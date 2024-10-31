MTOSB’de yeniliklere yönelik yatırımlar hız kesmeden sürüyor

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli

Önceliğimiz sadece üretim alanı sağlamak değil, sana­yicilerine sürdürülebilir enerji çözümleri, eğitim ve verimlilik artışı gibi alanlarda da destek olmak. MTOSB’yi daha da büyüte­rek, 5. Bölge ile toplam alanı­mızı bin 83,5 hektara çıkarıp, daha büyük bir sanayi mer­kezi kurmayı hedefliyoruz.

İstihdam 40 bine çıkacak

MTOSB’de 274 parsel bu­lunuyor. 4. Bölge’nin tam fa­aliyete geçmesiyle istihdamı 40 bin kişiye çıkarmayı he­defliyoruz. Planlanan 5. Böl­ge’nin de devreye girmesiyle bu sayıyı 50 bin kişiye ulaş­tırmayı amaçlıyoruz.

MTOSB olarak, yalnızca sanayiye değil, çevreye de büyük önem veriyoruz. Bu anlayış çerçevesinde yenile­nebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak hem çevreyi koruyor hem de sanayicile­re enerji tasarrufu sağlıyo­ruz. Bölgede yer alan 75 Me­gawatt kurulu gücündeki güneş enerji santralleriyle elektrik ihtiyacımızın yak­laşık yüzde 20’sini karşılı­yoruz. Öte yandan, bu yılın ilk üç çeyreğinde bölgemiz­de toplam 428 milyon kWh elektrik ve 159 milyon Sm3 doğalgaz tüketildi. Bu enerji verileri, üretim kapasitemi­zin gücünü ortaya koyarken, yenilenebilir enerji projele­rine olan yatırımlarımızı ar­tırarak sürdürülebilir bir ge­leceği hedefliyoruz.

Ayrıca savunma sana­yii alanında MTOSB olarak önemli bir rol üstleniyoruz. 2022'de kurduğumuz SA­HA İstanbul İrtibat Ofisi sa­yesinde, bölgedeki 18 firma savunma sanayiine yönelik projelerde aktif rol aldı. Türkiye’nin savunma sa­nayii atılımına katkı sun­mak, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır.

Geleceğin sanayicilerini yetiştirmeye başladık

MTOSB’nin, sadece üre­tim ve sanayi yatırımlarıy­la değil, eğitim ve inovas­yon alanlarında da öncülük yaptığını söyleyebilirim. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 869 öğrenciye eğitim verdik. 2022 yılında Teknofest’te elde edilen başarılarla öğ­rencilerimiz yeteneklerini ulusal ve uluslararası are­nada gösterdi. Aynı şekilde, Mersin Tarsus OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekoku­lu’nda 500 öğrenci, makine, mekatronik, kimya ve gıda gibi bölümlerde eğitim ala­rak geleceğin sanayi çalışan­ları olarak yetişiyor.

2020 yılında hayata geçir­diğimiz Mersin Model Fab­rika ve Yenilik Merkezi ile sanayicilere yalın üretim ve dijital dönüşüm konusunda destekler sağladık. 2024'e kadar bu merkezden 52 fir­ma faydalandı ve bu firma­larda yüzde 30 ile yüzde 300 arasında verimlilik artışı sağlandı. Bölgemizdeki sa­nayicilerin rekabet gücünü artırmak ve iç pazarda oldu­ğu kadar uluslararası pazar­larda da başarılı olmalarını sağlamak için çalışmaları­mızı sürdürüyoruz.

Yatırımlar devam edecek

MTOSB olarak, büyüme­ye ve yeniliklere yönelik ya­tırımlara hız kesmeden de­vam ediyoruz. 5. Bölge’nin tamamlanmasıyla toplam alanımız bin 83,5 hektara çıkacak ve sanayi kapasite­miz daha da genişleyecek. Bununla da yetinmeyip, 6. Bölge’nin yer seçimi süreci­ne yönelik çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz, sadece büyümek değil, aynı zaman­da sürdürülebilir, çevre dos­tu ve inovatif bir sanayi böl­gesi oluşturmaktır.