Mobilyaları Hollywood’un ardından Vatikan’a ulaştı

Sevilay ÇOBAN

Henüz lise 2. sınıf öğ­rencisiyken 2016 yı­lında Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın girişimcilik programına katıldılar. 25 ya­şındaki İzel Cansın Emiroğul­ları ve 26 yaşındaki Mehmet Can İlker’in yollarını kesişti­ren bu buluşma birkaç yıl son­ra ABD’den filiz verdi. Emi­roğulları, pilot olma hayali kurarken, girişim projesiyle Türkiye’yi Avrupa’da temsil etme şansı yakaladı.

Emiro­ğulları, Marmara Üniversite­si Endüstri Mühendisliği’ne girdi, psikoloji bölümünü de okuyarak çift ana dal (ÇAP) yaptı. İlker ise Koç Üniversi­tesi’nde önce Ekonomi sonra da Makine Mühendisliği bö­lümünü bitirdi. Bu iki genç be­yin iş hayatına atıldıklarında henüz üniversite öğrencisiy­diler. Emiroğulları ve İlker, Türkiye’den ABD’ye oradan da Vatikan’a kadar uzanan gi­rişimleri Ethnik Living’in hikâyesini DÜNYA Gazete­si’ne anlattı.

Emiroğulları, üniversite­nin son senesinin pandemi­ye denk geldiğini belirterek, “Ben aynı zamanda İstanbul Bilim Sanat Akademisi Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekli Ço­cuklar Okulu’nun Orada 8 se­nelik bir eğitim aldım. Sonra dedim ki tasarıma zaten çok ilgim var. Genç başarı Vak­fı’nda tanıştığım, şu anda da ortağım olan Mehmet Can İl­ker ile bir mobilya tasarım si­tesi kurmaya karar verdik. Si­teyi Amerika odaklı olarak tasarladık. Site kurul­du ama sonra unuttuk gitti, araya da finallerimiz girdi. Si­teye de benim tasarladığım birkaç masa, sehpa ve avize başlığı vardı. Henüz üretime geçmemiştik. Final notla­rıma bakarken mailimde iki tane abajur siparişi geldiğini gördüm” dedi.

Hem etnik hem etik

Pandemi zamanında bütün fabrikaların, artizanların ve atölyelerin hepsinin kapalı ol­duğunu aktaran Emiroğulla­rı, “Biz yaptıracağımız ürün­leri en iyi üreticilerden alma­ya karar verdik. ‘ürün halıysa Türkiye'den, seramikse Viet­nam'dan alalım, kumaşlı bir şey mi olacak? Hindistan'dan olsun’ gibi düşündük. Aslında o işi etnik kökenli kim yapabi­liyorsa o şekilde oradan etik olarak alalım dedik. Yani hem etik hem etnik olarak başla­dık. O şekilde de ilerledik” di­ye konuştu.

Öğrenci harçlığıyla kuruldu Cannes Film Festivali’ni donattı

İlk siparişlerini yaptırıp Amerika’ya göndermek iste­diğinde ise PTT’den yurt dı­şına elektrikli ürün gönde­rilemediğini ve ABD’deki voltajların farklılığı nede­niyle uyum sorunu yaşa­yabileceğini öğrendiğini anımsatan Emiroğulları, o işi iptal etmek zorunda kal­dıklarını kaydetti. Emiroğul­ları, özellikle Kaliforniya’da ciddi bir şekilde talep oldu­ğunu gözlemlediklerimi dile getirerek, Ethnik Living adı­nı verdikleri girişimin büyü­me yolculuklarını şu sözlerle paylaştı: “Üniversitenin son senesinde artan talepleri kar­şılamak için çok çalıştık. Biz yaptırıp gönderdikçe sipariş­ler inanılmaz yükseldi. Four Seasons Otelleri'nin renovas­yonunu aldık.

Tasarımları­mız bugün Four Seasons At­lanta ve Orlando otellerinde, Vespertine LA gibi Michelin yıldızlı restoranlarda, Can­nes Film Festivali süitlerinde ve Cartier ile Chanel gibi lüks mağazalarda yer alıyor. Can­nes Film Festivali'nin 2023 yılında mobilyalarını biz de yaptık. Derken işler giderek büyüdü belli bir boyuta ulaş­tı. 5 yıldan beri de Ethnik Li­ving markası olarak Ameri­ka'da hizmet vermeye devam ediyoruz. İşe kendi öğrenci harçlıklarımızla başladık. İlk domain adresimizi 180 TL’ye aldık, günlük de 6-7 dolarla reklam veriyorduk. Sonrasın­da sipariş almaya başlayınca da oradan elde ettiğimiz gelir­le yolumuza devam ettik.”

Sofia Vergara’nın evinde Türk tasarımlar

Mehmet Can İlker, zaman­la Türkiye’nin yanı sıra Çin, Vietnam ve Hindistan’dan konteyner bazında satın al­malar gerçekleştirdikleri­ni ve ABD’deki depolarından dağıtım yaptıklarını söyledi.

Tasarımını Emiroğulları’nın yaptığı mobilyaları, ürün, pa­zarlama ve lojistik gibi bi­rimlerde çalışan 12 kişilik bir ekiple ABD pazarına sunduk­larını kaydeden İlker, “Oda­ğımız Amerika ama başka ül­kelerden de sipariş aldığı­mız oluyor. Mesela İngiltere ve Vatikan’da da işler yaptık. Dior’un bu sene şubat ayında Vatikan Apostolik Kütüpha­nesi’nde düzenlediği serginin mobilyalarını biz hazırladık. Amerikalı ünlü oyuncu Sofia Vergara’nın evinde de tasar­ladığımız mobilyalarla yer al­dık. Birçok Victoria's Secret modelinin evinde de halıları­mız ve koltuklarımızla varız” ifadelerini kullandı.

ABD’deki şirketi Türkiye’den yönetiyorlar

ABD tabanlı şirketi Türkiye’den yönettiklerini anlatan iki ortak, “Belirli dönemlerde gidip geliyoruz ama genel anlamda şirketin yönetimini buradan yapıyoruz. İki Türk girişimci olarak ABD’deki şirketimizi Türkiye’den yönetiyoruz. Yıllık ciromuz 7-8 milyon dolara ulaştı. Ve kurulduğumuz günden bu yana da her yıl önemli oranda büyüyoruz” diye konuştu.

“Ürünümüzü gören bizi tanısın istiyoruz”

Amerika'da mobilya denilince akla gelen belli başlı markalar olduğuna işaret eden Emiroğulları, hedeflerinin onlarla aynı kulvarda yarışmak olduğunu aktardı. “Daha fazla tasarım ve ürünle yolumuza devam edeceğiz” diyen Emiroğulları, şöyle devam etti: “Ürünümüzü gören kişi onun bizim tasarımımız olduğunu direkt anlayabilmeli. Hangisinin Ethnik Living olduğunu hiç bilmeyen bir insan bile eliyle seçip söyleyebilsin istiyoruz. Kişiye ve markaya özel tasarımlarla büyümemizi sürdürüyoruz. Los Angeles’ta ofisimiz, California ve New Jersey’de depolarımız, New York’ta ise bir mağazamız var. Önümüzdeki dönemde Avrupa, BAE ve Avustralya’ya da yöneleceğiz.”