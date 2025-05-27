Monreve, İzmir’den sonra Toskana’ya otel yapacak

Özlem SARSIN

2022 yılında otel işlet­meciliği ve yeme - içme sektörüne adım atan Monreve Group, peraken­de satış ile turizm acenteci­liği alanlarına da yaptığı ye­ni yatırımlarla hizmet çeşit­liliğini genişletiyor. Monreve Group Yönetim Kurulu Baş­kanı Merve Arkas, misafirle­rine kaliteli hizmet ve ulaşıla­bilir lüks deneyimler sunmak için yola çıktıklarını ve kısa zamanda hızlı bir büyüme sü­reci yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye’de ve özellikle İz­mir’de yatırımlarını sürdü­ren Monreve Group’un, yurt dışına da açılmaya hazırlan­dığını söyleyen Merve Ar­kas, “Yurt dışına atacağımız ilk adım, köklerimize yakışan Toskana Projesiyle şekilleni­yor. Lucien Arkas’ın aile kök­lerinin yer aldığı İtalya’da, geçmişimizden ilham alarak anlamlı bir yatırım yapma ka­rarı aldık” dedi.

“Tüm oteli 3 ayda tamamladık”

Monreve markasının ilk olarak konaklama sektörüne adım attığını belirten Mer­ve Arkas, “Butik otel konsep­tiyle İzmir Alaçatı’da misa­firlerini ağırlayan ‘Monreve Alaçatı’ sunduğu niş hizmet­le öne çıkıyor. Monreve Ala­çatı’da her detayıyla kendi ruhumu yansıtması gerekti­ği fikrinden yola çıktık. Ote­limizde, Lucien Arkas ile birlikte koleksiyon bazlı ta­sarımlar planladık. 16 oda için 4 konsept yarattık.

Bu konseptlerle ‘Smyrna, Con­sensus, Antre ve Meandros’ adlarını verdiğimiz odalar oluşturduk. Bu konseptlerin vizyonumuzu yansıtması ge­rekiyordu. Özel olarak tasar­lanmış, İzmir esintisi, Ro­ma zarafeti ve kadın ruhunu temsil eden resim ve rölyef­lerle sanat galerisi etkisi ta­şıyor. Tüm oteli 3 ay gibi kısa bir sürede yoğun bir çalışma ile tamamladık” ifadelerini kullandı.

Yeni yatırım ‘Les Bungalows’

Monreve Group’un konak­lama sektöründeki bir di­ğer projesi de yakında haya­ta geçirilecek olan Les Bun­galows olduğunu dile getiren Merve Arkas, “Lucien Arkas Bağları içinde, 20 bungalov­dan oluşan yeni bir yaşam alanı yaratıyoruz. Les Bun­galows’ta 20 bungalovun içe­risinde, 3 adet de süit oda se­çeneği sunuyoruz.

Otelleri­mize lezzetleriyle eşlik eden Montiano restoranımız İtal­yan lezzetleriyle burada hiz­met verecek. Öte yandan Lu­cien Arkas Bağları içinde yer alan ve dünya lezzetlerini sunduğu menüsüyle öne çı­kan La Mahzen restoranımı­zı da yenilemeye başlıyoruz. Burayı daha modern doku­nuşlarla restore edecek, ta­sarımına ayrı bir özen göste­receğiz” dedi.

Lucien Arkas’ın köklerine yolculuk

Türkiye’de ve özellikle İz­mir’de yatırımlarını sürdü­ren Monreve Group’un, yurt dışına da açılmaya hazırlan­dığını söyleyen Merve Ar­kas, “İtalya’da Monreve Tos­kana projesiyle bağcılık, ta­rım, turizm ve sanatın iç içe geçtiği bir eko-sistem yarat­mayı hedefliyoruz.

Bu proje­nin adı, Lucien Arkas’ın ai­lesinin köklerinden ve tari­hinden ilham alarak Tenuta Aliotti olarak belirlendi. Yurt dışına atacağımız ilk adım, köklerimize yakışan bu Tos­kana Projesiyle şekilleniyor. Lucien Arkas’ın aile kökleri­nin yer aldığı İtalya’da, geç­mişimizden ilham alarak anlamlı bir yatırım yapma kararı aldık. Bu fikri çok sev­miştim. Lucien Arkas ve be­nim ortaklığımla, bir Monre­ve Group markası olacak Te­nuta Aliotti adını verdiğimiz bu proje, 1000 dönüm arazi üzerinde bulunan bir üzüm bağında hayat bulacak.

Te­nuta Aliotti projemiz, doğa­sı gereği bir AGRO turizm destinasyonu olacak. Tüm projeyi yerel değerlere uy­gun bir şekilde ve kendi viz­yonumuz ile harmanlaya­rak hayata geçiriyoruz” dedi. Projenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belir­ten Merve Arkas, sözlerini şöyle tamamladı: “Yaklaşık iki yıl içinde tamamlamayı ve hizmete açmayı planlı­yoruz. Söylediğim gibi bu ilk adım olacak, Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşit­li yerlerindeki lokasyonlara da markamızı taşımayı sür­düreceğiz.”

“Monreve 10 farklı lokasyonda”

Monreve’in, konaklama sektörünün ardından yeme – içme sektörüne güçlü bir giriş yaptığını ve bugün İzmir’de ve çeşitli lokasyonlarda sanatla çevrili alanlarda, misafirlerine her yönüyle yeni bir deneyim alanı sunmak için çalıştıklarını aktaran Merve Arkas, “Alaçatı’daki otel projemizde kesinlikle bir de restoran olması gerekiyordu. Bu nedenle ilk olarak 2023 yılında burada Montiano adını verdiğimiz, İtalyan lezzetleri sunan bir konsept restoran yarattık. Aynı yılın eylül ayında ise Montiano’yu Mistral lokasyonunda da hayata geçirdik.

Hayata geçirdiğimiz bu markaları yeni şubelerle zenginleştiriyoruz. Monreve Patisserie’yi 2024 yılında hem Alaçatı’da hem de Arkas Sanat Merkezleri’nde sanatseverlerle buluşturduk. 2025 yılında ise yeme-içme sektöründeki varlığımızı yeni markamız Monreve Brasserie ile daha da sağlamlaştırdık. Mistral İzmir’de açtığımız ilk şubemizle birlikte, misafirlerimize dünya mutfaklarının klasik lezzetlerini kendi yorumumuzla, yenilikçi dokunuşlarla harmanladığımız zengin bir menü sunmaya başladık. Şimdi sırada Ayşe Mayda Köşkü projesi bulunuyor. 'Monreve' markamız bu eşsiz tarihi mekanda da yer alacak” diye konuştu.

“Art Monreve Travel ile dünyaya tanıtım yapacağız”

Monreve Group’un globaldeki bir diğer önemli adımının da ‘Monreve Turizm’ ile atılmış olacağını ifade eden Arkas, “Art Monreve Travel ismini verdiğimiz şirket ile bünyemizde bulunan otelleri ve sanat merkezlerini turizm şirketleri aracılığıyla da dünyaya tanıtacağız. Grup olarak hizmet verdiğimiz her sektörde bir kalite standardı belirlemeyi hedefliyoruz.

Turizm şirketimiz yurt içi ve yurt dışı turlar düzenleyecek. Sanat merkezlerimizi dünyaya açacağız. Böylece Art Monreve Travel şirketi ile kendi markamızı yeni bir alanda da globale taşımış olacağız. Öte yandan İstanbul’da da acentemizle ve perakende satışımız ile bulunmayı planlıyoruz. Batı’ya dönük bir yüzümüz var. Yatırımlarımızı Avrupa ağırlıklı planlıyoruz. Hem ülkemizde, hem İtalya’da en iyi olmayı hedefliyoruz. Biz 3 senede hızlı bir büyüme yaşadık. Bundan sonra da emin ve doğru adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.