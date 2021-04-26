Türk mücevher sektörü ihracatta dijital girişimle 100 ülkeye açıldı

Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen mücevher, hem iç pazarda hem de ihracatta yaşadığı sıkıntılı süreci dijital kanalla aşmaya çalışıyor. Hem firmaların kendi bünyelerinde dijital satış ve pazarlamaya ağırlık vermesi, hem de Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) çatısı altındaki ihracatçı firmaların birlikle bu kanala odaklanması sektöre moral oluyor. Öyle ki, COVID 19’un dünyada negatif yönde etkilediği sektörlerin üst sıralarında yer alan mücevher, bir ihtiyaç değil lüks ürünü olduğu için tüketimdeki düşüşten nasibini alıyor. Altın ve pırlantalı takıya nazaran külçedeki ihracatın artmasıyla bir nebze de olsa nefes alan sektör, takı tarafında fiziki fuar avantajını kaybetmiş durumda. Bazı Ortadoğu ülkelerinde zaman zaman yapılan sayılı etkinliklere katılınsa da, pandemi öncesinin fiziki fuar yoğunluğu mevcut durumda yok. Rakamlar ihracat verilerine de yansıyor. Son 10 yılda 116 milyar dolarlık dünya mücevher ihracat pazarındaki payını yaklaşık olarak 2’ye katlayarak yüzde 4.4’e çıkaran mücevher sektörü, 2020’de bir önceki yıla göre daha az ihracat yaptı. İhracat yüzde 8 düşüşle 3.8 milyar dolar, Dâhilde İşlem Rejimi (DİR) ile geçen altınla birlikte ise yüzde 11 düşüşle 6.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dünya Altın Konseyi Raporu’na göre dünya mücevher talebi 2020’nin ilk 3 çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre bin 533 tondan yüzde 41 oranında gerileyerek 904 tona düştü.

İnovatif çözüm geliştirildi

Böyle bir ortamda Mücevher İhracatçıları Birliği’nin ihracatçı firmalara destek olmak amacıyla adım attığı dijital çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Peki JTR ne yapmıştı? Gelin hatırlayalım… JTR, Türk mücevherini dünyaya dijital ortamda sunmak, mücevher imalatçıları ve ihracatçılarını global pazarlara dijital ortamda tanıtmak üzere yoğun çalışmalar başlattı. www.turkishjewellery.org isimli, sektöre özel bir e-ticaret platformu kurdu ve faaliyetine başladı. Portalda her katılımcı firmanın 200 adet ürününün 2 açıdan çekilmiş profesyonel fotoğrafları, 360 derece ürün videoları ve canlı modeller üzerinde çekilmiş fotoğrafları sergileniyor. Yani her ürün 4 açıdan, profesyonelce çekildi. Ve yaklaşık 50 bin içerik üretildi. ww.turkishjewellery. org e ticaret portalı büyüyor. Birlik, 365 gün 24 saat bütün dünya satın almacılarına açık çevrimiçi bir pazar yeri, yeni normal dönemin Kapalıçarşı’sı konumunda olan, zamandan ve mekândan bağımsız ihracat imkânı yaratan JOIN isimli bir B2B portalı, bir e-ticaret platformu da kurdu. Bu platform, katılım oranı açısından sektör mensuplarından büyük rağbet gördü.

JOIN’e 100’e yakın ülke katıldı

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından ilki 16-18 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenen sanal etkinlik JOIN, büyük başarı sağladı. Etkinlikte 3 gün boyunca 347 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Birçok ülkeden gelen yabancı ziyaretçilerin katılımı ile gerçekleşen dijital mücevher fuarı yoğun ilgi gördü. Gelen talep üzerine ikinci organizasyonun 14-16 Nisan tarihleri arasında tekrarlanması kararlaştırılmıştı. İşte son olarak Mücevher İhracatçıları Birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile ikincisini 14 – 16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği “JOIN: Jewellery Online International Network” etkinliğine dünyanın dört bir yanındaki 100’e yakın ülkeden katılım gerçekleşti. JTR verilerine göre, etkinliğe 52 firma katıldı. 1.241 onaylı ziyaretçi ile 119 randevu yapıldı. Katılımcı bazı firmalar etkinlik sayesinde iş bağlantısı kurdukları bilgisini vererek, yönetim kuruluna teşekkür ettiler. Türkiye’nin ilk sanal mücevher etkinliği olan “JOIN: Jewellery Online International Network” ikinci kez gerçekleştirilerek üyelere, dünyanın her bölgesinden satın almacılarla buluşma imkânı, J-BOX ile ürünlerini %100 netlikle, yüksek çözünürlük (HD) kalitesinde canlı olarak servis edebilme fırsatı sunuldu. JOIN ve J-BOX oluşumları, Mücevher İhracatçıları Birliği’nin inovatif ve çözüm odaklı bakış açısının yansıması olarak sektör adına bir mihenk taşını simgeliyor. Mücevher sektöründe bir sonraki adım, 7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan İstanbul Mücevher Fuarı olacak.