Mücevher sektörünün büyüme nedeni tamamen duygusal
Kristalleri mücevhere dönüştüren 130 yıllık geçmişe sahip Swarovski, yılın başından bu yana Türkiye’deki gelirlerini %46 artırdı. CEEAN Bölgesi Genel Müdürü Alexander Thieme, Swarovski Üretimi Elmaslar’ı 2026’da Türkiye pazarına sunacaklarını açıklarken, “Mücevherle kurulan duygusal bağ, belirsiz zamanlarda bile talebi oldukça dayanıklı kılıyor” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Swarovski’nin hikâyesi, 1895'te Bohemyalı bir mucit ve yetenekli bir kristal kesim ustası olan Daniel Swarovski’nin Avusturya’nın Wattens kasabasında küçük bir atölye kurmasıyla başladı. Vizyonu basit ama iddialıydı: kristali değerli taşlar gibi parlak ve kusursuz yapmak, ancak herkes için erişilebilir kılmak. Swarovski, bunu kristal üretiminde devrim yaratan ve yeni bir incelik seviyesini mümkün kılan patentli bir elektrikli kesme makinesi icat ederek başardı. 130 yıl boyunca parlak kristaller üreten markanın tasarımları bugün Chanel, Christian Dior ve Alexander McQueen gibi moda devleriyle aynı sahneyi paylaşıyor.
Sinema, tiyatro ve müzik dünyasında ikonik anlara tanıklık eden bu kristaller, Marilyn Monroe’nun efsanevi “Happy Birthday” elbisesinden Michael Jackson’ın kristal eldivenine, Rihanna’nın Swarovski kristal elbisesine kadar pek çok yerde kullanıldı. DÜNYA Gazetesi’ne markanın Türkiye pazarına dair hedeflerini anlatan Swarovski’nin Orta ve Doğu Avrupa, Afrika ve İskandinavya (CEEAN) Genel Müdürü Alexander Thieme, ekonomik dar boğaza rağmen mücevher sektöründeki büyümenin nedenlerini değerlendirdi.
Swarovski’nin her zaman inovasyon, zanaatkârlık ve erişilebilirlik üzerine odaklandığına işaret eden Thieme, “Swarovski Üretimi Elmaslar (SCD) ile tasarım uzmanlığımızı ve bilgi birikimimizi laboratuvar ortamında üretilmiş elmasların teknoloji ve sürdürülebilirlik avantajlarıyla birleştirmemizi sağlayan yeni bir döneme girdik. Laboratuvar ortamında üretilen elmaslar, bileşim ve parlaklık açısından doğal elmaslarla aynıdır, ancak sürdürülebilirlik ve şeffaflık konusunda gelişen tüketici beklentileriyle uyumlu, daha sorumlu ve yenilikçi bir alternatif sunar. Bu yenilikler, takının geleceğini şekillendirme ve lüksü günümüz tüketicileri için daha kapsayıcı ve ilgili hale getirme stratejimizin bir parçası” dedi.
Swarovski Üretimi Elmaslar 2026’da Türkiye’de satışta
Swarovski Üretimi Elmaslar (SCD - Swarovski Created Diamonds), 2024’te 2023’e kıyasla satışları iki kattan fazla artarak olağanüstü bir küresel büyüme gösterdi. Thieme, “Piyasa araştırmamızın bu kategoriye yüksek ilgi gösterdiğini ortaya koyduğu İstanbul’da, Türkiye’de güçlü bir potansiyel görüyoruz. SCD’leri 2026’da Türkiye’de piyasaya sürmeyi planladığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Pazarın yenilikçiliğe, zanaatkârlığa ve yüksek kaliteli mücevherlere olan ilgisi göz önüne alındığında, bu segmentin küresel gidişatıyla tamamen uyumlu, ortalamanın üzerinde bir büyüme potansiyeli görüyoruz” diye konuştu.
“Türkiye, gerçek bir büyüme motoru”
Mart 2025’te markanın açıkladığı 2024 yılı finansal sonuçlarına göre, faaliyet kârı son beş yılda ilk kez pozitife döndü. Bu bilgi ışığında 2025 yılındaki gidişatı ve yılsonu beklentilerini anlatan Thieme, şöyle konuştu: “2025’te gördüğümüz güçlü ivmeden çok memnunuz.
CEEAN kümesinde, yılbaşından bu yana gelirler %18 arttı ve yılı yaklaşık %20 büyüme ile kapatma yolunda ilerliyoruz. Türkiye, bölgede bir numaralı pazarımız olmaya ve gerçek bir büyüme motoru olmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana gelirler %46 arttı, perakende çok kanallı satışlar ise %87’lik etkileyici bir büyüme kaydetti. Bu yıl, ağımızı daha da güçlendirerek ve müşterilerimize daha yakınlaşarak tüm kanallarda 10 yeni mağaza açarak varlığımızı genişletiyoruz.
Türkiye, CEEAN’daki birincil pazarımız olmaya devam edecektir. Türk tüketiciler, mücevheri bir kendini ifade biçimi olarak benimsiyor, bu da pazarı bizim için özellikle dinamik ve heyecan verici kılıyor.” Thieme, hedeflerini, “2026’da küresel marka gücümüzü derin yerel pazar uzmanlığıyla birleştirerek, sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve bölgedeki tüketicilerle güçlü bağlar kurmaya devam etmeyi amaçlıyoruz. Belirli yatırım rakamlarını paylaşmasak da yeniliğe, zanaatkârlığa ve yaratıcılığa olan bağlılığımız yaptığımız her şeyin merkezinde kalacaktır” şeklinde özetledi.
İstihdam politikaları ve kadın-erkek çalışan oranından söz eden Thieme, “İş gücümüzün %77’si kadın, %23’ü erkektir ve yönetim pozisyonlarımızın %67’sini kadınlar yürütüyor. Üst düzey liderlik seviyesinde de ilerleme kaydederek, 2024’te kadın temsilini %41’e çıkardık" dedi.
Işık Ustaları, Hollywood sahnesine çıkıyor
“130. yıl dönümümüz için bu yılı gerçekten özel kılmak istedik” diyen Alexander Thieme, “Küresel Yaratıcı Yönetmenimiz Giovanna Engelbert, ikonik kuğumuzun zarafetinden ve Daniel Swarovski’nin kristali yeniden tanımlamayı hayal ettiği Viyana’nın cazibesinden esinlenerek sınırlı sayıda bir seri olan Viyana Koleksiyonu’nu yarattı. Ayrıca, Alexander Fury’nin küratörlüğünü yaptığı ‘Işık Ustaları – 130 Yılın Neşesi’ (Masters of Light – 130 Years of Joy) adlı sergimizi Milano, Şanghay ve Seul’deki kapalı gişe gösterimlerinin ardından Hollywood’a taşıyoruz. Sergi, 28 Ekim’de özel bir etkinlikle başlayacak ve ardından 7 günlük bir süre için halka açık olacak. Ve tüm bunların üstüne, ekim ayında piyasaya süreceğimiz bazı heyecan verici yeni Creator’s Lab iş birlikleri hazırlıyoruz” diye konuştu.
"Kurulan duygusal bağ talebi dayanıklı kılıyor”
2033 'e kadar küresel mücevher sektörünün 578,4 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydeden Thieme, büyümenin; artan harcanabilir gelirler, gelişen moda trendleri ve hem lüks hem de kişiselleştirilmiş aksesuarlara olan talebin artmasıyla tetiklendiğini söyledi. “Ekonomik yavaşlamalara rağmen mücevher sektörü büyümeye devam ediyor çünkü işlevsel bir ihtiyacın ötesinde derin bir duygusal ve kültürel değer taşıyor” diyen Thieme, “Mücevher, kendini ifade etme, hediye verme ve yaşamın önemli anlarını kutlama ile ilişkilidir, bu da belirsiz zamanlarda bile talebi oldukça dayanıklı kılar. Mücevheratın yükselişi de genç, stil sahibi kitlelere pazarı açmıştır” ifadelerini kullandı.
55 ülkede 800 satış noktası bulunuyor
Swarovski, CEEAN bölgesi (Orta ve Doğu Avrupa, Afrika, İskandinavya) genelinde 55 ülkedeki 800'den fazla satış noktasında faaliyet gösteriyor. Bölgedeki 9 ofiste yaklaşık 250 çalışanı var ve merkez ofis ise Triesen, Lihtenştayn’da yer alıyor. Türkiye’de hâlihazırda 154 mağazası bulunuyor: 11 Swarovski mono-mawrka butiği, 39 iş ortağı mono-marka mağazası ve 104 çoklu marka satış noktası. Türkiye, %71’lik bir büyüme ile Swarovski için bir 'güç ülkesi' haline geldi. Online pazarda güçlü bir oyuncu olan Swarovski.com.tr ise geçen yıla göre yılbaşından bugüne %85 büyüme sağladı.