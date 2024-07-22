Mücbir sebep hali uzasın özel teşvik paketi gelsin

Depremden etkilene sa­nayicilerden ortak bir talep geldi. Deprem böl­gesi oda başkanları düzenledik­leri toplantıda ortak bir bildi­ri yayımlayarak, “mücbir sebep hali uzatılmasını talep etti.

An­takya Ticaret ve Sanayi Oda­sı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Antakya TSO Baş­kanı Hikmet Çinçin, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Ma­latya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Adıyaman TSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, İskenderun TSO Başkanı Le­vent Hakkı Yılmaz, Islahiye Ti­caret Odası Başkanı Selahattin Türkmen ve Reyhanlı TSO Baş­kanı Necmettin Zaroğlu katıl­dı. Başkanlar ortak bir bildiri yayımlayarak şu taleplerde bu­lundu:

Uygun faizli banka kredisi talebi

6 Şubat 2023 depremlerin­den en çok etkilenen illerde ve ilçelerde, 31 Ağustos’ta so­na erecek mücbir sebep süresi mutlak suretle uzatılmalı.

Olağan dönemler için yayın­lanmış yasa ve yönetmeliklerin, asrın felaketi diye adlandırılan 6 Şubat depreminin yarattığı sıkıntıları gidermesi beklene­mez. Bölgenin ihtiyacına dönük yasa ve yönetmelikler acilen yayınlanmalı. Deprem illerinde ‘özel teşvik’ düzenlemeleri ha­yata geçirilmeli.

Deprem illerindeki küçük es­nafa ve serbest meslek erbapla­rına destek verilmeli. Deprem illerindeki işyeri kira ödeme­lerinde Vergi İndirimi getiril­meli. Depremzede işletmelere SGK ve BAĞKUR prim muafi­yeti getirilmeli. Depremzede işletmelere personel istihdam desteği sağlanmalı.

Yerinde dönüşüm için verilen 750 bin TL hibe 750 bin TL kre­di ödemesi yetersizdir. Destek tutarları mutlak surette gün­cellenmeli. Ek ihtiyaç duyulan nakit desteği için uygun faizli banka kredileri devreye sokul­malı. İnşaat sektöründe İşgücü göçü yaşanması sebebiyle olu­şan maliyet artışları SGK prim muafiyeti ile desteklenmeli. Ekipman desteği için ÖTV’siz iş makinesi alımına destek sağ­lanmalı.

Deprem bölgelerinde çalışa­cak Kamu görevlilerinin ücret­leri motivasyonu arttıracak şe­kilde düzenlenmeli. Göç eden nitelikli İşgücünün tersine gö­çünü teşvik edecek ve kolay­laştıracak hamleler yapılmalı. Deprem sonrası yeni yapılaşma ile ortaya çıkabilecek mülkiyet hukuku sorunlarına özel çö­zümlerin sağlanması elzemdir.

KGF etkin kullanılmalı

Bütüncül bir kent planı ile alt ve üst yapılar planlanmalı illerimizde yaşayan vatandaş­larımıza yaşanabilir şehirler oluşturulmalı.

Deprem bölgesindeki mü­kellefler için sermaye kaybı ve “borca batık” olma durumuna ilişkin yeni düzenlemeler ha­yata geçirilmeli. Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) etkin bir şekil­de kullanılması gerekiyor.

Deprem illerindeki mükellef­lerden alım yapan mükellefle­rin KDV İade süreçleri hızlan­dırılmalı. Deprem illerindeki mükelleflerin zayi belgesi mü­racaat süresinin uzatılması, zayi olan defterlerin noter onayının yapılmasının sağlanması ve tak­dir komisyonlarının etkinliğinin arttırılması sağlanmalı.

Deprem nedeniyle araçları hurdaya ayrılanların yeni araç teminlerinde ÖTV ve KDV indi­rimi uygulanmalı. Vergi terkini müessesesi çalıştırılmalı.

Damga vergisi, emlak vergisi, MTV, ÇTV, harç, ücret vb. ma­li yükümlülükler belli bir süre alınmamalı veya indirimli uygu­lanmalı. Deprem bölgesinde faa­liyet gösteren işletmeler enflas­yon düzeltmesi uygulamasından muaf tutulmalı.

Deprem İllerinde bulunan mükellefler ile burada yeni yatı­rım yapacak müteşebbisler için amortisman oranları yüzde 50 artırımlı uygulanmalı.