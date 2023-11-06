MTSO’da ortak çağrı: Geri dönüşüm ihtisas alanları kurulmalı

Derya ÖZGÜR

Sektörün önemli iki sorununa işaret eden Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Murat Kuş, bu sorunlardan ilkinin ihtisas geri kazanım organize sanayi bölgesi yapılmasını zora sokan imar sorunu ve kayıtsız işletmelerin sayısındaki fazlalık olduğunu söyledi. Kuş, Türkiye’nin son yıllardaki atık ithalinin yoğunluğuna dikkat çekerek 2023’ün ilk 9 ayında 1 milyon 200 bin ton atık ithal edildiğini; geçen yıl bu rakamın 800 bin tonda kaldığını ifade etti.

“Avrupa’da acaba geri kazanımla ilgili teknoloji olmadığı için mi biz bu kadar yüksek ithalat yapıyoruz?” sorusunu yönelten Kuş, yapılan ithalatın doğru analiz edilmesi gerektiğini, aksi halde çevre kirliğini artırabileceğini belirtti. Geri dönüşüm, plastik ve kimya sektörünün imar ve sanayi alanlarının yetersizliği ile lisanssız geri kazanım tesislerinin yarattığı sorunların masaya yatırıldığı toplantıda sektörün mevcut durumu analiz edildi.

Toplantı oturumunu yöneten MTSO Geri Dönüşüm, Plastik ve Kimya Meslek Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi İstiklal Koçyiğit, atık ihlalinin ekonomi ve çevre açısından önemine dikkat çekerek, “Mersin’in atık yönetimi, karbon vergisi, kaynakları verimli kullanamama, sektörün finansmana erişimi, otomasyona geçiş gerekliliği, aynı zamanda lisanssız tesisler, ihtisas üretim alanı bulunmaması ve insan kaynağı gibi sorunlar tespit edilmiştir. Biz de MTSO ailesi olarak tüm bu sorunların çözümleri için gerekli çalışmalara ağırlık vereceğiz” dedi.

İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına katkı sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Kemal Zorlu ise, “Dünya kaynaklarını hoyratça kullanmaya devam ettiğimiz sürece dünyanın iklimsel şartlarını değiştirip onu yaşanabilir bir yer olmaktan çıkarıyoruz. Yaşamımızı sürdürürken kullandığımız malzemeleri tek kullanımlık değil işlevini bitirince malzemeyi başka işte de kullanmamız önemli” dedi. Zorlu, geri dönüşüm ihtisas alanlarının belirlenmesi konusunda da belediye olarak yardım etmeye hazır olduklarını dile getirdi.