süitlerinde ve Cartier ile Chanel gibi lüks mağazalarda yer alıyor. Cannes Film Festivali'nin 2023 yılında mobilyalarını biz de yaptık. Derken işler giderek büyüdü belli bir boyuta ulaştı. 5 yıldan beri de Ethnik Living markası olarak Amerika'da hizmet vermeye devam ediyoruz. İşe kendi öğrenci harçlıklarımızla başladık. İlk domain adresimizi 180 TL’ye aldık, günlük de 6-7 dolarla reklam veriyorduk. Sonrasında sipariş almaya başlayınca da oradan elde ettiğimiz gelirle yolumuza devam ettik.”
Sofia Vergara’nın evinde Türk tasarımlar
Mehmet Can İlker, zamanla Türkiye’nin yanı sıra Çin, Vietnam ve Hindistan’dan konteyner bazında satın almalar gerçekleştirdiklerini ve ABD’deki depolarından dağıtım yaptıklarını söyledi.
Tasarımını Emiroğulları’nın yaptığı mobilyaları, ürün, pazarlama ve lojistik gibi birimlerde çalışan 12 kişilik bir ekiple ABD pazarına sunduklarını kaydeden İlker, “Odağımız Amerika ama başka ülkelerden de sipariş aldığımız oluyor. Mesela İngiltere ve Vatikan’da da işler yaptık. Dior’un bu sene şubat ayında Vatikan Apostolik Kütüphanesi’nde düzenlediği serginin mobilyalarını biz hazırladık. Amerikalı ünlü oyuncu Sofia Vergara’nın evinde de tasarladığımız mobilyalarla yer aldık. Birçok Victoria's Secret modelinin evinde de halılarımız ve koltuklarımızla varız” ifadelerini kullandı.
ABD’deki şirketi Türkiye’den yönetiyorlar
ABD tabanlı şirketi Türkiye’den yönettiklerini anlatan iki ortak, “Belirli dönemlerde gidip geliyoruz ama genel anlamda şirketin yönetimini buradan yapıyoruz. İki Türk girişimci olarak ABD’deki şirketimizi Türkiye’den yönetiyoruz. Yıllık ciromuz 7-8 milyon dolara ulaştı. Ve kurulduğumuz günden bu yana da her yıl önemli oranda büyüyoruz” diye konuştu.
“Ürünümüzü gören bizi tanısın istiyoruz”
Amerika'da mobilya denilince akla gelen belli başlı markalar olduğuna işaret eden Emiroğulları, hedeflerinin onlarla aynı kulvarda yarışmak olduğunu aktardı. “Daha fazla tasarım ve ürünle yolumuza devam edeceğiz” diyen Emiroğulları, şöyle devam etti: “Ürünümüzü gören kişi onun bizim tasarımımız olduğunu direkt anlayabilmeli. Hangisinin Ethnik Living olduğunu hiç bilmeyen bir insan bile eliyle seçip söyleyebilsin istiyoruz. Kişiye ve markaya özel tasarımlarla büyümemizi sürdürüyoruz. Los Angeles’ta ofisimiz, California ve New Jersey’de depolarımız, New York’ta ise bir mağazamız var. Önümüzdeki dönemde Avrupa, BAE ve Avustralya’ya da yöneleceğiz.”