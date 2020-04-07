MOSDER’den bankalara çağrı: Faizleri durdurun!

07 Nisan 2020

Koronavirüs salgının olumsuz etkilerinin zorladığı mobilya sektörü, banka faizleri nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. İstihdam kaybı olmaması için ellerini taşın altına koyduklarını belirten Türkiye Mobilya Sanayicileri Derdeği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, 'Bankalar mevduatlara faiz ödemesin, kredi kullandırılan ve borçları ötelenen şirketlerden faiz almasın' çağrısı yaptı. Bu zorlu günlerde bankalara çok iş düştüğünü vurgulayan Balcı, "Mobilya dışında farklı sektörlerde de üretemeyen bizler, bu faizi nasıl ödeyeceğiz? Sadece bankalar değil katılım bankaları için de bu süreçte yeni bir düzenleme getirilmelidir” dedi.

'Bankalar taşın altına elini koymalı'

Dünyanın farklı ülkelerinde sıfır faiz sistemine geçildiğini, mevduat sahiplerinin saklama komisyonu ödediğini hatırlatan Balcı, "Gerçek anlamda birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, insanlarımız canlarını kaybederken, vatandaş işsiz kalma korkusu yaşarken, bizler de üreticiler olarak istihdamı korumaya çalışırken bankaların faiz almasının bu süreçte uygun olmadığını ve bir an önce bizlere destek olacak şekilde elini taşın altına koymaları gerektiği düşünüyorum' dedi.