MOKİD, kadınlarla tarımsal üretime hazırlanıyor

Mardin’de 2007’den bu yana kadınların sosyal, hukuki ve ekonomik haklara erişimi için çalışan Mar­din Ortak Kadın İşbirliği Derne­ği (MOKİD), yeni dönemde kır­saldaki kadın çiftçilerle sözleş­meli organik tarım projelerine yöneliyor. Yemek sektöründe kurduğu kooperatif ve restoran­larla kadın emeğini görünür kı­lan dernek, tarımsal üretimden e-ticarete uzanan bir değer zin­ciri oluşturarak kadınların eko­nomik bağımsızlığını ve Mar­din’in sürdürülebilir kalkınma­sını güçlendirmeyi hedefliyor.

MOKİD Başkanı Hülya Çele­bioğlu, 2007 yılında 25 kadınla başladıkları çalışmaların bugün 38 kadına ulaştığını belirterek, bugüne kadar kadınların sosyal ve ekonomik alanda güçlenme­sine yönelik 59 projeyi tamamla­dıklarını söyledi. Dernekte farklı meslek gruplarından kadınların görev aldığını aktaran Çelebioğ­lu, yürütülen faaliyetlerle yakla­şık 72 bin kadına ulaşıldığını ifa­de etti. Çelebioğlu, verilen mes­leki eğitimlerin ancak kadınlar için sürdürülebilir istihdam alanları yaratıldığında anlam ka­zandığını vurguladı.

Bu ihtiyaçtan hareketle 2021 yılında yemek sektörüne yönel­diklerini dile getiren Çelebioğlu, kadınların evden üretim yaptığı “Yemek Buluşmaları” ile başla­yan sürecin, artan toplu yemek talepleriyle kurumsal bir yapıya dönüştüğünü kaydetti. 2022 yı­lında Kadın Dayanışma ve İstih­dam Merkezi Tarımsal Kalkın­ma Kooperatifi’ni (KADİM) kur­duklarını ve “MOKİD Mutfak” markasıyla faaliyet göstermeye başladıklarını belirtti. Bugün bi­ri Yenişehir’de, diğeri Eski Mar­din’de olmak üzere iki restoranla hizmet verdiklerini ve bu işlet­melerde dezavantajlı kadınların istihdam edildiğini aktardı.

6 Şubat depremlerinin ardın­dan Mardin’e gelen depremze­delere yönelik yürütülen yemek destek çalışmalarının, mutfak altyapısının oluşmasında önem­li rol oynadığını belirten Çelebi­oğlu, gönüllülerle birlikte gün­lük bin kişiye yemek ulaştırıldı­ğını söyledi. Bu süreçte sağlanan uluslararası desteklerle ilk pro­fesyonel MOKİD Mutfağı’nın kurulduğunu ve başlangıçta 12 kadının istihdam edildiğini kay­deden Çelebioğlu, işletmenin daha sonra kendi sürdürülebilir yapısına kavuştuğunu ifade etti.

Yeni hedef: Kadın çiftçilerle organik ve iyi tarım

MOKİD Yönetim Kurulu Üye­si Deniz Beşenk ise yeni dönem­de kadın çiftçilerle sözleşmeli organik ve iyi tarım uygulamala­rına odaklanacaklarını söyledi. Restoranlarda kullanılan tarım­sal ürünleri doğrudan kadın üre­ticilerden temin etmeyi amaç­ladıklarını belirten Beşenk, bu sayede gıda zincirini ilk elden kurmayı hedeflediklerini ifade etti. Yaş meyve-sebzenin yanı sı­ra kurutmalık, baharat ve kon­serve ürünlerle üretim portföyü­nün genişletilmesinin planlan­dığını aktaran Beşenk, kırsalda arazi arayışının ve saha çalışma­larının sürdüğünü kaydetti.

E-ticaret altyapısı için de hazırlıklar devam ediyor

Sözleşmeli tarım ile birlikte eş zamanlı olarak kendi markalarıyla e-ticaret platformlarında yer alacaklarını belirten Deniz Beşenk,“Kadınların emeği ile şekillenen gücümüzü tam kapasite kullanmak istiyoruz. Hem yöresel lezzetlerimizi Türkiye’nin dört bir tarafına göndereceğiz hem de Mardin’in tanıtımına katkı sağlayacağız.

Marka olabilecek ürünlerimiz üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. E-ticaret uygun özel paketlemeler üzerinde çalışıyoruz. Mardin’de ne yazık ki profesyonel bir soğuk zincir sistemi yok. Çok lezzetli içli köfteler ve mantılar üretiyoruz ancak bu ürünlerimizi hem Türkiye hem de dünya pazarlarına ulaştırabilecek lojistik altyapıya erişmekte güçlük çekiyoruz. Bu alanda e-ticaret platformlarının yaratacağı soğuk zincir ekosisteminden faydalanmak istiyoruz.”