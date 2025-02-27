 MTSO Başkanı Sefa Çakır: Pestisit analiz maliyeti rekabet gücünü tehdit ediyor

Müjde DEMİR

Son günlerde gündemde önemli bir yer tutan pestisit analizleri, yüksek maliyetleri nedeniyle ih­racatçıyı zorluyor. İhracatçıların yük­sek pestisit analiz ücretleri nedeniyle rekabet gücünü kaybetme riskiyle kar­şı karşıya kaldığını söyleyen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) yet­kilileri, analiz maliyetlerinin serbest bırakılmasını ve bürokratik süreçlerin kolaylaştırılmasını talep ediyor. Dev­let destekli laboratuvarların artırıl­ması ve analiz süreçlerinin dijital plat­formlar üzerinden hızlandırılması gibi çözümler, ihracatçıların beklentileri arasında yer alıyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Oda­sı (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ihracatçıların reka­bet gücünü olumsuz etkileyen pestisit analiz ücretlerinin serbest bırakılma­sı gerektiğini belirtti. Çukurova Bölge­si'nde bahçelerin küçük olması nede­niyle bir TIR'a çok sayıda ürün yük­lendiğini, bu nedenle her sevkiyat için defalarca analiz yaptırmak zorunda kalındığını vurgulayan Çakır, yüksek analiz maliyetleri­nin ihracatçıları zor durumda bı­raktığını ifade etti.

Özel laboratuvarların belirli bir taban fiyat uy­gulaması talebine kar­şı çıkan Çakır, serbest piyasa ekonomisi içinde bu tür bir dü­zenlemenin reka­bet koşullarına uy­gun olmadığını söyle­di. Analiz ücretlerindeki yüksek maliyetlerin, ihracatın durma noktasına gelmesine neden olabilece­ğini kaydeden Çakır, bu durumun de­vam etmesi hâlinde firmaların ihracat­çı birlikleri bünyesinde kendi labora­tuvarlarını açma yoluna gidebileceğini dile getirdi. Çakır, “Pestisit analiz üc­retleri serbest bırakılmalı, aksi takdir­de ihracatçımız daha büyük sıkıntılarla karşılaşacak” dedi.

"Çözüm şart, aksi halde üretim de tehlikeye girer"

MTSO Meyve ve Sebzelerin İşlen­mesi ve Ticareti Komite Başkanı Ha­san Bulduk, küçük ve orta ölçekli fir­maların prosedürler nedeniyle büyü­mekte zorlandığını, hatta ihracattan çekilme riskiyle karşı karşıya kaldığı­nı aktardı. Bulduk, “Eğer bu sü­reç böyle devam ederse, sadece narenciye değil, diğer tarım ürünleri de uluslararası piya­sada rekabet etmekte zorla­nacak. Bunun sonucu olarak, ihracatta daralma ve üre­timde azalma yaşa­nabilir. Dolayısıyla, devlet destekli la­boratuvarların ka­pasitesinin artırıl­ması ve analiz süreç­lerinin daha sistemli hâle getirilmesi önem­li bir çözüm olabilir” di­ye konuştu.

Pestisit analizi, ihracatçılar için vazgeçilmez bir uygulama

Gıda güvenliği ve uluslararası standartlara uyumun kritik önem taşıdığını vurgulayarak, pestisit analizlerinin ihracatta vazgeçilmez bir uygulama olduğunu belirten Hasan Bulduk, ancak yüksek analiz maliyetlerinin ihracatçılar üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu, bu durumun Türkiye'nin rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Bulduk, yalnızca narenciyede değil, diğer tarım ürünlerinin de uluslararası piyasalarda rekabet edebilmesi için analiz süreçlerinin daha verimli hâle getirilmesi gerektiğini belirtti.

Aksi takdirde, ihracatta daralma, üretimde azalma ve dış tedarikçilere daha fazla bağımlılık gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşılabileceğini ifade etti. Sektördeki tüm paydaşların bir araya gelerek ortak çözümler üretmesi gerektiğini vurgulayan Bulduk, firmaların desteklenmesi ve ihracat süreçlerinin daha sürdürülebilir hâle getirilmesi gerektiğini söyledi. Pestisit analiz maliyetlerine ilişkin düzenlemelerin yapılmaması hâlinde, Türkiye’nin tarım ihracatında ciddi kayıplarla karşılaşabileceğine dikkat çekti.

"Narenciye Türkiye için stratejik"

Hasan Bulduk, narenciye ihracatının Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, mevcut analiz ücretlerinin sektör için büyük bir yük oluşturduğunu dile getirdi. Bulgaristan sınır kapısında talep edilen 800 Euro’ya varan analiz ücretleri nedeniyle rekabet gücünün zayıfladığını söyledi.