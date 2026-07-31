Mücevheratta ‘usta krizi’ kapıda, okul izni bekleniyor
Geleneksel ustalığın kaybolmasıyla yüzleşen mücevherat sektörü, yetişmiş insan kaynağı eksikliğine karşı çözüm arıyor. Sektör duayenlerinden Kerim Güzeliş, usta yetiştirmek adına okul açmak istediklerini ancak prosedürlere takıldıklarını belirtti.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türk mücevher sektörü, küresel krizler, kotanın getirdiği maliyet yükleri ve dış pazarlardaki vergi artışlarıyla mücadele ederken, içerde de geleneksel ustalık sanatının kaybolması gibi daha kritik bir insan kaynağı sorunuyla yüzleşiyor. Kuyumculuk ve mücevherat sektöründe usta-çırak geleneğinin zayıflaması, akademi ile saha arasındaki kopukluk ve ağır mevzuatlar sanatkâr yetişmesini zorlaştırıyor.
Pırlantalı mücevherat sektörünün duayenlerinden olan ve Ariş Pırlanta’nın Başkanı Kerim Güzeliş de yaklaşan tehdide dikkat çekti. Türkiye’nin mücevher tasarımında dünya devi İtalya karşısındaki en büyük kozu olan “özgün işçilik ve zanaat” mirasındaki kan kaybını gözler önüne seren Güzeliş, sektöre usta yetiştirecek okul açmak istediklerini ancak prosedürlerin buna engel olduğunu söyledi. Güzeliş, eğitim tarafında özellikle sektör içinden gelen isimlerin yer alması gerektiğini vurguladı.
3D teknoloji geldi, zanaat geriledi
Güzeliş’in tespitlerine göre, sektörde 3D tasarım yazılımlarının ve modern makinelerin devreye girmesiyle birlikte, geleneksel ustalığın çehresi değişti. Teknolojinin bir ustanın tek başına yapamayacağı detaylı işleri çıkarabilmesine karşın, bu durumun sanatkârların yetişmesini olumsuz etkilediğini vurgulayan Güzeliş, usta neslinin hızla eridiğini ifade etti. Güzeliş, “Teknoloji geliştikçe ve ustalarımız yaşlandıkça sanatkârlar kendi başlarına iş yapamaz hale geldi.
Maalesef ustalarımız azalıyor, hastalanıyor veya vefat ediyorlar. Oysa Türkiye’deki eski ustaların elinden çıkan elmas koleksiyonlarını dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız” dedi. Çin ve Hindistan’ın işçilik maliyetlerinde Türkiye’den 3-4 kat daha ucuz olduğunu ancak bu ülkelerin sadece standart ve seri üretim yapabildiğini belirten Güzeliş, Türkiye’yi öne çıkaran unsurun Türk sanatı ile İtalyan ve Avrupa çizgisinin harmanlanması olduğunu kaydetti.
Güzeliş, “Ancak yeni ustaların yetişmemesi ve mevcut sanatkârların birikimlerini aktaramaması, İtalya ile olan küresel rekabette Türkiye’nin elini zayıflatma riski taşıyor” vurgusu yaptı. Usta yetiştirme süreçlerindeki tıkanıklığın en büyük nedenlerinden birinin mevzuatlar ve teorik eğitim modeli olduğu belirten Kerim Güzeliş, zamanında pratik eğitim atölyeleri kurmak istediklerini ancak prosedürlerin ağır geldiğini aktardı. Geçmiş yıllarda Marmara Üniversitesi’nde mücevherat eğitimi de veren Güzeliş, akademideki kural değişikliklerinin usta-öğrenci ilişkisini kestiğini söyledi.
Güzeliş, sözlerine şöyle devam etti: “Sekiz yıl boyunca sektöre onlarca insan yetiştirdik ancak sonrasında akademi kökenli olma şart getirildi. Üniversitelerden mezun olan öğrenciler, piyasanın ne sattığını, ürünün gramaj maliyetlerini veya Kapalıçarşı sahasının gerçeklerini bilmeden mezun oluyor. Yıldız sanatkârların ve piyasayı en iyi bilen duayenlerin akademi çıkışlı olmamaları gerekçesiyle okullarda ders vermesinin engellenmesi, usta-çırak aktarımını tamamen koparıyor.”
Sektörün önünün açılması için kısıtlayıcı kurallar yerine akılcı denetimlerin getirilmesi gerektiğini savunan Kerim Güzeliş, Türkiye'nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak şu çağrıda bulundu: “Sektörle ilgili kararlar alınırken mutlaka konunun duayenlerine danışılmalı. Eğer geleneksel zanaatımızı teknolojiyle birleştirip doğru adımlar atabilirsek, Türkiye ihracatta dünya liderliğini alabilir ve İtalya’yı geride bırakabilir.”
İhracatta İsviçre ve Hong Kong öne çıkıyor
Dış pazardaki son tabloyu özetleyen Güzeliş, jeopolitik krizlerin pazar haritasını doğrudan etkilediğini belirtti. Ortadoğu’daki savaşlar ve Körfez krizi nedeniyle bölgeden fuarlara katılımın durma noktasına geldiğini aktaran Güzeliş’in terspitlerine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), en büyük pazarlar arasından 3 ve 4’üncü sıralara geriledi.
Doğrudan satış yollarının tıkandığı noktada İsviçre ve Hong Kong gibi transit merkezler öne çıktı. İsviçre’nin şu an ikinci sırada görünmesi, ülkenin global bir dağıtım üssü olmasından kaynaklanıyor. En büyük pazar olan ABD’de gümrük vergilerinin yüzde 6,5'ten yüzde 10 civarına çıkarılması ihracatçıyı zorladı. Güzeliş, ABD’nin ana rakip olan Çin’e uyguladığı çok daha yüksek vergilerin ise Türkiye için stratejik bir avantaja dönüştüğünü ekledi.
Sektörün 50 yıldır krizleri yönetmeyi öğrendiğini belirten Kerim Güzeliş, liberal ekonomi prensiplerinin uygulanması, gereksiz kısıtlamaların kaldırılması ve denetimlerin sektörün duayenleriyle istişare edilerek yürütülmesi durumunda Türkiye’nin mücevherat ihracatında ve tasarımında İtalya’yı geride bırakarak dünya liderliğine oturabileceğini ifade etti.
Laboratuvarda üretilen pırlanta fiyatları düşürdü
Sentetik (laboratuvar üretimi) pırlantalarla ilgili konuşan Güzeliş, şirket olarak bu taşları kullanmadıklarını ancak sertifikalandırıldığı sürece bunu bir sahtekarlık olarak görmediklerini anlattı. Güzeliş, “5 karat, yüksek kaliteli doğal bir tektaş 120 bin dolar seviyesindeyken, laboratuvar üretimi taş 3-4 bin dolar arasında alıcı buluyor” dedi.
Laboratuvar taşlarının optik ve fiziksel olarak doğal taştan farkı olmadığını, hatta daha az kusurlu olduğu için ışığı daha iyi yansıttığını belirten Güzeliş, aradaki tek farkın birinin doğada 1 milyar yılda, diğerinin ise laboratuvarda 1-2 ayda oluşması olduğunu söyledi. Laboratuvar taşlarının pazara girmesiyle birlikte doğal pırlanta fiyatlarında da gerileme yaşandığını kaydeden Güzeliş, tüketici için pırlanta alımının şu an oldukça makul seviyelerde olduğu yorumunu yaptı.
Dürüst tüccar mağdur edilmesin
Sektöre yönelik denetimler ve kayıt dışılıkla mücadele adımlarını değerlendiren Kerim Güzeliş, usulsüz kurye kullanımı, faturasız satış ve kaçakçılığın kesinlikle cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Kayıtlı çalışan markalar olarak kayıt dışılıktan yıllarca mağdur olduklarını belirten Güzeliş, “Maliye denetimlerinden memnuniyet duyarız ancak incelemeler yapılırken dürüst tüccar küstürülmemeli, kurunun yanında yaş da yanmamalı” dedi.
Sektörün geleceği için liberal ekonomi prensiplerinin korunması gerektiğinin altını çizen Güzeliş, kararlar alınırken sektör temsilcilerine danışılması halinde Türkiye’nin takı ve mücevher ihracatında dünya liderliğine oynayabileceğini belirtti.