MTOSB, savunma sanayii için yatırımcıları bekliyor

MTOSB Başkanı Sabri Tekli, “SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer sivil ve askeri kamu kurumlarının katılımı ve desteği ile düzenlenen SAHA Expo’da yerimizi alarak, Mersin olarak savunma sanayine verdiğimiz önemi göstermek istedik. Biz bu fuara büyük önem veriyoruz. Sanayicilerimiz yaptıkları ikili görüşmeler ile iş hacimlerini arttırırken, fuardaki izlenimlerimiz de ufkumuzu açmamızda etken oluyor” dedi.

Başkan Tekli, “Halihazırda 756 hektar alan üzerine kurulu 3 bölgede 27 bin kişiye iş imkânı sağlayan bir OSB’yiz. Parsel tahsisleri yapılan 4’üncü bölgenin tam kapasite faaliyete geçmesi ve 5’inci bölgenin açılmasıyla istihdamımızı 40 bine çıkarma hedefindeyiz. Genişleme sahalarıyla birlikte bin 84 hektar yüzölçümüne ulaşacak MTOSB’de, yeri hazır olan 6’ncı fazın yatırıma açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerli ve milli savunma sanayi yatırımlarıyla öne çıkmayı hedefliyoruz” dedi. Savunma sanayisinde yerli üretime katkı vermeyi amaçladıklarını sözlerine ekleyen Sabri Tekli, “Kentimizde savunma sanayine yönelik üretim yapan 20 firma bulunuyor. Yeni yatırımcıları kentte görmekten mutluluk duyarız. Bölgemizde yatırım yapmak isteyen tüm savunma sanayi girişimlerine uygun arazi tahsis edebiliriz” şeklinde konuştu.

MKE Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, ülkemizin milli değerlerini Mersin’de görmek istediklerini söyleyen Başkan Tekli, “ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN’a istenilen büyüklükte fabrika arazisi sağlayacağımıza söz veriyoruz. Yerli üreticilerimizi ulusal markalarımızla buluşturarak katma değer oluşturmak hedefindeyiz. Çünkü kurumlarımıza hizmet etmek isteyen sanayicilerimiz büyük bir heyecan taşıyor” dedi. Mersin’in havaalanı ve limanıyla lojistik üstünlükleri bulunduğuna dikkat çeken MTOSB Başkanı Tekli, “Kentimiz, tedarikçileri ve yan sanayisiyle atılıma en uygun lokasyon olarak öne çıkıyor. SAHA İstanbul Mersin İrtibat Ofisimiz, savunma sanayinde etkin rol oynamak isteyen sanayicilerimize yol haritası çizmekte önemli bir faktör. Girişimcilerimiz, SAHA İstanbul’un yönlendirmesiyle daha verimli çalışmalara imza atıyor” ifadesini kullandı.