MOSDER Başkanı Davut Karaçak: Kapasitenin yanlızca yarısıyla üretim yapılabiliyor

Hamide HANGÜL - ANTALYA

Türk mobilya sektörün­de üretim, tasarım, te­darik ve ihracat kanal­larını bir araya getiren Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Business, sektörün üretim, tasarım, tedarik ve ih­racat alanındaki tüm paydaşla­rını Antalya’da bir araya getirdi. Etkinlikte yaklaşık 25 ülkeden gelen mobilya alım heyetleri ile Türk mobilya firmaları yüz yü­ze görüşmeler yaptı.

Zirvenin açılışında konuşan MOSDER Başkanı Davut Kara­çak, Türk mobilya sanayisinin bugün geldiği noktada; üretim gücünü, tasarım kabiliyetini ve ihracat vizyonunu aynı potada birleştiren köklü bir yapıya sa­hip olduğunu söyledi.

“45 bin üretici dolaylı 500 bin kişiye istihdam sağlıyor”

Bugünün dünyasında rekabe­tin sadece fiyatla değil; strate­jiyle, teknolojiyle ve üretim ka­biliyetiyle kazanıldığına işaret eden Karaçak, küresel ekono­mideki dalgalanmalar, yüksek faiz, kur baskısı, enerji ve ham­madde maliyetlerinin sektörü zorladığının atını çizdi.

Sektörün, sadece bir üretim gücü değil, aynı zamanda ye­nilik ve sürdürülebilir kalkın­ma vizyonunun simgesi da ol­duğuna vurgu yapan Karaçak, “45 binden fazla üretici firma­mız, dolaylı olarak 500 bin kişi­ye istihdam sağlayarak ülkemi­zin üretim zincirinde stratejik rol üstleniyor. Bu tablo, sektö­rümüzün yalnızca sanayi de­ğil; aynı zamanda ekonominin omurgalarından biri olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Maliyeti fiyata yansıtmıyoruz

Sektörün, yatırımın ertele­yen, maliyetlerini fiyatlara yan­sıtamayan ama buna rağmen üretimi sürdüren bir sektör ol­duğuna işaret eden Davut Ka­raçak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tam da bu noktada Türk mo­bilya sanayicisinin farkı orta­ya çıkıyor. Zorluklara rağmen üretmeyi bırakmıyoruz. Biz alın terinin gücüne inanan, üre­timle aşmayı bilen bir sektörüz. Biliyoruz ki üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme mode­li Türkiye’nin geleceğidir. Üre­timden vazgeçersek rekabet gü­cümüzü kaybederiz; kapanan tesisler yeniden kolay açılmaz. Bu nedenle alınacak önlemler mikro değil, makro ölçekte ol­malıdır. Üretimi önceleyen po­litikalar, sektörümüzün sürdü­rülebilirliği için hayati önem taşımaktadır.”

“Dünya mobilya ihracatı 300 milyar doları bulabilir”

Son 20 yılda dünya mobilya ihracatının yüksek bir hızla bü­yüdüğünü gördüklerini belir­ten Karaçak, ihracatın 2021’de 325 milyar dolarla en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti. 2025 verilerinin henüz kesin­leşmediğini kaydeden Karaçak, “Bu yılki dünya mobilya ihraca­tının 300 milyar dolar düzeyin­de gerçekleşmesi beklenmek­tedir. Sektörümüzdeki işletme­lerin önemli bir bölümü bugün kapasitesinin yalnızca yarısıy­la üretim yapıyor. Yüksek faiz oranları, kur baskısı ve işletme sermayesi yetersizliği, bu po­tansiyelin hayata geçirilmesi­nin önündeki temel engelleri oluşturuyor” ifadesini kaydetti.

“Birlikte Ar-Ge projeleri geliştirelim”

İstanbul Kimyevi Maddeleri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Adil Pelister, mobilyanın ahşaptan metale, boyadan kompozite kadar geniş bir alanla iç içi olduğunu dile getirdi. Pelister, şöyle devam etti: “Sektörler arası iletişimi güçlendirerek mobilya ve kimyadaki Ar- Ge ortaklıklarını artırmak zorundayız. Gebzede kurduğumuz Türkiye Kimya Teknoloji merkezimizi her iki sektörümüzün hizmetine amade olduğunu belirtiyoruz. Mobilyada enerji verimliliği, fonksiyonellikle birlikte çok boyutlu değerlendiriliyor. Mobilya özelinde ortak Ar-Ge projeleri geliştirelim. Tasarımı ve kimya işbirliklerini sürdürülebilir kriterlerine sadece zorunluluk değil, yeni bir marka gücü olarak ele alalım. Yenilikçilikte ilerledikçe mobilya sektörü de ilerleyecektir. Ülkemizi üretim merkezine dönüştürmek içim birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.

“Marka gücüyle fark oluşturuyoruz”

Enerji, finansman ve işgücü maliyetlerini dengeleyen destek politikalarının önemine değinen Karaçak, iç pazardaki daralmanın yanı sıra küresel rekabet, lojistik maliyetleri, navlun dalgalanmaları ve korumacı politikaların ihracatçılar için zorluk oluşturduğunu söyledi. Karaçak, sektörün Ortadoğu, Avrupa, Amerika ve Afrika pazarlarında tasarım, kalite ve marka gücüyle fark oluşturduğuna dikkat çekti.