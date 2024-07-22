Mücbir sebep hali uzasın özel teşvik paketi gelsin
Depremden etkilenen kentlerin ticaret ve sanayi odalarının başkanları, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos’ta sona erecek mücbir sebep halinin uzatılmasını ve bölgeye özel teşvik düzenlemesi getirilmesini istedi.
Depremden etkilene sanayicilerden ortak bir talep geldi. Deprem bölgesi oda başkanları düzenledikleri toplantıda ortak bir bildiri yayımlayarak, “mücbir sebep hali uzatılmasını talep etti.
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Antakya TSO Başkanı Hikmet Çinçin, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Adıyaman TSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, İskenderun TSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Islahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen ve Reyhanlı TSO Başkanı Necmettin Zaroğlu katıldı. Başkanlar ortak bir bildiri yayımlayarak şu taleplerde bulundu:
Uygun faizli banka kredisi talebi
6 Şubat 2023 depremlerinden en çok etkilenen illerde ve ilçelerde, 31 Ağustos’ta sona erecek mücbir sebep süresi mutlak suretle uzatılmalı.
Olağan dönemler için yayınlanmış yasa ve yönetmeliklerin, asrın felaketi diye adlandırılan 6 Şubat depreminin yarattığı sıkıntıları gidermesi beklenemez. Bölgenin ihtiyacına dönük yasa ve yönetmelikler acilen yayınlanmalı. Deprem illerinde ‘özel teşvik’ düzenlemeleri hayata geçirilmeli.
Deprem illerindeki küçük esnafa ve serbest meslek erbaplarına destek verilmeli. Deprem illerindeki işyeri kira ödemelerinde Vergi İndirimi getirilmeli. Depremzede işletmelere SGK ve BAĞKUR prim muafiyeti getirilmeli. Depremzede işletmelere personel istihdam desteği sağlanmalı.
Yerinde dönüşüm için verilen 750 bin TL hibe 750 bin TL kredi ödemesi yetersizdir. Destek tutarları mutlak surette güncellenmeli. Ek ihtiyaç duyulan nakit desteği için uygun faizli banka kredileri devreye sokulmalı. İnşaat sektöründe İşgücü göçü yaşanması sebebiyle oluşan maliyet artışları SGK prim muafiyeti ile desteklenmeli. Ekipman desteği için ÖTV’siz iş makinesi alımına destek sağlanmalı.
Deprem bölgelerinde çalışacak Kamu görevlilerinin ücretleri motivasyonu arttıracak şekilde düzenlenmeli. Göç eden nitelikli İşgücünün tersine göçünü teşvik edecek ve kolaylaştıracak hamleler yapılmalı. Deprem sonrası yeni yapılaşma ile ortaya çıkabilecek mülkiyet hukuku sorunlarına özel çözümlerin sağlanması elzemdir.
KGF etkin kullanılmalı
Bütüncül bir kent planı ile alt ve üst yapılar planlanmalı illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza yaşanabilir şehirler oluşturulmalı.
Deprem bölgesindeki mükellefler için sermaye kaybı ve “borca batık” olma durumuna ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilmeli. Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) etkin bir şekilde kullanılması gerekiyor.
Deprem illerindeki mükelleflerden alım yapan mükelleflerin KDV İade süreçleri hızlandırılmalı. Deprem illerindeki mükelleflerin zayi belgesi müracaat süresinin uzatılması, zayi olan defterlerin noter onayının yapılmasının sağlanması ve takdir komisyonlarının etkinliğinin arttırılması sağlanmalı.
Deprem nedeniyle araçları hurdaya ayrılanların yeni araç teminlerinde ÖTV ve KDV indirimi uygulanmalı. Vergi terkini müessesesi çalıştırılmalı.
Damga vergisi, emlak vergisi, MTV, ÇTV, harç, ücret vb. mali yükümlülükler belli bir süre alınmamalı veya indirimli uygulanmalı. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler enflasyon düzeltmesi uygulamasından muaf tutulmalı.
Deprem İllerinde bulunan mükellefler ile burada yeni yatırım yapacak müteşebbisler için amortisman oranları yüzde 50 artırımlı uygulanmalı.