MOSDER Başkanı Karaçak: Mobilyada iç pazarı evlilik sezonu toparlayacak
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği'nin (MOSDER) yeni başkanı seçilen Davut Karaçak, mobilya sektörünün genel görünümü, 2024 hedefleri ve derneğin yeni dönem projelerini DÜNYA’ya değerlendirdi. Karaçak, kredi kartına taksit sınırlamasının mobilyada gevşetilmesini ve 12, 18 ay gibi taksit imkânı sağlanmasını talep etti.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye’nin güçlü sanayi kaslarından mobilya sektörü, 2023’ten bu yana yaşanan iç pazardaki daralmayı düğün sezonunda telafi etmek istiyor. Konkordato ve kapanma haberlerinin de geldiği sektörde, kredi kartlı satışlara getirilen kısıtlama iç pazar için ‘en büyük’ sıkıntı olmaya devam ediyor. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSDER) yeni Başkanı Davut Karaçak, yüksek döviz kuru, hızlı enflasyon, yüksek kira fiyatları, artan hammadde fiyatları ve hammadde temininde yaşanan gecikmelerin birçok sektörü olduğu gibi mobilya sektörünü de olumsuz etkilediğini söyledi.
Karaçak, “Mağaza kapanmaları, küçülmeler söz konusu olsa da sektörün en hareketli dönemi olan, evlilik sezonu olarak da adlandırdığımız yaz aylarına girmiş olmamız, satış hacmimiz üzerinde olumlu bir ekti yapacak. Öte yandan yaz aylarından itibaren artış hızında yavaşlama beklenen enflasyonun tüketici üzerindeki baskısının azalmasıyla iç pazarda bir rahatlama olacak” dedi.
“Taksit sayısı 18 aya çıksın”
Öte yandan yaşanan sıkıntıların en büyük nedenlerinden birinin kredi kartlı alışverişlere getirilen taksit sayısı sınırlaması olduğunu söyleyen Karaçak, “Bu sınırlama sektörümüzün satış hacminde ciddi bir düşüş yarattı. Beklentimiz kredi kartına taksit sınırlamasının mobilya, beyaz eşya gibi hızlı tüketim ürünü olmayan sektörlerde gevşetilmesi, mümkünse tüketiciye 12, 18 ay gibi daha uzun vadelerde taksit imkanı sağlanması” yorumunu yaptı.
Karaçak, “Yine de evlilikler, boşanmalar, özellikle kentsel dönüşümden kaynaklı taşınma ve ev değişiklikleri sürüyor. Yani tüketicinin mobilya ihtiyacı devam ediyor. Bu da sektörümüzün satış hacmini belli bir noktada tutabiliyor, yılın ilk üç ayında yaşanan ciro kayıplarının özellikle yaz aylarında telafi edilebileceğine yönelik umutlarımızı artırıyor” diye konuştu.
Türkiye’nin 2023 yılı mobilya ihracatının %2,1 azalışla 5,15 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Karaçak, “Türkiye mobilya sektörü bu yılın nisan ayında 326,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörün yılın ilk 4 ayındaki ihracatı ise 1,4 milyar dolara ulaştı” dedi. Ocak–nisan döneminde sektörün en çok ihracat yaptığı 5 pazarı, 183,1 milyon dolarla Irak, 123,1 milyon dolarla Almanya, 79,4 milyon dolarla ABD, 79,3 milyon dolarla Fransa ve 61,7 milyon dolarla Romanya olarak açıklayan Karaçak, “Yılın ilk 4 ayında 1,4 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmış olsak da Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail’in Gazze’ye saldırıları dolayısıyla ihracatımız potansiyelinin altında gerçekleşti. Öte yandan küresel piyasada alım gücünde yaşanan düşüş ihracatımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor” dedi.
“İhracat ciro dengeleme fırsatı veriyor”
İhracatın mobilya üreticisi firmalara iç pazardaki ciro düşüşünü dengeleme fırsatı verdiğini söyleyen Karaçak, şunları söyledi: “Mobilya sektörü olarak en çok ihracat yaptığımız bölge Orta Doğu. Orta Asya açılımımız savaştan dolayı yavaşlamış olsa da hedeflerimiz arasında yer alıyor.
Mobilya sektörü ihracatta 2003'te dünya sıralamasında 36’ncı sırada yer alırken 2023’te 11’inci sıraya yükseldi.” Çin, Almanya, Vietnam ve Polonya’nın dünya mobilya ihracatının %52’sini karşıladığını kaydeden Karaçak, “Türkiye’nin dünyada mobilya ticaretindeki payı yaklaşık %1,8’lik bir pay alarak en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da bize mobilya sektörünün çok güzel bir yükselme ivmesi yakaladığını gösteriyor.
Tasarımın kalitesinin ve üretim artışının bir sonucu olarak bu tablo ortaya çıktı. Orta Doğu’ya ihracatımızı devam ettirerek ve Orta Asya açılımı yaparak bu oranları artırmak en büyük hedefimiz” dedi. 2023'te mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün yaklaşık 8,5 milyar dolarlık ihracata imza attığını hatırlatan Karaçak, “Hedefimiz 2024’te bu rakamı 10 milyar dolara, 2028’de ise 12 milyar dolara çıkarmak” açıklamasını yaptı.
“MOSFED ile iş birliklerimiz artacak”
Önümüzdeki dönemde deyurtdışında yapılan sektör fuarlarına katılmaya ve Türkiye mobilyasını dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini söyleyen Davut Karaçak, “Dünyanın önemli fuarlarına katılmak kadar Türkiye’deki uluslararası mobilya fuarlarını da küresel çapta alanının en önemli fuarları arasına sokma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ile iş birliğimizi güçlendirerek fuarımızın daha da büyümesine katkı sağlayacağız. Yeni dönemde sektörel sorunların çözümlenmesi amacıyla, sektörel durum analizi, üretim analizi, dış pazar analizi ve ihracat odaklı büyüme analizi gibi kapsamlı analizlerin yapılması ve MOSFED tarafından yapılan araştırmaların üyelerle paylaşılması hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.