Mücevher İhracatçıları Birliği'nin yeni başkanı Burak Yakın oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altındaki ihracatçı birliklerinde seçim heyecanı devam ediyor. Bu birliklerden 6,8 milyar dolarlık ihracata sahip Mücevher İhracatçıları Birliği'nde (MİB) yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi. 745 üyenin geçerli oy kullandığı seçimde 418 oy olan Burak Yakın, birliğin yeni başkanı oldu. Yakın'ın rakibi olan mevcut başkan Mustafa Kamar ise 327 oy aldı. MİB'in yeni başkanı Yakın, Nadir Petrol Rafineri'sinin CEO'luğunu yapıyor.

Eximbank'tan altın karşılığı kredi girişimde bulunacak

Seçimin ardından DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan MİB Başkanı Burak Yakın, şunları söyledi: “Önceliğimiz sektör katma değerini artırmak olacak. İşçilik olarak çok ucuzuz. Bunu da yukarıya çekmek istiyoruz. Kuyumcukent'te info hattı kuracağız. Sektörünün tabanının da ihracatta gelişmesi gerekiyor. İhracata yeni başlayan ya da ihracat yapmak isteyen firmalarımızı bu modeli izle 7/24 bilgilendirecek, gerekli destekleri vereceğiz. Eximbank'tan altın karşılığı kredi almak için girişimlerimizi artıracağız. Türkiye Mücevher Meclisi'ni kurmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin her noktasından sektör paydaşlarımız meclisimizde söz sahibi olacak, sektörel sorunları kısa sürede hep birlikte çözeceğiz."

Burak Yakın'ın yönetim kurulu listesi şu firmalar yer aldı:

1. ON MÜCEVHERAT SAN.VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

2. TURKCAN KUYUMCULUK SAN. A.Ş.

3. HİRA HEDİYELİK EŞYA VE PAZARLAMA SAN. DIŞ TİC. A.Ş.

4. HASPOLAT KUYUMCULUK TURİZM GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

5. MODEL KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.

6. MURAD KUYUMCULUK VE HED. EŞYA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

7. BAĞ KUYUMCULUK TURİZM İMALAT İTHALAT İHRACAT VE DAHİLİ

TİCARET LTD. ŞTİ.

8. SÖZER KUYUMCULUK SAN VE TİC. A.Ş.

9. İSTANBUL KUYUMCULUK TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10. AZZURO KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.