Mobilyanın başkenti Kayseri uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak
Kayseri 8’inci Mobilya Fuarı’na yurt içi ve dışından 39 farklı ülkeden yaklaşık 55 bin 840 kişi katıldı. Beş gün süren fuar, kentteki büyük ve küçük ölçekli tüm üretici ve esnafları da memnun etti.
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