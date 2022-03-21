Sektörün içindeki mücevheri tabandan çıkarmayı hedefliyor

İmam GÜNEŞ

İhracatçılar, gözünü nisan ayında yapılacak seçimli genel kurullara çevirdi. Türkiye genelindeki 61 ihracatçı birliğinin yeni yönetimleri ve başkanları yapılacak seçimlerin ardından belli olacak. Bu heyecanın yaşanacağı birliklerden biri İstanbul Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB). Mevcut Başkan Mustafa Kamar ve Nadir Metal Rafineri CEO’su Burak Yakın, başkanlık için yarışacak. Yakın’ın listesinde MİB’in iki dönem başkanlığını yürüten Ayhan Güner de yer alıyor.

Projelerini DÜNYA’ya anlatan Yakın, en önemli hedefinin ihracatı tabana yaymak olduğuna dikkat çekiyor. Sektörde küçük-büyük ayrımı yapmadan tüm firmalara eşit mesafede yaklaşacaklarını kaydeden Yakın, “3 bin 500-4 bin arası atölyemiz var. Bu atölyelerden sadece 1000’i ihracat yapıyor. Atölyeler arasında saat ve bijuteri atölyeleri de var. Bu konuda eksik kaldık. En az 2 bin 500 atölyemizin ihracatçı olması lazım. Göreve geldiğimizde takdirde, bu konuya ağırlık vereceğiz” diyor.

Hedef, miktarı artırmak

Sektörün 2021 yılında yaklaşık yüzde 80 artışla 6,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Yakın, “İhracatın yaklaşık 2 milyar doları külçe altından geldi. 1 milyar dolarlık katkı da ons altındaki yükselişten kaynaklı. 2014’te 1200’lerde olan altının ons fiyatı bugün 2 bin doların üzerinde. Ons artarsa ihracat değeri de artar. Asıl görevimiz miktarı artırmak. Dünyada üretim yüzde 100 arttı. Ama henüz istediğimiz payı alamadık. Ancak potansiyelimiz çok yüksek. Yılda 100 ton altın, 250 ton gümüşten mamul takı ve 400 milyon dolar pırlantalı mücevher ihracatı hedefl iyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Kuyumcukent’e destek ofisi açmayı hedefliyor

İhracat tabana yayabilmek için Kuyumcukent’te ‘Alo ihracat hattı’ kuracaklarını dile getiren Yakın, şöyle devam ediyor: “İhracat Destek Ofisi’ni faaliyete geçireceğiz. Gümrük müşaviri istihdam edeceğiz. Firmalarımız her türlü sorununu gerek telefonda gerek ofise gelerek danışabilecek. Sektöre ihracat yapmayı öğreteceğiz. Bu yapıyla Kuyumcukent’in daha aktif olmasını, ihracatçı sayısının artmasını ve ihracatçıların hem mevcut pazarlarının gelişmesini amaçlıyoruz. Bir diğer önemli projemiz Türkiye Mücevher Meclisi olacak. Sektörün dallarını oluşturan 25 farklı her bir alt kırılım için komite oluşturacağız. Bu sektörlerin tüm sorunları ve önerileri, komite başkanları aracılığıyla meclise taşınacak. Sorunlar tanımlayıp, çözüm yolları belirlenecek. Yılda 2 kere toplanmayı planlıyoruz. Sektörün buna ihtiyacı var. Meclisin geniş katılımlı, herkesin sektörü sahiplendiği bir yapı olmasını istiyoruz.”

Altın kredisi için girişimde bulunacak

Altın ithalatında problem yaşadıklarının altını çizen Yakın, sektörün önünün açılması için Dahilde İşleme Rejimi’nin (DİR) yeniden uygulanmasını talep ediyor. Yakın, konu ile ilgili şu bilgileri veriyor: “DİR’in kapanması, üretimimiz için büyük sıkıntı yarattı. Sektörün ithalatının artması ihracatın da artması demek. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) buna iyi örnek. BAE, sektör lideri ancak üretime yeni yeni geçiyor. Türkiye ise Ortadoğu ve Avrupa’nın en büyük en büyük üretim tesisi. DİR’i çözersek üretim kapasitesini artırabiliriz. Bir diğer konu da Eximbank’tan kullandığımız kredilerde yaşadığımız kur farkları. Bu farklardan dolayı sektörümüz zarar görüyor. Dünyadaki rakiplerimiz kendi ülke Eximbank’larından altın kredisi kullanırken biz kullanamıyoruz. Bunun için gerekli girişimlerde bulunacağız.”

Gelişimi, tasarım ve nitelikli istihdamla sağlamayı planlıyor

Türkiye’nin mücevher ihracatında dünya 5’incisi olduğunu vurgulayan Yakın, “Şu an İtalya’nın ve Çin’in önüne geçmeye adayız. Hedefimiz ilk 3’e girmek. Bunun için de tasarıma odaklanıp ihracat miktarını artırmamız lazım. Ancak önümüzde istihdam riski de bulunuyor. Bu riski eğitime vereceğimiz önemle aşabiliriz. Şu an sektörümüzde çırak yetişmiyor. Meslek okullarını geliştirip yatırım yapmayı hedefl iyoruz. Ara eleman ve mavi yaka sorununu çözüp sektörün geleceğini garanti altına almak istiyoruz. Kuyumcukent’te yer bulup atölye açarak burada evinde oturan ustalarımızı sektöre eleman kazandırmak üzere istihdam etmeyi planlıyoruz. Ev hanımlarını da sektörümüze kazandırmak hedefindeyiz” diyor.

RUSYA'DAN ÇEKİLEN LMBA YATIRIMLARI TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın lüks tüketime daha az zarar verdiğine dikkat çeken Burak Yakın, şu açıklamalarda bulunuyor: “Bu pazarları 1,5-2 sene unutmamız lazım. Yaptırımlar nedeniyle tüm rakiplerimiz bu pazarlardan çıktı. Bunun yaratacağı bir avantaj olacaktır. Dünyanın en büyük altın ligi olan Londra Külçe Piyasası Birliği’ne (LMBA) ait 24 ülkede 69 LBMA yatırımı var. Bunun 2’si Türkiye’de, 6’sı Rusya’da. Rusya’daki tüm yatırımlar geri çekildi. LMBA’nın bir ülkede altın rafinerisi olması büyük referans. Rusya’dan çekilen LMBA yatırımları Türkiye’ye dönebilir. Bunun sonucunda hurda ithalatımız patlayabilir. İşlenen ürünlerle yüksek katma değerli ihracat sağlayabiliriz.”

Ajandasında neler var?