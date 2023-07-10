Mücevher ihracatı ilk 6 ayda 3 milyar doları aştı

Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) tarafından açıklanan TİM verilerine göre, 2023’ün ilk 6 ayında mücevher ihracatındaki artış trendi devam ediyor. 2023 yılı 6 aylık TİM verilerine göre bir önceki yılını aynı dönemine göre yüzde 13,10 artış gösteren mücevher ihracatı 3 milyar 50 milyon dolar olarak gerçekleşti.

5 yıllık süreçte yapılan bir analizde ise Türkiye küresel pazardan aldığı payı rekor oranda artırarak yüzde 4’den yüzde 7’ye yükseltti. 2018 yılında 110 milyar 688 milyon 492 bin dolar olan dünya mücevher ticaretinden Türkiye 4 milyar 412 milyon 230 bin dolar pay alıyordu.

Kovid-19 salgını sürecinde küresel ticaret 72 milyar dolar, Türkiye’nin payı da 3 milyar dolar seviyelerine geriledi. 2022 yılında eski seviyelerini zorlayan küresel ticaret 110 milyar 518 milyon 378 bin dolar seviyelerine yükseldi. Türkiye’nin küresel pazardan aldığı pay ise yüzde 100’e yakın artışla 8 milyar 169 milyon 939 bin dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) Başkanı Burak Yakın, mücevher ihracatında pek çok değişkenin etkili olduğunun altını çizdi. Salgın sonrası küresel ticarette yaşanan sarsıntı ve özellikle Ukrayna savaşının etkilerini aşmaya çalıştıklarını belirten Yakın, "Antalya, İstanbul muhteşem geçti, alım heyetleri performansı çok iyiydi. Türkiye olarak hem Hong Kong hem Las Vegas’ta en büyük milli katılımımız gerçekleştirdik. Bunlara ilave olarak Miami’ye de milli katılım gerçekleştirdik. Neticede toplamda ihracatımızı hem değer hem de miktar olarak artırdık. Bunda altının değer kazanması kadar işçilik anlamında daha yüksek faturalar kesilmesinin de önemi var." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, mücevher İhracatçıları Birliği’nin çalışmalarıyla ihracat yapan ihracatçı üye sayısını yüzde 39 artışla 936’dan 1.306’ya yükseltti. Mücevher ihracatının kilogram değeri de yüzde 31,38 artışla 540,25 dolardan 709,79 dolara ulaştı. 700 kişiye eğitim verilerek diplomaları teslim edildi ve sektöre nitelikli insanlar kazandırıldı.

Mücevher ihracatında lider BAE ve ABD

2023 ilk 6 aylık dönemine ülkeler bazında yapılan ihracat miktar ve FOB değeri olarak Dahilde İşleme Rejimi nedeniyle farklı hareketler sergiledi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılan ihracat miktar bazında yüzde 205 artışla 29,9 tondan 90 tona yükselirken değer bazında yüzde 58 artış gösterdi.

ABD’ye ihracat yüzde 347 artışla 40 tondan 181,8 tona yükselirken dolar bazında yüzde 9’luk artışla 505 milyon dolardan 550 milyon dolara yükseldi. Hong Kong ve İsrail yine geleneksel pazarlarda yerini korurken İsviçre miktar olarak yüzde 475’lik artışla 1 tondan 6,3 tona, FOB değeri olarak da yüzde 991 artışla 29,8 milyon dolardan 325,6 milyon dolara yükseldi. Meksika ile ilişkiler giderek gelişiyor ve Amerika kıtasındaki parlayan yıldız ilk 5 ülke arasında daha sık yer almaya başlıyor.

Dahilde İşleme miktarı yükseltti

Ürün grupları bazında bakıldığında “Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası” ile işlenmemiş ya da yarı işlenmiş altın ihracatı Türk mücevher ihracatında liderliği sürdürüyor.

2023’ün ilk yarısında seçim öncesinde alınan ekonomik önlemler nedeniyle ham maddeye erişim zorlukları ve maliyetlerinin yüksek olması, ham madde ithalatında yaşanan zorluklar nedeniyle ihracatçılar altın ithal etmek yerine Dahilde İşleme Rejimi'ne (DİR) ağırlık verdiler. Bu nedenle, DİR kapsamında gelen altını işleyen ihracatçılar tarafından kesilen faturalarda sadece işçilik tutarı yer aldı. Tutar olarak ihracat geliri düşmüş gibi görünse de altın ithal edilmeden işçilik ihracatı yapılmış oldu.