Moda dünyasında ‘sürdürülebilir distribütörlük’ dönemi başladı
Moda ve aksesuar sektörü, küresel karbon emisyonlarının yüzde 10’undan sorumlu tutulurken; Türkiye’de yeni nesil distribütörlük anlayışı rotasını sürdürülebilirliğe kırdı. Geleneksel ticaretin dışına çıkarak 2025 yılında 100 bin adetlik satış barajını aşan Tradist, portföyündeki yüzde 100 sürdürülebilir ve vegan markalarla büyümesini sürdürüyor. 2026 hedefi ise 150 bin adetlik satışla yeşil ekonominin perakende ayağını güçlendirmek.
Başak Nur GÖKÇAM
Küresel piyasalarda hızlı moda kavramı yerini yavaş yavaş bilinçli tüketime bırakırken, Türkiye perakende sektörü de bu büyük dönüşümün eşiğinde yer alıyor. Günümüzde tüketiciler sadece bir ürünün tasarımıyla değil, o ürünün çevreye bıraktığı izle de ilgileniyor. Özellikle genç kuşak ve çevre bilinci yüksek segment, seçimlerini sürdürülebilirlik vaat eden markalardan yana kullanıyor. Bu durum, Türkiye’deki distribütörlük modelini de kökten değiştiriyor. Artık sadece ‘çok satan’ değil, ‘etik üreten’ markalar raflarda kendine yer buluyor.
Gelenekselden geleceğe
Bu kapsamda kurulan ve Herschel, XD Design, Sunnylife, Crosley ve Allbirds gibi dünyaca ünlü markaların Türkiye distribütörü Tradist’in büyüme hikâyesi de aslında Türkiye’deki ticari dönüşümün bir özeti niteliğinde. 1956 yılından bu yana saat sektöründe kök salan bir aile geleneğinden gelen Sabri Can Acarsoy, kendi şirketini kurarken ‘geleneksel ticaretin dışına çıkma’ vizyonuyla hareket ediyor.
Bugün portföyüne kattığı markalarda en önemli kriterin sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan Tradist Kurucusu ve CEO’su Sabri Can Acarsoy, “Biz markaları seçerken çok titiziz. Çoğu markamız sürdürülebilir. Örneğin Allbirds markamız yüzde 100 sürdürülebilir; ürünlerin tabanları şeker kamışından yapılıyor ve tamamen vegan. Şu an Avrupa’daki çoğu marka sürdürülebilirliği en ön planda tutuyor. Hatta sürdürülebilir olmayan ürünleri ülkelerine sokmama noktasına geldiler. Biz de firma olarak markaların sürdürülebilirlik politikasına, ruhumuza ve DNA’mıza uygunluğuna dikkat ediyoruz” dedi.
İade oranları düşüyor
Sürdürülebilirliğin sadece ham madde ile sınırlı kalmadığını, operasyonel verimliliğin de bu sürecin bir parçası olduğunu belirten Acarsoy, e-ticaret stratejilerinde ‘bedensiz ürün’ seçimine odaklandıklarını söyledi. Tekstil sektöründe yüzde 25’leri bulan iade oranlarının lojistik maliyet ve karbon ayak izi açısından yarattığı yüke dikkat çeken Acarsoy, “Bedensiz ürünü e-ticarette satmak daha kolay çünkü iade çok maliyetli bir süreç. Kargo maliyetlerinin bu kadar yükseldiği bir ortamda, ne kadar az beden ve sezon olursa operasyon o kadar çevreci ve kârlı oluyor. Çanta ve aksesuar grubunda iade oranlarımız yüzde 10-15 bandında. Bu oranı daha da düşürmek için yapay zekâ (AI) entegrasyonları üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.
Hedef yıl sonunda 150 bin adetlik hacim
2025 yılında yüzde 70 oranında bir büyüme kaydeden şirket, sadece Türkiye değil; Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan gibi 7 ülkeyi kapsayan bir bölge yönetimi gerçekleştiriyor. Herschel, XT Design ve Allbirds gibi markalarla 2025 yılında 100 bin adetlik satışı aşan grup, 2026 yılı sonunda 150 bin adetlik bir hacme ulaşmayı hedefliyor. Bu yıl önceliğin ise dijital kanallar olduğunun vurgusunu yapan Acarsoy, “Herschel ve Allbirds’ün Türkiye’ye özel e-ticaret sitelerini devreye alıyoruz. Bu yatırımla dijital tarafta hızlanarak, internet satışlarının toplam içindeki payını iki katına çıkarıp yüzde 40 seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.
Merkezde teknoloji var
Tradist, operasyonel süreçlerinde teknolojiyi merkeze alıyor. Shopify altyapısı üzerinden monobrand (tek marka) sitelerle büyümeyi hedefleyen şirket, pazarlama ve iade yönetimi süreçlerinde yapay zekâdan (AI) faydalanıyor. Segmentify gibi platformlarla dijital pazarlama entegrasyonu sağlanırken, sosyal medya stratejilerinde de Instagram ve LinkedIn önceliklendiriliyor.
‘Kullan-at’ değil ‘kullan-aktar’ modeli
Şirketin amiral gemisi Herschel, pazarın ‘yaşam tarzı’ ve ‘özgün’ segmentinde lider konumda. Markanın her yıl gerçekleştirdiği küresel iş birlikleri (Lego, Minecraft ve 2026 sonunda gelecek olan Porsche), ürünlerin ‘kullan-at’ kültürü yerine uzun ömürlü koleksiyon parçası olarak görülmesini sağlıyor.
"Türkiye'nin tekstildeki altyapısı çok güçlü"
Markaların yerelleşme stratejisiyle ilgili olarak da değerlendirmede bulunan Tradist Kurucusu ve CEO’su Sabri Can Acarsoy, “Gelecek hedeflerimiz arasında belli ürün serilerinin (line) lisansını alarak Türkiye’de üretim yapmak var. Tekstil tarafında Türkiye çok güçlü bir altyapıya sahip” diye ekledi.