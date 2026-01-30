MOSFED’den DÜNYA Gazetesi’ne iki ödül birden
Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı sırasında düzenlenen ‘Mobilyaya Değer Katanlar-Basın Ödülleri’ sahiplerini buldu.
Gecede, DÜNYA Gazetesi Sürdürülebilirlik Editörü Başak Nur Gökçam’a sürdürülebilirlik ve çevre alanındaki içerikleriyle toplumsal farkındalık ve sektörel dönüşüme sunduğu katkılar nedeniyle teşekkür plaketi verildi.
Gökçam’a plaketini İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan takdim etti. Bir diğer ödül ise DÜNYA Gazetesi Genel Haber Koordinatörü Recep Erçin’e mobilya sektörüne sağladığı katkılar nedeniyle geldi. Erçin’in plaketini onun adına DÜNYA Gazetesi Sürdürülebilirlik Editörü Başak Nur Gökçam aldı.
Töreninde konuşan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, fuara olan yoğun ilginin altını çizerek, geçen yıl basılan 60 bin yaka kartının bu yıl ilk gün saat 16.00’da tükendiğini vurguladı. “60 binden fazla giriş var. Rekor katılımcı ve ziyaretçimiz mevcut. 40 bin yerli, 20 bin yabancı ziyaretçi olduğunu tahmin ediyoruz” dedi. Mobilya sektörünün son 20 yılda Türkiye ekonomisine 45 milyar dolar döviz kazandırdığını açıklayan Güleç, “Sektör, toplam imalatın yüzde 10’unu oluşturarak, 260 binin üzerinde istihdam sağlıyor. Gazetecilerin mobilya sektörünün başarısında büyük bir emeği var” diye konuştu.