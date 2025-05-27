Monreve, İzmir’den sonra Toskana’ya otel yapacak
Monreve Group, İzmir’de yoğunlaştırdığı yatırımlarını yurt dışına yönlendirmeye hazırlanıyor. Yeni yatırımları Avrupa ağırlıklı planladıklarını söyleyen Monreve Group Başkanı Merve Arkas hem Türkiye hem de İtalya’da en iyisini hedeflediklerini kaydetti.
Özlem SARSIN
2022 yılında otel işletmeciliği ve yeme - içme sektörüne adım atan Monreve Group, perakende satış ile turizm acenteciliği alanlarına da yaptığı yeni yatırımlarla hizmet çeşitliliğini genişletiyor. Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, misafirlerine kaliteli hizmet ve ulaşılabilir lüks deneyimler sunmak için yola çıktıklarını ve kısa zamanda hızlı bir büyüme süreci yaşadıklarını ifade etti.
Türkiye’de ve özellikle İzmir’de yatırımlarını sürdüren Monreve Group’un, yurt dışına da açılmaya hazırlandığını söyleyen Merve Arkas, “Yurt dışına atacağımız ilk adım, köklerimize yakışan Toskana Projesiyle şekilleniyor. Lucien Arkas’ın aile köklerinin yer aldığı İtalya’da, geçmişimizden ilham alarak anlamlı bir yatırım yapma kararı aldık” dedi.
“Tüm oteli 3 ayda tamamladık”
Monreve markasının ilk olarak konaklama sektörüne adım attığını belirten Merve Arkas, “Butik otel konseptiyle İzmir Alaçatı’da misafirlerini ağırlayan ‘Monreve Alaçatı’ sunduğu niş hizmetle öne çıkıyor. Monreve Alaçatı’da her detayıyla kendi ruhumu yansıtması gerektiği fikrinden yola çıktık. Otelimizde, Lucien Arkas ile birlikte koleksiyon bazlı tasarımlar planladık. 16 oda için 4 konsept yarattık.
Bu konseptlerle ‘Smyrna, Consensus, Antre ve Meandros’ adlarını verdiğimiz odalar oluşturduk. Bu konseptlerin vizyonumuzu yansıtması gerekiyordu. Özel olarak tasarlanmış, İzmir esintisi, Roma zarafeti ve kadın ruhunu temsil eden resim ve rölyeflerle sanat galerisi etkisi taşıyor. Tüm oteli 3 ay gibi kısa bir sürede yoğun bir çalışma ile tamamladık” ifadelerini kullandı.
Yeni yatırım ‘Les Bungalows’
Monreve Group’un konaklama sektöründeki bir diğer projesi de yakında hayata geçirilecek olan Les Bungalows olduğunu dile getiren Merve Arkas, “Lucien Arkas Bağları içinde, 20 bungalovdan oluşan yeni bir yaşam alanı yaratıyoruz. Les Bungalows’ta 20 bungalovun içerisinde, 3 adet de süit oda seçeneği sunuyoruz.
Otellerimize lezzetleriyle eşlik eden Montiano restoranımız İtalyan lezzetleriyle burada hizmet verecek. Öte yandan Lucien Arkas Bağları içinde yer alan ve dünya lezzetlerini sunduğu menüsüyle öne çıkan La Mahzen restoranımızı da yenilemeye başlıyoruz. Burayı daha modern dokunuşlarla restore edecek, tasarımına ayrı bir özen göstereceğiz” dedi.
Lucien Arkas’ın köklerine yolculuk
Türkiye’de ve özellikle İzmir’de yatırımlarını sürdüren Monreve Group’un, yurt dışına da açılmaya hazırlandığını söyleyen Merve Arkas, “İtalya’da Monreve Toskana projesiyle bağcılık, tarım, turizm ve sanatın iç içe geçtiği bir eko-sistem yaratmayı hedefliyoruz.
Bu projenin adı, Lucien Arkas’ın ailesinin köklerinden ve tarihinden ilham alarak Tenuta Aliotti olarak belirlendi. Yurt dışına atacağımız ilk adım, köklerimize yakışan bu Toskana Projesiyle şekilleniyor. Lucien Arkas’ın aile köklerinin yer aldığı İtalya’da, geçmişimizden ilham alarak anlamlı bir yatırım yapma kararı aldık. Bu fikri çok sevmiştim. Lucien Arkas ve benim ortaklığımla, bir Monreve Group markası olacak Tenuta Aliotti adını verdiğimiz bu proje, 1000 dönüm arazi üzerinde bulunan bir üzüm bağında hayat bulacak.
Tenuta Aliotti projemiz, doğası gereği bir AGRO turizm destinasyonu olacak. Tüm projeyi yerel değerlere uygun bir şekilde ve kendi vizyonumuz ile harmanlayarak hayata geçiriyoruz” dedi. Projenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten Merve Arkas, sözlerini şöyle tamamladı: “Yaklaşık iki yıl içinde tamamlamayı ve hizmete açmayı planlıyoruz. Söylediğim gibi bu ilk adım olacak, Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki lokasyonlara da markamızı taşımayı sürdüreceğiz.”
“Monreve 10 farklı lokasyonda”
Monreve’in, konaklama sektörünün ardından yeme – içme sektörüne güçlü bir giriş yaptığını ve bugün İzmir’de ve çeşitli lokasyonlarda sanatla çevrili alanlarda, misafirlerine her yönüyle yeni bir deneyim alanı sunmak için çalıştıklarını aktaran Merve Arkas, “Alaçatı’daki otel projemizde kesinlikle bir de restoran olması gerekiyordu. Bu nedenle ilk olarak 2023 yılında burada Montiano adını verdiğimiz, İtalyan lezzetleri sunan bir konsept restoran yarattık. Aynı yılın eylül ayında ise Montiano’yu Mistral lokasyonunda da hayata geçirdik.
Hayata geçirdiğimiz bu markaları yeni şubelerle zenginleştiriyoruz. Monreve Patisserie’yi 2024 yılında hem Alaçatı’da hem de Arkas Sanat Merkezleri’nde sanatseverlerle buluşturduk. 2025 yılında ise yeme-içme sektöründeki varlığımızı yeni markamız Monreve Brasserie ile daha da sağlamlaştırdık. Mistral İzmir’de açtığımız ilk şubemizle birlikte, misafirlerimize dünya mutfaklarının klasik lezzetlerini kendi yorumumuzla, yenilikçi dokunuşlarla harmanladığımız zengin bir menü sunmaya başladık. Şimdi sırada Ayşe Mayda Köşkü projesi bulunuyor. 'Monreve' markamız bu eşsiz tarihi mekanda da yer alacak” diye konuştu.
“Art Monreve Travel ile dünyaya tanıtım yapacağız”
Monreve Group’un globaldeki bir diğer önemli adımının da ‘Monreve Turizm’ ile atılmış olacağını ifade eden Arkas, “Art Monreve Travel ismini verdiğimiz şirket ile bünyemizde bulunan otelleri ve sanat merkezlerini turizm şirketleri aracılığıyla da dünyaya tanıtacağız. Grup olarak hizmet verdiğimiz her sektörde bir kalite standardı belirlemeyi hedefliyoruz.
Turizm şirketimiz yurt içi ve yurt dışı turlar düzenleyecek. Sanat merkezlerimizi dünyaya açacağız. Böylece Art Monreve Travel şirketi ile kendi markamızı yeni bir alanda da globale taşımış olacağız. Öte yandan İstanbul’da da acentemizle ve perakende satışımız ile bulunmayı planlıyoruz. Batı’ya dönük bir yüzümüz var. Yatırımlarımızı Avrupa ağırlıklı planlıyoruz. Hem ülkemizde, hem İtalya’da en iyi olmayı hedefliyoruz. Biz 3 senede hızlı bir büyüme yaşadık. Bundan sonra da emin ve doğru adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.