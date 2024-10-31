MTOSB’de yeniliklere yönelik yatırımlar hız kesmeden sürüyor
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), bugün Türkiye’nin en önemli sanayi üsleri arasında bulunuyor. 2024 itibarıyla 823,5 hektarlık alana yayılan ve dört farklı bölgede faaliyet gösteren güçlü bir sanayi ekosistemine dönüştük.
MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli
Önceliğimiz sadece üretim alanı sağlamak değil, sanayicilerine sürdürülebilir enerji çözümleri, eğitim ve verimlilik artışı gibi alanlarda da destek olmak. MTOSB’yi daha da büyüterek, 5. Bölge ile toplam alanımızı bin 83,5 hektara çıkarıp, daha büyük bir sanayi merkezi kurmayı hedefliyoruz.
İstihdam 40 bine çıkacak
MTOSB’de 274 parsel bulunuyor. 4. Bölge’nin tam faaliyete geçmesiyle istihdamı 40 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Planlanan 5. Bölge’nin de devreye girmesiyle bu sayıyı 50 bin kişiye ulaştırmayı amaçlıyoruz.
MTOSB olarak, yalnızca sanayiye değil, çevreye de büyük önem veriyoruz. Bu anlayış çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak hem çevreyi koruyor hem de sanayicilere enerji tasarrufu sağlıyoruz. Bölgede yer alan 75 Megawatt kurulu gücündeki güneş enerji santralleriyle elektrik ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 20’sini karşılıyoruz. Öte yandan, bu yılın ilk üç çeyreğinde bölgemizde toplam 428 milyon kWh elektrik ve 159 milyon Sm3 doğalgaz tüketildi. Bu enerji verileri, üretim kapasitemizin gücünü ortaya koyarken, yenilenebilir enerji projelerine olan yatırımlarımızı artırarak sürdürülebilir bir geleceği hedefliyoruz.
Ayrıca savunma sanayii alanında MTOSB olarak önemli bir rol üstleniyoruz. 2022'de kurduğumuz SAHA İstanbul İrtibat Ofisi sayesinde, bölgedeki 18 firma savunma sanayiine yönelik projelerde aktif rol aldı. Türkiye’nin savunma sanayii atılımına katkı sunmak, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır.
Geleceğin sanayicilerini yetiştirmeye başladık
MTOSB’nin, sadece üretim ve sanayi yatırımlarıyla değil, eğitim ve inovasyon alanlarında da öncülük yaptığını söyleyebilirim. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 869 öğrenciye eğitim verdik. 2022 yılında Teknofest’te elde edilen başarılarla öğrencilerimiz yeteneklerini ulusal ve uluslararası arenada gösterdi. Aynı şekilde, Mersin Tarsus OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda 500 öğrenci, makine, mekatronik, kimya ve gıda gibi bölümlerde eğitim alarak geleceğin sanayi çalışanları olarak yetişiyor.
2020 yılında hayata geçirdiğimiz Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi ile sanayicilere yalın üretim ve dijital dönüşüm konusunda destekler sağladık. 2024'e kadar bu merkezden 52 firma faydalandı ve bu firmalarda yüzde 30 ile yüzde 300 arasında verimlilik artışı sağlandı. Bölgemizdeki sanayicilerin rekabet gücünü artırmak ve iç pazarda olduğu kadar uluslararası pazarlarda da başarılı olmalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Yatırımlar devam edecek
MTOSB olarak, büyümeye ve yeniliklere yönelik yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz. 5. Bölge’nin tamamlanmasıyla toplam alanımız bin 83,5 hektara çıkacak ve sanayi kapasitemiz daha da genişleyecek. Bununla da yetinmeyip, 6. Bölge’nin yer seçimi sürecine yönelik çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz, sadece büyümek değil, aynı zamanda sürdürülebilir, çevre dostu ve inovatif bir sanayi bölgesi oluşturmaktır.