Mücevhercilere özel bagaj uygulaması

Pandemi döneminde hem talepteki daralma, hem de yerel ve küresel pazarlama araçlarındaki iptal ve değişimler, mücevher sektörünü zora soktu. Uzun süredir Türkiye’de ve yurt dışında hiçbir fuara katılamayan sektör oyuncuları, en büyük pazarlama araçları olan uçak içi bagaj taşıması konusunda da kısıntıya uğramıştı. Müşterilere satış ve pazarlama yapmak için mücevher ürünlerini bagajla yanlarına alan şirket yöneticileri, bu imkânın ortadan kalkmasıyla iş kaybına uğramıştı. Ancak Mücevher İhracatçıları Birliği’nin girişimiyle bu alanda THY’den destek gören şirketler, 27 Kasım’dan itibaren eski sisteme geri döndü. THY ve AnadoluJet seferlerinde kabin içinde altın taşımaya dair uygulamaya göre,"27.11.2020 tarihi itibariyle THY ve Anadolujet tarafından icra edilen seferlerde, kabin içinde yolcu beraberi taşınabilecek mücevher ve altın numunelerine 23*40*55 cm ölçülerini ve 8kg’ı aşmayacak şekilde (daha önceki operasyon şartlarındaki standart uygulama) uçak içine alınabilmesine izin verilecektir." denildi.

Altın ve mücevher kurye taşıması yapan yolcuların uçağa biniş öncesi kontrol noktasında Kuyumcular Odası’ndan veya Mücevher İhracatçılar Birliği’nden alınan pazarlama/ kurye belgesi ibraz etmesi isteneceği, ölçü sınırını ve 8 kg ağırlığı aşan altın taşımalarında Ücretli Kabin Koltuk Bagajı (CBBG) uygulamasının devam edeceği belirtildi.

Kuyumcular Katar'a gitti

İznin çıkmasıyla birlikte şubat ayından beri ilk kez Katar’a giden mücevher firmaları, ülkede düzenlenen bir fuara katıldı. Bu programdan sonra mart ayında Hong Kong, İtalya ve Türkiye’de de fuar düzenleneceğini belirten sektör temsilcileri, bu organizasyonların da henüz yapılıp yapılmayacağının belli olmadığını kaydetti. Şirketlerin toplu olarak değil de, bagaj izni çıkmasıyla birlikte bireysel olarak, özel izinlerle farklı ülkelerdeki müşterileri ziyaret edip satış yapmayı hedeflediklerini belirten temsilciler, Türk mücevher sektöründe altın, gümüş ve pırlantalı takıda satışların geçen yıla göre yüzde 55 geride olduğunu söyledi. Sektör bu yıl 5.5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor. 2023 ihracat hedefi ise 12 milyar dolar.