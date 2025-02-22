Modanın kalbi Ankara’da atacak

Ferit PARLAK

Moda sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 2 No’lu Konfeksiyon - Hazır Giyim - Triko Meslek Komitesi ve 17 No’lu Tekstil - Tuhafiye - Mefruşat Meslek Komitesi’nin de katkılarıyla, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) ve Rem Fuar Organizasyon işbirliğinde gerçekleştirilen “Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı-COF’25”, 26- 28 Şubat tarihlerinde ATO Congresium’da, bu yıl ikinci kez kapılarını açacak.

Başkent’in yerleşik markalarının katılımıyla gerçekleşecek fuarda, hazır giyim ve tekstil sektörünün önde gelen 100’den fazla markası ile 30 farklı ülkeden 500’den fazla yerli ve yabancı alıcının bir araya gelmesi bekleniyor.

Hazır giyim ve tekstil sektörünün markalarını, uluslararası alanda tanıtma fırsatı bulacağı COF’25 kapsamında, defileden sergiye, konferans ve panelden workshoplara, yerli ve yabancı alım heyetleriyle bire bir görüşmelere kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik vurgusuyla, çevre dostu üretim yapan markaların sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojilerinin tanıtılacağı Fuar’da, geri dönüşüm malzemelerinden oluşan koleksiyonlar da sergilenecek. Ayrıca, yeşil moda alanında öncü tasarımcılar, özel oturumlarda deneyimlerini paylaşacak.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı değerlendirmede, dünya moda sektörünün çevreci ve geri dönüştürülebilir ürünlere odaklandığını belirterek, fuar kapsamında, çevre dostu üretim yapan markaların, sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojilerinin de tanıtılacağını kaydetti. Türkiye’nin tekstil ve hazır giyimde, net ihracatçı konumda olduğunu belirten Baran, Türk markalarının Avrupa Birliği’nin (AB) de en önemli tedarikçileri arasında yer aldığını söyledi.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nın, tüm sektörleri olduğu gibi tekstil ve hazır giyim sektörünü de yakından ilgilendirdiğini belirten Baran, “Hazır giyim, tekstil ve moda sektörü, dünyada 3 trilyon dolarlık dev bir pazar. Markalarımızın küresel rekabet ortamında öne çıkması, Avrupa Birliği’ne ihracatına devamı ve bu devasa ekonomiden pay alabilmesi açısından sektörde yer alan, en küçüğünden en büyüğüne, tüm firmalarımızın yeşil dönüşüm sürecini tamamlaması gerekiyor. Başkentimiz, tekstil ve hazır giyimde önemli bir merkez. Hedefimiz, sürdürülebilir ve teknoloji temelinde modanın da Başkenti olmak” dedi.