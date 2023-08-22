MTSO Başkanı Çakır Mersin için destek istedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen TOBB Ekonomi Şurası’ toplantısında konuşan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin’in 6 milyar doları aşan ihracatı ve 2023 sonu için 9 milyar dolara ulaşacak ihracat beklentisiyle Türkiye’nin en önemli üretim ve ihracat kentleri arasında yer aldığını bildirerek, kentteki projeler için destek istedi.

Hakan Sefa Çakır, Mersin’in tarım ve lojistiğin başkenti olarak, katma değer yaratan sanayinin yükseldiği bir noktada yer aldığını, yenilikçi turizm adımlarının arttığı kent olduğunu söyledi.

Mersin’in bir liman kenti olması sebebiyle dış ticaret ve lojistik sektörünün en fazla geliştiği iller arasında olduğuna dikkat çeken Çakır, “Mevcut limanımızda her ne kadar kapasite artırmaya yönelik yatırımlar yapılsa da bu yatırımlar ancak birkaç yılı kurtarabilecek ölçektedir. Çünkü limanımızın iş hacmi her yıl artmaya devam ediyor.

Ama genişleme alanı ne yazık ki sınırlı. Ulaştırma Bakanlığımız, 2008 – 2009’larda Filyos, Çandarlı ve Mersin’de 3 tane ana konteyner limanı yapma kararı almıştı. Bunlardan Filyos tamamlandı, Çandarlı tamamlanmak üzere ama Mersin’de yer tespiti yapılmasına rağmen henüz atılmış bir adım yok. Ülkemizin dış ticaretini artırmada önemli bir etken olacağını düşündüğümüz Mersin Ana Konteyner Limanı’nın yapımı için yardımlarınızı talep ediyoruz.

Mersin Ana Konteyner Limanı Türkiye’yi, Doğu Akdeniz başta olmak üzere, tüm Akdeniz’de rakipsiz bir lojistik merkez haline getirecektir” dedi. Ana konteyner limanı sonrasında ihalesi tamamlanan ancak yapımına başlanamayan Çeşmeli – Taşucu Otoyolu 1.Etap Projesi’ne de dikkat çeken Hakan Sefa Çakır, bu projenin de Mersin’in batısını kent ekonomisine entegre edecek önemli bir yatırım olacağını kaydetti.