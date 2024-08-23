MPG, pazardaki en yüksek metrajlı katlanır bomlu vinçleri imal ediyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onay­lı Ar-Ge Merkezine sahip olan MPG Mühendislik, haliha­zırda dünyanın en yüksek metrajlı katlanır bomlu vinçlerinden birini üretiyor. Toplam yük momenti 430 ton metre, hidrolik uzanma mesa­fesi ise 60 metre olan bu vinç, yük­sek donanımlı olarak Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına özel tasar­landı. Vinci ön plana çıkaran aktif denge kontrolü, aktif yük kaldırma diyagramı, diagnostik, uzaktan ya­zılım güncelleme gibi birçok özel­lik var. MPG’nin bu ürünü şirke­tin ihracatta rekabetçi olmasının önünü açtı.

Bera Holding kuruluşu olan MPG, Türkiye’nin saygın vinç üre­ticileri arasında yer alıyor. Şirke­tin Genel Müdürü Veysel Alver, “Ana üretimimiz araç üstü katlanır bomlu vinçler ve ağaç sökme dik­me makinelerinden oluşuyor. Si­vil kullanıma yönelik ürünlerin ya­nında savunma sanayiine yönelik çözümler de sunan firmamız, sa­vunma sanayiinde hem ana hem de alt yüklenici olarak faaliyetler yü­rütüyor. Mühendislik kabiliyetleri ve özgün tasarımlarla dizayn edi­len ürünlerimiz, hem 35 yılı aşkın birikimin vermiş olduğu tecrübe hem de teknolojinin getirdiği yeni­liklerin bir sentezi olarak piyasaya sürülüyor” ifadelerini kullandı.

Ar-Ge ve yazılım geliştirme çabaları ile pazarda öne çıkıyor

Sektördeki diğer firmalarla kar­şılaştırıldığında Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmalarıyla rakiple­rinden farklılaştıklarına atıfta bu­lunan Veysel Alver, “Bünyemizde 7 adet TEYDEB projesi bulunu­yor.

Bunlardan 6’sı sanayiye yöne­lik Ar-Ge projesi ve tamamlandı. bir projemiz ise sahaya dönük ve halen devam ediyor. Ürün geliştir­me, ürünü pazar taleplerine/müş­teri isteklerine göre özelleştirme konularında gayet başarılı bir per­formans göstermekte, gerek yurt içi gerekse de yurt dışı projelerde oldukça iyi sonuçlar almaktayız.

Mühendislik ve Ar-Ge çalışmala­rımızın neticesi olarak dünyanın en yüksek metrajlı katlanır bomlu vinçlerinden birini ürettik. Top­lam yük momenti 430 ton metre, hidrolik uzanma mesafesi ise 60 metre olan bu vinç, yüksek dona­nımlı olarak Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına özel tasarlandı. Vinci ön plana çıkaran aktif denge kont­rolü, aktif yük kaldırma diyagramı, diagnostik, uzaktan yazılım gün­celleme gibi birçok özellik var. Bu ürün dış pazarlarda global marka­larla rekabet etmemize imkan sağ­layacak” şeklinde konuştu.

Savunma sanayiinin envanterine tam destek

Mühendislik ve Ar-Ge çalışma­ları sayesinde savunma sanayiine yönelik “8x8 Zırhlı Kurtarıcı Araç, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İm­ha Robotik Kol Sistemi, Füze Taşı­ma ve Yükleme Sistemi Vinci” gi­bi farklı çözümler ve ürünler sun­duklarını vurgulayan Veysel Alver, “8x8 Zırhlı Kurtarıcı Araç, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki araçların arıza veya hasar durum­larında, güvenli şekilde kurtarıl­masında görev almak üzere milli imkânlarla tasarlanıp üretildi.

Si­lahlı kuvvetlerimizin operasyon­larında kullanılan bu ürün, geliş­miş ve özgün teknolojik çözümler­le donatılmış, üretim öncesi yoğun bir Ar-Ge çalışması sonrasında or­taya çıktı. Ürettiğimiz askeri araç­ların, dünya orduları envanterin­de muadilleri olmakla birlikte vinç kapasitesi, silah kulesi, KBRN ko­ruma sistemi ve karıştırma kö­reltme sistemi gibi opsiyonel do­nanımları, kurtarma ve arazi ka­biliyetleri açısından birebir aynısı bulunuyor” bilgisini paylaştı.

Savunma sanayiine yönelik ola­rak sundukları bir diğer ürünün ise “El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Robotik Kol Sistem” olduğu­nu sözlerine ekleyen Veysel Alver, “EYP tehditlerine karşı yol ve kon­voy güvenliğini sağlamak amacıyla ve çeşitli zırhlı araçlar üzerine en­tegre edilebilecek şekilde gelişti­rildi. Sistem, aynı zamanda paletli taşıyıcı üzerine de entegre edile­bilmekte. El Yapımı Patlayıcı Tes­pit ve İmha Robotik Kol Sistemi ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yol ke­narlarına ve menfezlere yerleştiri­len EYP’lere uzaktan kumanda va­sıtasıyla belirli bir mesafeden mü­dahale etme ve etkisiz hale getirme kabiliyeti kazandı” dedi.

Müttefik ve dost ülkelerle büyüme stratejisi var

Önümüzdeki dönemler için kat­ma değeri yüksek, stratejik ve tek­nolojik ürünler imal etmeye de­vem edeceklerini sözlerine ek­leyen Veysel Alver, Türkiye’nin “yerlileşme ve millileşme” ham­lesinin bir parçası olmaktan gu­rur duyduklarını ekledi.

Özellik­le son yıllarda hem yazılım, hem mühendislik hem de ürün perfor­mansı bağlamında müşterilerin­den son derece olumlu geri bildi­rimler almalarının kendileri için kıvanç kaynağı olduğunu dile ge­tiren Alver, “Önümüzdeki yıllar için hedefimiz, ihracat pazarında­ki payımızı istikrarlı şekilde artır­mak. Halihazırda ihracatı yapılan sivil ürünlerin yanında, savunma sanayii ürünlerimizin de ihraca­tına başlamayı, Türk Silahlı Kuv­vetleri’mize sunduğumuz ürünleri ve çözümleri dost ve müttefik ül­kelerle de buluşturmayı hedefliyo­ruz” şeklinde sözlerini tamamladı.

“Hindistan ile çevre dostu bir iş birliğine imza attık”

Yurtiçinde marka bilinirliği açısından en önlerde yer aldıklarını ve ürünlerini yurtdışına sunduklarını dile getiren MPG Mühendislik Genel Müdürü Veysel Alver, katlanır bomlu vinçte Avrupa, Afrika, Güney Asya ve Ortadoğu’nun şu anki mevcut pazarları arasında yer aldığını belirtti. İhracat pazarlarına yönelik proje bazlı çalışmalarının ise kendilerine avantaj sağladığını vurgulayan Alver, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Hindistan’da kömür madenleri üzerinde bulunan ağaçların hepsi yakın zamana kadar kesilmekteydi (yılda yaklaşık 3 milyon ağaç).

Hindistan’da geliştirdiğimiz stratejik iş birliği sonucu, çevre dostu ağaç sökme dikme makinemiz sayesinde yeşili korumakta ve ağaçların gelecek nesillere miras bırakılmasını sağladık. Yapılan görüşmeler ve imzalanan iyi niyet anlaşması çerçevesinde önümüzdeki 3 yılda Hindistan’a büyük oranda ağaç sökme dikme makinesi ihracatı hedefliyoruz.”