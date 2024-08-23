MPG, pazardaki en yüksek metrajlı katlanır bomlu vinçleri imal ediyor
Yetkilendirilmiş Ar-Ge Merkezleriyle yaptıkları nitelikli çalışmalar sonucunda Türkiye vinç sektörünün ton başına ihracatına kayda değer katkılar yaptıklarına dikkat çeken MPG Mühendislik Genel Müdürü Veysel Alver, “Bugün itibarıyla küresel ölçekteki en yüksek metrajlı katlanır bomlu vinçlerde bizim imzamız var” dedi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge Merkezine sahip olan MPG Mühendislik, halihazırda dünyanın en yüksek metrajlı katlanır bomlu vinçlerinden birini üretiyor. Toplam yük momenti 430 ton metre, hidrolik uzanma mesafesi ise 60 metre olan bu vinç, yüksek donanımlı olarak Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına özel tasarlandı. Vinci ön plana çıkaran aktif denge kontrolü, aktif yük kaldırma diyagramı, diagnostik, uzaktan yazılım güncelleme gibi birçok özellik var. MPG’nin bu ürünü şirketin ihracatta rekabetçi olmasının önünü açtı.
Bera Holding kuruluşu olan MPG, Türkiye’nin saygın vinç üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin Genel Müdürü Veysel Alver, “Ana üretimimiz araç üstü katlanır bomlu vinçler ve ağaç sökme dikme makinelerinden oluşuyor. Sivil kullanıma yönelik ürünlerin yanında savunma sanayiine yönelik çözümler de sunan firmamız, savunma sanayiinde hem ana hem de alt yüklenici olarak faaliyetler yürütüyor. Mühendislik kabiliyetleri ve özgün tasarımlarla dizayn edilen ürünlerimiz, hem 35 yılı aşkın birikimin vermiş olduğu tecrübe hem de teknolojinin getirdiği yeniliklerin bir sentezi olarak piyasaya sürülüyor” ifadelerini kullandı.
Ar-Ge ve yazılım geliştirme çabaları ile pazarda öne çıkıyor
Sektördeki diğer firmalarla karşılaştırıldığında Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmalarıyla rakiplerinden farklılaştıklarına atıfta bulunan Veysel Alver, “Bünyemizde 7 adet TEYDEB projesi bulunuyor.
Bunlardan 6’sı sanayiye yönelik Ar-Ge projesi ve tamamlandı. bir projemiz ise sahaya dönük ve halen devam ediyor. Ürün geliştirme, ürünü pazar taleplerine/müşteri isteklerine göre özelleştirme konularında gayet başarılı bir performans göstermekte, gerek yurt içi gerekse de yurt dışı projelerde oldukça iyi sonuçlar almaktayız.
Mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarımızın neticesi olarak dünyanın en yüksek metrajlı katlanır bomlu vinçlerinden birini ürettik. Toplam yük momenti 430 ton metre, hidrolik uzanma mesafesi ise 60 metre olan bu vinç, yüksek donanımlı olarak Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına özel tasarlandı. Vinci ön plana çıkaran aktif denge kontrolü, aktif yük kaldırma diyagramı, diagnostik, uzaktan yazılım güncelleme gibi birçok özellik var. Bu ürün dış pazarlarda global markalarla rekabet etmemize imkan sağlayacak” şeklinde konuştu.
Savunma sanayiinin envanterine tam destek
Mühendislik ve Ar-Ge çalışmaları sayesinde savunma sanayiine yönelik “8x8 Zırhlı Kurtarıcı Araç, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Robotik Kol Sistemi, Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi Vinci” gibi farklı çözümler ve ürünler sunduklarını vurgulayan Veysel Alver, “8x8 Zırhlı Kurtarıcı Araç, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki araçların arıza veya hasar durumlarında, güvenli şekilde kurtarılmasında görev almak üzere milli imkânlarla tasarlanıp üretildi.
Silahlı kuvvetlerimizin operasyonlarında kullanılan bu ürün, gelişmiş ve özgün teknolojik çözümlerle donatılmış, üretim öncesi yoğun bir Ar-Ge çalışması sonrasında ortaya çıktı. Ürettiğimiz askeri araçların, dünya orduları envanterinde muadilleri olmakla birlikte vinç kapasitesi, silah kulesi, KBRN koruma sistemi ve karıştırma köreltme sistemi gibi opsiyonel donanımları, kurtarma ve arazi kabiliyetleri açısından birebir aynısı bulunuyor” bilgisini paylaştı.
Savunma sanayiine yönelik olarak sundukları bir diğer ürünün ise “El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Robotik Kol Sistem” olduğunu sözlerine ekleyen Veysel Alver, “EYP tehditlerine karşı yol ve konvoy güvenliğini sağlamak amacıyla ve çeşitli zırhlı araçlar üzerine entegre edilebilecek şekilde geliştirildi. Sistem, aynı zamanda paletli taşıyıcı üzerine de entegre edilebilmekte. El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Robotik Kol Sistemi ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yol kenarlarına ve menfezlere yerleştirilen EYP’lere uzaktan kumanda vasıtasıyla belirli bir mesafeden müdahale etme ve etkisiz hale getirme kabiliyeti kazandı” dedi.
Müttefik ve dost ülkelerle büyüme stratejisi var
Önümüzdeki dönemler için katma değeri yüksek, stratejik ve teknolojik ürünler imal etmeye devem edeceklerini sözlerine ekleyen Veysel Alver, Türkiye’nin “yerlileşme ve millileşme” hamlesinin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ekledi.
Özellikle son yıllarda hem yazılım, hem mühendislik hem de ürün performansı bağlamında müşterilerinden son derece olumlu geri bildirimler almalarının kendileri için kıvanç kaynağı olduğunu dile getiren Alver, “Önümüzdeki yıllar için hedefimiz, ihracat pazarındaki payımızı istikrarlı şekilde artırmak. Halihazırda ihracatı yapılan sivil ürünlerin yanında, savunma sanayii ürünlerimizin de ihracatına başlamayı, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize sunduğumuz ürünleri ve çözümleri dost ve müttefik ülkelerle de buluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.
“Hindistan ile çevre dostu bir iş birliğine imza attık”
Yurtiçinde marka bilinirliği açısından en önlerde yer aldıklarını ve ürünlerini yurtdışına sunduklarını dile getiren MPG Mühendislik Genel Müdürü Veysel Alver, katlanır bomlu vinçte Avrupa, Afrika, Güney Asya ve Ortadoğu’nun şu anki mevcut pazarları arasında yer aldığını belirtti. İhracat pazarlarına yönelik proje bazlı çalışmalarının ise kendilerine avantaj sağladığını vurgulayan Alver, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Hindistan’da kömür madenleri üzerinde bulunan ağaçların hepsi yakın zamana kadar kesilmekteydi (yılda yaklaşık 3 milyon ağaç).
Hindistan’da geliştirdiğimiz stratejik iş birliği sonucu, çevre dostu ağaç sökme dikme makinemiz sayesinde yeşili korumakta ve ağaçların gelecek nesillere miras bırakılmasını sağladık. Yapılan görüşmeler ve imzalanan iyi niyet anlaşması çerçevesinde önümüzdeki 3 yılda Hindistan’a büyük oranda ağaç sökme dikme makinesi ihracatı hedefliyoruz.”