MOSDER Başkanlığı'na Mustafa Balcı yeniden seçildi

MOSDER’in 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı kapsamında yapılan yeni dönem başkanlık seçiminde Mustafa Balcı, yeniden başkanlığa seçildi. Başkanlığını Mustafa Balcı'nın yürüteceği denerğin yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ise Mehmet Soyserin, Fatih Ortakçı, Adem Çetmen, Davut Karaçak, Gökmen Kaya ve Metin Baydar'dan oluştu.

Türkiye genelinde yer alan 73 mobilya markasını temsilen 139 üyesi bulunan MOSDER'in 11. Olağan Genel Kurulu Toplantısı kapsamından yapılan seçime katılan 115 üyeden 61 üyenin oyunu Mustafa Balcı alırken, rakibi Alpaslan Baki Ertekin 54 oy aldı.

"Tüm markaları kucaklamaya devam edeceğiz"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, “Yeni dönemde de mobilya sektörüne olan hizmetlerimize aralıksız olarak devam edeceğiz. Türkiye’nin katma değerli ürünleriyle dünya sahnesinde ilk sıralarda yer alması için çalışmalarımızda hız kesmeyeceğiz. 25-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenleyeceğimiz İstanbul Mobilya Fuarı’nın TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak; 260 bin metrekarelik alanda gerçekleştireceğiz. Mobilya sanayinin daha da gelişmesi için yalnızca markalaşmış büyük firmaları değil Türkiye’nin her köşesinde, bu sektörde emek veren irili ufaklı tüm markaları kucaklamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.