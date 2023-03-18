Moda dünyası çocuklar için bir araya geliyor

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen; Türkiye ve Suriye’deki onlarca ili etkileyen 7,8 büyüklüğündeki deprem, pek çok binanın yıkılmasına ve on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yerle bir olan bölge, ne yazık ki neredeyse sıfırdan inşa çabası içine girdi. Yağmurda, karda ve genellikle donma noktasının altına düşen sıcaklıklarda evsiz kalan çok sayıda insan var. Şehirlerde yaşanan bu felaketten kısa ve uzun vadede en çok etkilenen gruplardan biri ise çocuklar oldu.

Vogue Türkiye, bu felaketin çocuklar üzerindeki sonuçlarına daha fazla dikkat çekmek ve UNICEF Türkiye ile bu çocukların iyileşmelerini sağlayacak uygulamaları hayata geçirmek amacıyla “Fashion Unites for Türkiye” kampanyası kapsamında yerel ve küresel moda endüstrisini güçlerini birleştirmeye davet ediyor.

Yardım kampanyası, takipçilerini UNICEF Türkiye’ye bağış yapmaya davet ederek; dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıların, modellerin, makyaj artistlerinin, ünlülerin ve fenomenlerin “Fashion Unites for Türkiye” tişörtleriyle çekimlerini 6 Mart itibariyle sosyal medya hesaplarından paylaşmalarıyla başladı.

Mart ayı boyunca moda endüstrisindeki herkes, bu kampanyanın görsellerini bağış bağlantısıyla paylaşarak, ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik küresel çağrıya katılabilecek.

Yardım için özel koleksiyon

Vogue Türkiye, “Fashion Unites for Türkiye” kampanyasının ikinci ayağı olarak Mart ve Nisan 2023’te iki özel yardım koleksiyonunu lanse edecek.

Bu kampanyanın ilk ayağı olarak Türk tasarımcıların 2023 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarından yorumladıkları özel tasarımlar Artam Antik Müzayede Evi tarafından online açık artırmaya çıkarılacak. İkinci ayağında ise, global tasarımcılardan bu kampanya için sınırlı sayıda tişörtler tasarlamaları istendi. Türk vatandaşlarına umut olacak bu tişörtler, Amazon Türkiye’de satışa sunulacak.

Bu iki koleksiyonun satışından elde edilecek gelirin tamamı, depremden etkilenen çocukların yararına UNICEF Türkiye Milli Komitesi'ne aktarılacak. “Fashion Unites for Türkiye” ile Vogue Türkiye, moda endüstrisinin ihtiyaç halinde bir araya gelerek yarattığı küresel etkiyle, bir çocuğun hayatını sonsuza dek değiştirmeyi amaçlıyor. “Fashion Unites for Türkiye” bağış linki: https://bagis.unicefturk. org/fashionunitesforturkiyeen