MOSFED’den DÜNYA Gazetesi’ne iki ödül birden

Gecede, DÜN­YA Gazetesi Sürdürülebilirlik Editörü Başak Nur Gökçam’a sürdürülebilirlik ve çevre ala­nındaki içerikleriyle toplum­sal farkındalık ve sektörel dö­nüşüme sunduğu katkılar ne­deniyle teşekkür plaketi verildi.

Gökçam’a plaketini İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürün­leri İhracatçıları Birliği Başka­nı Erkan Özkan takdim etti. Bir diğer ödül ise DÜNYA Gazetesi Genel Haber Koordinatörü Re­cep Erçin’e mobilya sektörü­ne sağladığı katkılar nedeniy­le geldi. Erçin’in plaketini onun adına DÜNYA Gazetesi Sürdü­rülebilirlik Editörü Başak Nur Gökçam aldı.

Töreninde konuşan Mobil­ya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, fuara olan yoğun ilginin altını çizerek, geçen yıl bası­lan 60 bin yaka kartının bu yıl ilk gün saat 16.00’da tükendi­ğini vurguladı. “60 binden fazla giriş var. Rekor katılımcı ve zi­yaretçimiz mevcut. 40 bin yer­li, 20 bin yabancı ziyaretçi ol­duğunu tahmin ediyoruz” de­di. Mobilya sektörünün son 20 yılda Türkiye ekonomisine 45 milyar dolar döviz kazandırdı­ğını açıklayan Güleç, “Sektör, toplam imalatın yüzde 10’unu oluşturarak, 260 binin üzerin­de istihdam sağlıyor. Gazeteci­lerin mobilya sektörünün ba­şarısında büyük bir emeği var” diye konuştu.