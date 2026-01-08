MOKİD, kadınlarla tarımsal üretime hazırlanıyor
Mardin’de kadın emeğini çalışma yaşamında görünür kılmak için faaliyetlerini sürdüren MOKİD, sözleşmeli tarımla kırsaldaki kadınların hayatına dokunmaya hazırlanıyor. Üretimden pazara uzanan zincirde kırsaldaki üretici kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçlayan MOKİD, dayanışma ve eşitlik mücadelesini toprakta buluşturacak.
Mardin’de 2007’den bu yana kadınların sosyal, hukuki ve ekonomik haklara erişimi için çalışan Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği (MOKİD), yeni dönemde kırsaldaki kadın çiftçilerle sözleşmeli organik tarım projelerine yöneliyor. Yemek sektöründe kurduğu kooperatif ve restoranlarla kadın emeğini görünür kılan dernek, tarımsal üretimden e-ticarete uzanan bir değer zinciri oluşturarak kadınların ekonomik bağımsızlığını ve Mardin’in sürdürülebilir kalkınmasını güçlendirmeyi hedefliyor.
MOKİD Başkanı Hülya Çelebioğlu, 2007 yılında 25 kadınla başladıkları çalışmaların bugün 38 kadına ulaştığını belirterek, bugüne kadar kadınların sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesine yönelik 59 projeyi tamamladıklarını söyledi. Dernekte farklı meslek gruplarından kadınların görev aldığını aktaran Çelebioğlu, yürütülen faaliyetlerle yaklaşık 72 bin kadına ulaşıldığını ifade etti. Çelebioğlu, verilen mesleki eğitimlerin ancak kadınlar için sürdürülebilir istihdam alanları yaratıldığında anlam kazandığını vurguladı.
Bu ihtiyaçtan hareketle 2021 yılında yemek sektörüne yöneldiklerini dile getiren Çelebioğlu, kadınların evden üretim yaptığı “Yemek Buluşmaları” ile başlayan sürecin, artan toplu yemek talepleriyle kurumsal bir yapıya dönüştüğünü kaydetti. 2022 yılında Kadın Dayanışma ve İstihdam Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni (KADİM) kurduklarını ve “MOKİD Mutfak” markasıyla faaliyet göstermeye başladıklarını belirtti. Bugün biri Yenişehir’de, diğeri Eski Mardin’de olmak üzere iki restoranla hizmet verdiklerini ve bu işletmelerde dezavantajlı kadınların istihdam edildiğini aktardı.
6 Şubat depremlerinin ardından Mardin’e gelen depremzedelere yönelik yürütülen yemek destek çalışmalarının, mutfak altyapısının oluşmasında önemli rol oynadığını belirten Çelebioğlu, gönüllülerle birlikte günlük bin kişiye yemek ulaştırıldığını söyledi. Bu süreçte sağlanan uluslararası desteklerle ilk profesyonel MOKİD Mutfağı’nın kurulduğunu ve başlangıçta 12 kadının istihdam edildiğini kaydeden Çelebioğlu, işletmenin daha sonra kendi sürdürülebilir yapısına kavuştuğunu ifade etti.
Yeni hedef: Kadın çiftçilerle organik ve iyi tarım
MOKİD Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Beşenk ise yeni dönemde kadın çiftçilerle sözleşmeli organik ve iyi tarım uygulamalarına odaklanacaklarını söyledi. Restoranlarda kullanılan tarımsal ürünleri doğrudan kadın üreticilerden temin etmeyi amaçladıklarını belirten Beşenk, bu sayede gıda zincirini ilk elden kurmayı hedeflediklerini ifade etti. Yaş meyve-sebzenin yanı sıra kurutmalık, baharat ve konserve ürünlerle üretim portföyünün genişletilmesinin planlandığını aktaran Beşenk, kırsalda arazi arayışının ve saha çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
E-ticaret altyapısı için de hazırlıklar devam ediyor
Sözleşmeli tarım ile birlikte eş zamanlı olarak kendi markalarıyla e-ticaret platformlarında yer alacaklarını belirten Deniz Beşenk,“Kadınların emeği ile şekillenen gücümüzü tam kapasite kullanmak istiyoruz. Hem yöresel lezzetlerimizi Türkiye’nin dört bir tarafına göndereceğiz hem de Mardin’in tanıtımına katkı sağlayacağız.
Marka olabilecek ürünlerimiz üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. E-ticaret uygun özel paketlemeler üzerinde çalışıyoruz. Mardin’de ne yazık ki profesyonel bir soğuk zincir sistemi yok. Çok lezzetli içli köfteler ve mantılar üretiyoruz ancak bu ürünlerimizi hem Türkiye hem de dünya pazarlarına ulaştırabilecek lojistik altyapıya erişmekte güçlük çekiyoruz. Bu alanda e-ticaret platformlarının yaratacağı soğuk zincir ekosisteminden faydalanmak istiyoruz.”