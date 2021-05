Moda ve hazır giyim sektörü 100 büyük alıcı ile buluşuyor

Yener KARADENİZ

Geride bıraktığımız yıl 30 milyar dolara yakın ihracata imza atan hazır giyim, tekstil, kumaş, saraciye, ayakkabı ve aksesuar şirketleri, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) öncülüğünde 8-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek IF MODA EXPO Sanal Fuarı’nda küresel alıcılar ile buluşacak. 100’den fazla büyük alım grubu ve 10 binden fazla profesyonel alıcının ziyaret etmesi beklenen fuara 150’ye yakın sektör şirketinin katılması bekleniyor. Söz konusu fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, daha önce 4 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin, tam kapanma nedeni ile haziran ayına ertelendiği bilgisini vererek, bir yıl boyunca açık kalacak fuarda sergi ve ikili görüşmelerin yanı sıra panel, konferans ve sanal defilelerin de yer alacağını söyledi. Öztürk, söz konusu fuarın ihracata da önemli oranda katkı sağlayacağını dile getirdi.

150’den fazla şirket olacak

Devlet destekli e-ihracat platformu globalpiyasa.com’un altyapısı kullanılarak gerçekleştirilecek fuar için, şubat ayından bu yana çalışma yaptıklarını ve yüzlerce şirket ile görüşme gerçekleştirildiğini aktaran Öztürk, “Tüm katılımcılara fotoğraf çekiminden web sayfası tasarımına kadar birçok destekler veriliyor. Bu fuarı bir sosyal sorumluluk projesi olarak ele aldık. Şu an katılım gayet iyi. 200’den fazla firmanın her biri ile 5-6 kez görüşmeler yapıldı. 100’e yakın şirket ile kontrat imzalandı. Görüştüğümüz firmaların yüzde 45’i katılım sağlama yönünde karar alıyor. Beklentimiz 150’den fazla firmanın katılım sağlaması” diye konuştu.

Onlarca ülkeden alım grubu katılacak

Fuar kapsamında Rusya gibi önemli ülkeler ile de görüşmeler yaptıklarını ve küresel bir tanıtım kampanyası içinde oldukları bilgisini veren Hüseyin Öztürk, Kuzey ABD’den Ortadoğu’ya, Asya ülkelerinden Avrupa’ya kadar 10’larca ülkeden 100’ün üzerinde büyük alım grubunun katılımını beklediklerini kaydetti. IF MODA EXPO Sanal Fuarı, desteğe tabi fuarlar arasında yer alıyor. Şirket katılımlarında KDV dahil yüzde 60 destek bulunuyor. İzmir Ticaret Odası kendi üyeleri için firma başına 2 bin TL’lik destek vermiş. Fiziki fuara göre oldukça az maliyetli olan IF MODA EXPO’ya katılacak şirketlere maliyetin ise bin TL civarında olacağı belirtiliyor. IF MODA EXPO Sanal Fuarı’nı diğer fuarlardan ayıran başka bir özelliğin ise bir yıl boyunca interaktif bir şekilde devam etmesi olduğunu dile getiren Öztürk, şöyle konuştu: “Salgın ile birlikte müşteri ziyaretleri kısıtlandı. Ticarette zorlandık. Bu fuar, geleceğe yatırım ve dijital ortama yönelik okur yazarlık kazandırma özelliğine sahip. Bu kapsamda çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu, aynı zamanda yaşayan bir platform. 30 Nisan 2022’ye kadar katılımcı firma her dakika standında değişiklik yapabiliyor olacak. Katılımcılar sadece fuar süresince değil, sonrasında da B2B görüşmeler, ürün satışı, üretim fazlası stok satışı imkanına sahip olacak. Yanı sıra her katılımcının kendi müşteri portföyüne davetiye gönderiyoruz. Bu şekilde network paylaşımı da sağlanmış oluyor. Raporlama da olacak. Her bir firmanın standına kim gelmiş, ne kadar kalmış, yeniden giriş yapmış gibi birçok konuda raporlama hizmeti vereceğiz” diye konuştu.