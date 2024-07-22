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Mücbir sebep hali uzasın özel teşvik paketi gelsin

Depremden etkilenen kentlerin ticaret ve sanayi odalarının başkanları, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos’ta sona erecek mücbir sebep halinin uzatılmasını ve bölgeye özel teşvik düzenlemesi getirilmesini istedi.

Dünya Gazetesi
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Depremden etkilene sa­nayicilerden ortak bir talep geldi. Deprem böl­gesi oda başkanları düzenledik­leri toplantıda ortak bir bildi­ri yayımlayarak, “mücbir sebep hali uzatılmasını talep etti.

An­takya Ticaret ve Sanayi Oda­sı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Antakya TSO Baş­kanı Hikmet Çinçin, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Ma­latya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Adıyaman TSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, İskenderun TSO Başkanı Le­vent Hakkı Yılmaz, Islahiye Ti­caret Odası Başkanı Selahattin Türkmen ve Reyhanlı TSO Baş­kanı Necmettin Zaroğlu katıl­dı. Başkanlar ortak bir bildiri yayımlayarak şu taleplerde bu­lundu:

Uygun faizli banka kredisi talebi

6 Şubat 2023 depremlerin­den en çok etkilenen illerde ve ilçelerde, 31 Ağustos’ta so­na erecek mücbir sebep süresi mutlak suretle uzatılmalı.

Olağan dönemler için yayın­lanmış yasa ve yönetmeliklerin, asrın felaketi diye adlandırılan 6 Şubat depreminin yarattığı sıkıntıları gidermesi beklene­mez. Bölgenin ihtiyacına dönük yasa ve yönetmelikler acilen yayınlanmalı. Deprem illerinde ‘özel teşvik’ düzenlemeleri ha­yata geçirilmeli.

Deprem illerindeki küçük es­nafa ve serbest meslek erbapla­rına destek verilmeli. Deprem illerindeki işyeri kira ödeme­lerinde Vergi İndirimi getiril­meli. Depremzede işletmelere SGK ve BAĞKUR prim muafi­yeti getirilmeli. Depremzede işletmelere personel istihdam desteği sağlanmalı.

Yerinde dönüşüm için verilen 750 bin TL hibe 750 bin TL kre­di ödemesi yetersizdir. Destek tutarları mutlak surette gün­cellenmeli. Ek ihtiyaç duyulan nakit desteği için uygun faizli banka kredileri devreye sokul­malı. İnşaat sektöründe İşgücü göçü yaşanması sebebiyle olu­şan maliyet artışları SGK prim muafiyeti ile desteklenmeli. Ekipman desteği için ÖTV’siz iş makinesi alımına destek sağ­lanmalı.

Deprem bölgelerinde çalışa­cak Kamu görevlilerinin ücret­leri motivasyonu arttıracak şe­kilde düzenlenmeli. Göç eden nitelikli İşgücünün tersine gö­çünü teşvik edecek ve kolay­laştıracak hamleler yapılmalı. Deprem sonrası yeni yapılaşma ile ortaya çıkabilecek mülkiyet hukuku sorunlarına özel çö­zümlerin sağlanması elzemdir.

KGF etkin kullanılmalı

Bütüncül bir kent planı ile alt ve üst yapılar planlanmalı illerimizde yaşayan vatandaş­larımıza yaşanabilir şehirler oluşturulmalı.

Deprem bölgesindeki mü­kellefler için sermaye kaybı ve “borca batık” olma durumuna ilişkin yeni düzenlemeler ha­yata geçirilmeli. Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) etkin bir şekil­de kullanılması gerekiyor.

Deprem illerindeki mükellef­lerden alım yapan mükellefle­rin KDV İade süreçleri hızlan­dırılmalı. Deprem illerindeki mükelleflerin zayi belgesi mü­racaat süresinin uzatılması, zayi olan defterlerin noter onayının yapılmasının sağlanması ve tak­dir komisyonlarının etkinliğinin arttırılması sağlanmalı.

Deprem nedeniyle araçları hurdaya ayrılanların yeni araç teminlerinde ÖTV ve KDV indi­rimi uygulanmalı. Vergi terkini müessesesi çalıştırılmalı.

Damga vergisi, emlak vergisi, MTV, ÇTV, harç, ücret vb. ma­li yükümlülükler belli bir süre alınmamalı veya indirimli uygu­lanmalı. Deprem bölgesinde faa­liyet gösteren işletmeler enflas­yon düzeltmesi uygulamasından muaf tutulmalı.

Deprem İllerinde bulunan mükellefler ile burada yeni yatı­rım yapacak müteşebbisler için amortisman oranları yüzde 50 artırımlı uygulanmalı.