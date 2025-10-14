Mücevher sektörünün büyüme nedeni tamamen duygusal

Sevilay ÇOBAN

Swarovski’nin hikâyesi, 1895'te Bohemyalı bir mucit ve yetenekli bir kristal kesim ustası olan Daniel Swarovski’nin Avusturya’nın Wattens kasabasında küçük bir atölye kurmasıyla başladı. Viz­yonu basit ama iddialıydı: kris­tali değerli taşlar gibi parlak ve kusursuz yapmak, ancak herkes için erişilebilir kılmak. Swaro­vski, bunu kristal üretiminde devrim yaratan ve yeni bir in­celik seviyesini mümkün kılan patentli bir elektrikli kesme makinesi icat ederek başardı. 130 yıl boyunca parlak kristal­ler üreten markanın tasarımla­rı bugün Chanel, Christian Di­or ve Alexander McQueen gibi moda devleriyle aynı sahneyi paylaşıyor.

Sinema, tiyatro ve müzik dünyasında ikonik an­lara tanıklık eden bu kristaller, Marilyn Monroe’nun efsanevi “Happy Birthday” elbisesinden Michael Jackson’ın kristal el­divenine, Rihanna’nın Swarov­ski kristal elbisesine kadar pek çok yerde kullanıldı. DÜNYA Gazetesi’ne markanın Türkiye pazarına dair hedeflerini anla­tan Swarovski’nin Orta ve Do­ğu Avrupa, Afrika ve İskandi­navya (CEEAN) Genel Müdürü Alexander Thieme, ekonomik dar boğaza rağmen mücevher sektöründeki büyümenin ne­denlerini değerlendirdi.

Swarovski’nin her zaman inovasyon, zanaatkârlık ve eri­şilebilirlik üzerine odaklandı­ğına işaret eden Thieme, “Swa­rovski Üretimi Elmaslar (SCD) ile tasarım uzmanlığımızı ve bilgi birikimimizi laboratuvar ortamında üretilmiş elmasla­rın teknoloji ve sürdürülebilir­lik avantajlarıyla birleştirme­mizi sağlayan yeni bir döneme girdik. Laboratuvar ortamın­da üretilen elmaslar, bileşim ve parlaklık açısından doğal el­maslarla aynıdır, ancak sürdü­rülebilirlik ve şeffaflık konu­sunda gelişen tüketici beklen­tileriyle uyumlu, daha sorumlu ve yenilikçi bir alternatif sunar. Bu yenilikler, takının geleceği­ni şekillendirme ve lüksü gü­nümüz tüketicileri için daha kapsayıcı ve ilgili hale getirme stratejimizin bir parçası” dedi.

Swarovski Üretimi Elmaslar 2026’da Türkiye’de satışta

Swarovski Üretimi Elmaslar (SCD - Swarovski Created Dia­monds), 2024’te 2023’e kıyasla satışları iki kattan fazla artarak olağanüstü bir küresel büyüme gösterdi. Thieme, “Piyasa araş­tırmamızın bu kategoriye yük­sek ilgi gösterdiğini ortaya koy­duğu İstanbul’da, Türkiye’de güçlü bir potansiyel görüyoruz. SCD’leri 2026’da Türkiye’de pi­yasaya sürmeyi planladığımızı duyurmaktan heye­can duyuyoruz. Paza­rın yenilikçiliğe, za­naatkârlığa ve yüksek kaliteli mücevherle­re olan ilgisi göz önü­ne alındığında, bu segmentin küresel gidişatıyla tamamen uyumlu, ortalamanın üzerinde bir büyüme potansi­yeli görüyoruz” diye konuştu.

“Türkiye, gerçek bir büyüme motoru”

Mart 2025’te markanın açık­ladığı 2024 yılı finansal sonuç­larına göre, faaliyet kârı son beş yılda ilk kez pozitife dön­dü. Bu bilgi ışığında 2025 yılın­daki gidişatı ve yılsonu beklen­tilerini anlatan Thieme, şöyle konuştu: “2025’te gördüğümüz güçlü ivmeden çok memnunuz.

CEEAN kümesinde, yılbaşın­dan bu yana gelirler %18 arttı ve yılı yaklaşık %20 büyüme ile kapatma yolunda ilerliyoruz. Türkiye, bölgede bir numa­ralı pazarımız olmaya ve ger­çek bir büyüme motoru olma­ya devam ediyor. Yılbaşından bu yana gelirler %46 arttı, pe­rakende çok kanallı satışlar ise %87’lik etkileyici bir büyüme kaydetti. Bu yıl, ağımızı daha da güçlendirerek ve müşterileri­mize daha yakınla­şarak tüm kanallar­da 10 yeni mağaza açarak varlığımızı genişletiyoruz.

Tür­kiye, CEEAN’da­ki birincil pazarı­mız olmaya devam edecektir. Türk tüketiciler, mücevheri bir kendini ifade biçimi olarak benimsiyor, bu da pazarı bi­zim için özellikle dinamik ve heyecan verici kılıyor.” Thie­me, hedeflerini, “2026’da kü­resel marka gücümüzü derin yerel pazar uzmanlığıyla birleştirerek, sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve bölgedeki tüketicilerle güçlü bağlar kurmaya devam etmeyi amaçlıyoruz. Belirli yatırım rakamlarını paylaşmasak da yeniliğe, zanaatkârlığa ve yara­tıcılığa olan bağlılığımız yaptı­ğımız her şeyin merkezinde ka­lacaktır” şeklinde özetledi.

İstihdam politikaları ve ka­dın-erkek çalışan oranından söz eden Thieme, “İş gücümü­zün %77’si kadın, %23’ü er­kektir ve yönetim pozisyon­larımızın %67’sini kadınlar yürütüyor. Üst düzey liderlik seviyesinde de ilerleme kayde­derek, 2024’te kadın temsilini %41’e çıkardık" dedi.

Işık Ustaları, Hollywood sahnesine çıkıyor

“130. yıl dönümümüz için bu yılı gerçekten özel kılmak istedik” diyen Alexander Thieme, “Küresel Yaratıcı Yönetmenimiz Giovanna Engelbert, ikonik kuğumuzun zarafetinden ve Daniel Swarovski’nin kristali yeniden tanımlamayı hayal ettiği Viyana’nın cazibesinden esinlenerek sınırlı sayıda bir seri olan Viyana Koleksiyonu’nu yarattı. Ayrıca, Alexander Fury’nin küratörlüğünü yaptığı ‘Işık Ustaları – 130 Yılın Neşesi’ (Masters of Light – 130 Years of Joy) adlı sergimizi Milano, Şanghay ve Seul’deki kapalı gişe gösterimlerinin ardından Hollywood’a taşıyoruz. Sergi, 28 Ekim’de özel bir etkinlikle başlayacak ve ardından 7 günlük bir süre için halka açık olacak. Ve tüm bunların üstüne, ekim ayında piyasaya süreceğimiz bazı heyecan verici yeni Creator’s Lab iş birlikleri hazırlıyoruz” diye konuştu.

"Kurulan duygusal bağ talebi dayanıklı kılıyor”

2033 'e kadar küresel mücevher sektörünün 578,4 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydeden Thieme, büyümenin; artan harcanabilir gelirler, gelişen moda trendleri ve hem lüks hem de kişiselleştirilmiş aksesuarlara olan talebin artmasıyla tetiklendiğini söyledi. “Ekonomik yavaşlamalara rağmen mücevher sektörü büyümeye devam ediyor çünkü işlevsel bir ihtiyacın ötesinde derin bir duygusal ve kültürel değer taşıyor” diyen Thieme, “Mücevher, kendini ifade etme, hediye verme ve yaşamın önemli anlarını kutlama ile ilişkilidir, bu da belirsiz zamanlarda bile talebi oldukça dayanıklı kılar. Mücevheratın yükselişi de genç, stil sahibi kitlelere pazarı açmıştır” ifadelerini kullandı.

55 ülkede 800 satış noktası bulunuyor

Swarovski, CEEAN bölgesi (Orta ve Doğu Avrupa, Afrika, İskandinavya) genelinde 55 ülkedeki 800'den fazla satış noktasında faaliyet gösteriyor. Bölgedeki 9 ofiste yaklaşık 250 çalışanı var ve merkez ofis ise Triesen, Lihtenştayn’da yer alıyor. Türkiye’de hâlihazırda 154 mağazası bulunuyor: 11 Swarovski mono-mawrka butiği, 39 iş ortağı mono-marka mağazası ve 104 çoklu marka satış noktası. Türkiye, %71’lik bir büyüme ile Swarovski için bir 'güç ülkesi' haline geldi. Online pazarda güçlü bir oyuncu olan Swarovski.com.tr ise geçen yıla göre yılbaşından bugüne %85 büyüme sağladı.