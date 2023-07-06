MTSO’nun yeni Başkanı Hakan Sefa Çakır oldu

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

MTSO’nun bu yıl ki seçimlerinde tekrardan başkanlığına getirilen Ayhan Kızıltan’ın seçilmiş olduğu şirketteki yetkisinin sona ermesinin ardından 1. yedek üye olan Abdulkadir Orğun yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

11 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yapılan toplantıda, boşalan başkanlık için tek aday olan Hakan Sefa Çakır üzerinden uzlaşı sağlandı. Üyelerin tamamının oyunu alarak seçilen Çakır, MTSO’nun 2026 yılında gerçekleşecek seçim sürecine kadar yönetim Kuruluna başkanlık edecek.

Yapılan seçim sonrası, MTSO yönetim Kurulunda Cem Bucuge ve Mustafa Özdamar Başkan Yardımcısı olurken, Alpay Seyhan Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, Murat Aktoğ, Gökben Gökbulut, Yılmaz Özdemir, Zeynel Aydemir, İdris Üstemel, İstiklal Koçyiğit ve Abdulkadir Orğun ise yönetim kurulu üyesi olarak belirlendi.

“Birleşerek başaracağız”

Yapılan toplantıda, yönetim kurulu başkanının belirlenmesi sonrasında yeni başkan Hakan Sefa Çakır görevi Ayhan Kızıltan’dan devraldı. Devir teslim sırasında kısa bir değerlendirme yapan Başkan Çakır şunları söyledi: “137 yıllık tarihimizden aldığımız sorumlulukla MTSO Yönetim Kurulu olarak birlik ve beraberlik ilkesiyle hareket etmeye devam edeceğiz.

Meclisimizle, meslek komitelerimizle ve tüm kent dinamikleri ile el ele vererek çalışacağız, birleşerek başarılı olacağız. Mersin’i hak ettiği yere ulaştırarak Türkiye’ye örnek olacağız. Mersin iş dünyasının ve tüm üyelerimizin beklediği projeler var.

MTSO ismi bundan sonra projelerle anılacak. Mersin’e damgasını vuracak iyi bir proje ile bu dönemi bitirmeyi hedefledik. Bünyemizde bulunan yönetimimiz ile Mersin’e hizmet etmek için çalışacağız. İlk işimiz bu birlikteliği sağlamak ve göstermek olacaktır.” 1970 Mersin doğumlu olan Hakan Sefa Çakır, eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı.

İlk kez 2005 yılında yapılan seçimlerde oda meclisine giren Çakır, aynı yıldan itibaren oda yönetimlerinde yer aldı. 2018-2022 döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Çakır ayrıca odanın projeleri arasında yer alan Mersin Agropark’ın başkanlığını sürdürüyor.